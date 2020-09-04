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2020-09-04 08:39:39 来源：Mtime时光网

写在前面

疫情期间的特殊采访

专访诺兰导演

对时间执着 加入007元素

约翰·大卫·华盛顿

不止是丹泽尔华盛顿的儿子

帕丁森与高妹

"学会开车后 融入了蝙蝠侠中"

肯尼思·布拉纳

"就像试图打开俄罗斯套娃"

《信条》终于来了！
　　时光网特稿　救“市”主来了！克里斯托弗·诺兰导演的新片《信条》，今天带着扑面而来的“遇事不决、量子力学”、“烧脑、悬疑、震撼”、“诺兰导演职业生涯之最”、“比《盗梦空间》更成熟、比《星际穿越》更真实、比《敦刻尔克》更精妙”等让人瞠目结舌的好评，正式登陆中国内地的大银幕。


截至发稿时

　　观众们对于电影的评价，当然是见仁见智的事情。影片在北美口碑解禁后，目前烂番茄的新鲜度是75%，MTC上得分69，IMDb则是8.0分。对比一下，前作《星际穿越》是烂番茄72%/IMDb 8.6，《盗梦空间》烂番茄87%/IMDb 8.8，《敦刻尔克》烂番茄92%/IMDb 7.9。

　　无论本片是否对你的胃口，不可否认的是，《信条》绝对是诺兰导演最特殊的一部作品。

　　在天下大乱的2020年，当全世界电影院纷纷关门，所有好莱坞电影全员撤档/延档的时候，只有这部《信条》坚持守住7月17日的暑期档。直到今年6月，当美国疫情的熊熊火焰就像加州的山火一样绵延不绝，实在无法被扑灭，《信条》终于让步——退后两周延迟到7月31日。


《信条》的中国版海报 莫名有种《X-战警》风

　　身为北美暑期档最后的希望，《信条》的档期被各家好莱坞片方视为标杆。《信条》推迟上映后产生了连锁反映，看到诺兰不再与疫情期间的档期硬钢，华纳自家的《神奇女侠2》与迪士尼家的《花木兰》也纷纷延档，后者甚至后来决定在北美直接上流媒体平台。

　　这几个月以来，电影行业的从业人员们每天眼巴巴刷新着《信条》档期的新消息：《信条》7月31日的档期再度变化；延档后的8月12日再度被撤档；英日韩德法意澳加俄等海外地区将比北美先行公映……直到等到让中国观众最欢欣鼓舞的消息，影片过审了，定档9月4日中国内地公映！

　　《信条》正被全世界的电影人寄予厚望，如果上映后市场反响够好，其他大片说不定也会壮起胆子，尽快回到影院。


片场的诺兰导演

　　在影片宣传期间，时光网记者参与了一次最与众不同的采访——在Zoom上对诺兰导演、罗伯特·帕丁森、“高妹”伊丽莎白·德比齐、约翰·大卫·华盛顿与肯尼思·布拉纳这几位主创，进行了线上的视频专访。

　　在访谈中，身处于世界另一端的导演与主演们，与记者分享了许多影片拍摄时与构思中的细节。比如，为什么诺兰会将“时间”设定为《信条》中最至关重要的因素？罗伯特·帕丁森有没有把拍摄本片时学到的技能运用到《蝙蝠侠》中去？

　　高妹第一次读到剧本的时候是什么反应？约翰·大卫·华盛顿在片中的角色为什么没有姓名？以及最有趣的是肯尼思·布拉纳，他称出演本片，与几位《哈利·波特》演员的重聚，让他感觉仿佛回到了霍格沃茨。


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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：甄甏甏 关键词： 信条 诺兰 罗伯特·帕丁森 高妹 伊丽莎白·德比齐 约翰·大卫·华盛顿

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