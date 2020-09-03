《信条》今日发布了“超级巨制”版特辑，画面、制作规模、打斗场面等方面打造出全方位“大”制作，创诺兰职业生涯规模之最。

时光网讯 由传奇导演克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)执导的最新好莱坞科幻动作大片《信条》(Tenet) 将于9月4日本周五强势登陆中国内地大银幕，预售现已全面开启。影片今日发布了“超级巨制”版特辑，画面、制作规模、打斗场面等方面打造出全方位“大”制作，创诺兰职业生涯规模之最。





作为继《星际穿越》与《盗梦空间》后内地上映的诺兰“时空三部曲”的最新作，《信条》一脉相承地贯彻前两部的实拍原则，拍摄过程实炸飞机、演员亲自上阵逆演动作戏，使得影片充满真实感的魅力引爆全球银幕，斩获远超预期的傲人首周票房成绩。这场震撼非凡的银幕之旅，值得每位观众到影院亲身感受！







9月4日逆转时空的崭新设定全面颠覆感官





制作规模全面加大

再攀诺兰创作巅峰





本次发布的“超级巨制”版特辑在子弹逆行回枪膛的奇观中开场。当谈到这部电影的时候，诺兰称“这无疑是迄今为止我们制作过的规模最大的电影”，他想“带观众到世界各地，使他们见到更多的事物及场景”，打造出一场规模宏大、穿梭于全球各地的国际化史诗级特工行动。





因而全剧组辗转七国，不惜动用封锁高速公路三周、招募千名群众演员等方式拍摄，才最终将正逆向连环追车的奇观、大剧院紧迫高燃的打斗等戏份最写实地呈现。随后制片人艾玛·托马斯补充表示，无论是画面的规模还是动作场面的规模，影片全部都是以大画幅的摄影机来拍摄，并且最终这一切将尽可能在最大的银幕上呈现。







IMAX摄影机实拍公路戏份





而使用IMAX摄像机拍摄也贯彻了诺兰对于影像视觉的极致追求，令无比真实的沉浸感得以实现。正如诺兰所说，全体主创“竭尽所能将所有资源呈现银幕，给观众一场前所未见的银幕之旅”。





《信条》充分诠释了什么是全方位的“大”制作，它的规模是当之无愧的“诺兰职业生涯之最”。而国内有媒体对本片“将视觉奇观推进到一个新高度”的评价，也侧面印证着顶级规模的制作与超大画幅的呈现，影片将会再创诺兰作品中的视觉体验新高度。







演员亲自上阵开打





实拍原则贯彻到底

沉浸观感震撼全球





在这支特辑中，主演约翰·大卫·华盛顿提到，对于诺兰在电影中的那些实拍镜头，观众在大银幕上会真切体验到其魅力，“他们会发现这不是绿幕，并对此感到震惊”。而坚持实拍则是诺兰电影一贯的拍摄传统。在拍摄《盗梦空间》中备受影迷称道的“酒店失重”打斗戏份时，剧组把酒店走廊实景搭建在一个巨型的旋转装置上，在其旋转的过程中便营造出失重的感觉。







震撼实拍宏大制作缔造动作奇观





《星际穿越》中，除了拍摄团队利用半年时间真实种植了500英亩玉米外，就连美轮美奂、不可思议的五维空间也是实景搭建，令人不禁大呼神奇。而《信条》中角色正逆时空对打交锋的场面，全部由演员亲自上阵，经过复杂的反复排演后得以流畅呈现；在拍摄预告中备受观众热议的“实炸飞机”戏份时，诺兰更是买下了一架真实的波音747大型飞机炸毁在运行中的机场，将实拍原则贯彻到底。





真实的拍摄象征着实实在在的大银幕沉浸感。自8月26日起，影片在全球40多个国家及地区首周狂揽5300万美元票房，霸占32个国家及地区票房榜冠军，创下9个国家及地区诺兰电影最佳开画票房纪录，斩获了远超业内预期的票房成绩，这种由真实拍摄所呈现的真切体验成功征服了全球观众。9月4日，这份独一无二的银幕体验即将席卷内地，快第一时间到影院感受吧！







主人公约翰·大卫·华盛顿





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。影片预售现已全面开启，9月4日相约电影院，一起加入这场横跨全球、大开眼界的火爆特工行动！