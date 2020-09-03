《蓝色防线》发布了“无悔同行”杨根思部队观影口碑特辑，电影主办方开启了连续三天的杨根思部队主题观影及主创见面活动。

时光网讯 今日，即将于9月18日全国上映的电影《蓝色防线》，发布“无悔同行”杨根思部队观影口碑特辑。本片以战地纪实的形式，真实记录了中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵执行联合国维和任务的过程，其中第二批步兵营官兵基本都来自赫赫有名且英雄辈出的“杨根思部队”。





自8月27日至8月30日，在部队领导的大力支持下，电影主办方开启了连续三天的杨根思部队主题观影及主创见面活动，电影中的杨根思部队与现实里的部队战士们于光影交叠间重遇，尽显中国军人的不忘初心与使命传承。







电影中赴南苏丹维和行动亲历者—付晓飞





当残酷战场及身边老战友牺牲情节被光影再现，铁骨铮铮的英雄儿女不禁泪洒当场，而当“以国之名守护和平”的口号在杨根思广场震撼响起时，振聋发聩间更显中国军人不畏艰险为国出征的英雄气概与维护世界和平的坚定信仰。





真实记录撼动人心

英雄儿女泪洒现场





电影《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。







电影中赴南苏丹维和行动亲历者—王震





作为赴南苏丹维和行动亲历者，来自杨根思部队的王震表示：“这部电影最大的感受就是真实，原原本本，没有艺术，也没有夸张，展现的就是我们维和战士的实实在在的生活，展现的就是我们中国军人原原本本的面貌。”





真实就是力量。在特辑中，军人的故事不再需要被过度演绎，而是真实再现。观众不仅能够看到中国维和官兵坚守联合国维和行动宗旨及原则，快速应对处置突发事件及制止难民冲突的高效和专业，以及履行长途巡逻、安全警戒、武装护卫等任务时荷枪实弹严阵以待等令人心潮澎湃的画面，尤其是看到插有“杨根思部队”红色旗帜的步战车领衔一字排开威武驰骋，军队自豪感与荣誉感油然而生。







杨根思部队观影现场





而在严酷的自然环境和枪炮横飞的残酷战场上，维和官兵坚守职责，面对生命危险亦无怨无悔奋不顾身，尤其是曾经身边的老战友牺牲的情节，更是让观影现场气氛庄重肃穆，不少战士一度哽咽，不少女兵更是泪流满面。祖国无战事，他乡守和平，为履行好祖国重托，中国军人肩负起远赴异国他乡、维护世界和平的使命担当。







杨根思部队官兵观影瞬间





而看完电影后接受采访的战士，更表示，“如果说我们七百人一块去，躺下的是我们两个人，我们也不会有任何怨言。”同时，他们更发出了兄弟战友同甘共苦并肩前行的誓言：无论我们走到哪里，我们都是一辈子的好兄弟。这些朴素真诚却又充满坚毅力量的肺腑之言，无不彰显出中国军人大无畏的英雄主义精神，也能看到一部真诚且优秀的战地纪实电影所带来的感染人心的力量。







杨根思部队男性官兵观影落泪瞬间

以国之名守护和平

英雄精神永世流传





除了真实记录中国军队海外维和历程外，电影《蓝色防线》的意义之一，则是以维和精神为基点，弘扬大国担当与军人使命信念。“如果有一天我有机会，赴战场为和平，我会奋不顾身，毫不犹豫地加入他们。”战士们观影后的心声，亦彰显了“杨根思部队”英雄主义精神在新时代的不断传承与发展。





从抗日战争、解放战争、抗美援朝战场，到积极参与联合国维和行动，再到最近的全民抗洪救灾行动，“杨根思部队”全体官兵始终坚守在祖国需要的第一线，以国之名守护和平，并将特级英雄杨根思的“三个不相信”精神持续发扬光大，即——不相信有完不成的任务，不相信有克服不了的困难，不相信有战胜不了的敌人，这已经成为所有战士们心中最宝贵的精神财富。







杨根思部队女性官兵观影落泪瞬间





而电影《蓝色防线》与杨根思部队联合举办的这场观影活动，更是让观众近距离感受到英雄部队的热血豪迈与英勇无畏，无论他们是曾经参与维和行动即将退伍的老兵，还是新入伍的朝气蓬勃的年轻战士，他们对军人使命的代代坚守、战友间朴实无华却感动人心的真挚情感，以及为国出征、履行大国担当、维护世界和平的强烈信仰，都值得被铭记在心。





《蓝色防线》作为中国首部海外维和战地纪实电影，在中宣部支持下，国防部维和事务中心、五洲传播中心协助下，由中共河南省委宣传部、中共陕西省委宣传部、中共海南省委宣传部、中国人民解放军八一电影制片厂、中共西安市委宣传部联合摄制，由河南电影电视制作集团有限公司、西安识君影视文化有限公司、中国电影股份有限公司、腾讯影业（海南）有限公司；





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