时光网讯 查德维克·博斯曼
的离世让粉丝和家人都处于悲伤之中，有个棘手的问题摆在漫威和迪士尼面前：《黑豹2》
该怎么办？据《好莱坞报道者》消息：漫威只有很少的内部人士知道博斯曼正在与癌症做斗争，他们暂未考虑续集如何拍摄，甚至换角的问题，而是先向博斯曼表示敬意。
漫威影业首席视觉官Ryan Meinerding绘制一张图，感谢查德维克·博斯曼为漫威影业演绎了如此精彩的黑豹形象。互联网P图大师Bosslogic也推出了自己的致敬图片。
据《好莱坞报道者》披露，8月28日漫威影业CEO凯文·费奇
收到了一封关于查德维克·博斯曼的紧急邮件，当费奇读到这则消息时，博斯曼已去世。只有博斯曼的经纪人、健身教练和合伙人知道他抗癌一事，他对此保密是自己的心愿。有消息人士向《好莱坞报道者》透露：直到去世前一周左右，博斯曼还在计划为《黑豹2》做准备，他坚信自己能战胜癌症。
漫威电影的拍摄通常不会要求演员提前体检，大片厂会为特定的演员生命安全投保，但博斯曼这种事比较特殊，鲜有先例。
此前《速度与激情7》
x曾痛失保罗·沃克
、《星球大战8》
面临凯莉·费雪的离世，但《黑豹2》面临的情况更严峻：查德维克·博斯曼是该系列的灵魂人物，《黑豹2》还在剧本阶段，一个镜头都没拍。即使是1994年李国豪的《乌鸦》
的情况也没这么麻烦，李国豪拍了一大部分镜头后才意外去世的。
业内人士认为：迪士尼可能会有两个选择，第一是重新选角，无论是影迷和同剧组演员都难以接受，这个时候也不会有黑人男星愿意接拍；此外，就是按照漫画原著的剧情走，让特查拉的妹妹苏芮成为新黑豹。