漫威影业首席视觉官Ryan Meinerding绘制一张图，感谢查德维克·博斯曼为漫威影业演绎了如此精彩的黑豹形象。互联网P图大师Bosslogic也推出了自己的致敬图片。





漫威电影的拍摄通常不会要求演员提前体检，大片厂会为特定的演员生命安全投保，但博斯曼这种事比较特殊，鲜有先例。









业内人士认为：迪士尼可能会有两个选择，第一是重新选角，无论是影迷和同剧组演员都难以接受，这个时候也不会有黑人男星愿意接拍；此外，就是按照漫画原著的剧情走，让特查拉的妹妹苏芮成为新黑豹。







