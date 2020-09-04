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时光早报：“蝙蝠侠”帕丁森染新冠

《花木兰》口碑解禁 《信条》今日排片43%

2020-09-04 08:44:06 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.罗伯特·帕丁森感染新冠



      据Deadline、《名利场》等外媒报道，新版《蝙蝠侠》电影男主罗伯特·帕丁森确诊感染新冠。

      稍早前，华纳兄弟确认《蝙蝠侠》剧组中有一名员工感染了新冠，导致拍摄暂停，但未透露其具体身份。影片前段时间刚在英国复工拍摄。 ​​​​

02.《花木兰》媒体口碑解禁



      美国时间9月4日在Disney+上线的电影《花木兰》媒体口碑解禁，目前在烂番茄获得了140个评论，新鲜度80%。同期在映的《信条》新鲜度75%。

      MTC目前收入42个《花木兰》的评分，均分69分。 

03.《教父3》将重新剪辑



      派拉蒙将于今年12月在北美院线以及通过家庭租赁的方式发行重新剪辑的《教父3》，庆祝该片发行30周年。新版本将由弗朗西斯·福特·科波拉亲自剪辑。

04.《007：无暇赴死》曝光全新预告

正式预告2

      《007：无暇赴死》发布第二款正式预告，影片将于11月12日英国上映，11月20日北美公映。

      丹尼尔·克雷格最后一次扮演邦德，枪战、追车、坠楼各种动作场面不断，连新邦女郎安娜·德·阿玛斯 也很能打。

05.漫威影业暂未考虑《黑豹2》换角拍摄



      查德维克·博斯曼的离世让粉丝和家人都处于悲伤之中，有个棘手的问题摆在漫威和迪士尼面前：《黑豹2》该怎么办?据《好莱坞报道者》消息：漫威只有很少的内部人士知道博斯曼正在与癌症进行斗争，他们暂未考虑影片如何拍摄甚至换角的问题，而是先向博斯曼表示敬意。

06.扎导《丧尸军团》未映先火



      扎克·施耐德的Netflix新片《丧尸军团》还未上映就受到Netflix方面的认可——Netflix宣布将推出《丧尸军团》的前传电影和动画剧集。

      据悉，《丧尸军团》讲述的是雇佣兵打丧尸的故事。



01.《信条》国内首映场票房380万



      诺兰新片《信条》今日国内首映，零点场票房380万。

      据悉，《信条》内地开画首日排映占比达到43.1%，成为今年首部起片规模超10万场的进口片。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 罗伯特帕丁森 花木兰 信条
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