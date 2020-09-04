早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？









02.《花木兰》媒体口碑解禁















MTC目前收入42个《花木兰》的评分，均分69分。





03.《教父3》将重新剪辑















04.《007：无暇赴死》曝光全新预告









丹尼尔·克雷格最后一次扮演邦德，枪战、追车、坠楼各种动作场面不断，连新邦女郎安娜·德·阿玛斯 也很能打。





05.漫威影业暂未考虑《黑豹2》换角拍摄











查德维克·博斯曼的离世让粉丝和家人都处于悲伤之中，有个棘手的问题摆在漫威和迪士尼面前：《黑豹2》该怎么办?据《好莱坞报道者》消息：漫威只有很少的内部人士知道博斯曼正在与癌症进行斗争，他们暂未考虑影片如何拍摄甚至换角的问题，而是先向博斯曼表示敬意。





06.扎导《丧尸军团》未映先火











扎克·施耐德的Netflix新片《丧尸军团》还未上映就受到Netflix方面的认可——Netflix宣布将推出《丧尸军团》的前传电影和动画剧集。





据悉，《丧尸军团》讲述的是雇佣兵打丧尸的故事。











01.《信条》国内首映场票房380万















据悉，《信条》内地开画首日排映占比达到43.1%，成为今年首部起片规模超10万场的进口片。