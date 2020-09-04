过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.罗伯特·帕丁森感染新冠
据Deadline、《名利场》等外媒报道，新版《蝙蝠侠》电影男主罗伯特·帕丁森
确诊感染新冠。
稍早前，华纳兄弟确认《蝙蝠侠》剧组中有一名员工感染了新冠，导致拍摄暂停，但未透露其具体身份。影片前段时间刚在英国复工拍摄。
02.《花木兰》媒体口碑解禁
美国时间9月4日在Disney+上线的电影《花木兰》
媒体口碑解禁，目前在烂番茄获得了140个评论，新鲜度80%。同期在映的《信条》新鲜度75%。
MTC目前收入42个《花木兰》的评分，均分69分。
03.《教父3》将重新剪辑
派拉蒙将于今年12月在北美院线以及通过家庭租赁的方式发行重新剪辑的《教父3》
，庆祝该片发行30周年。新版本将由弗朗西斯·福特·科波拉亲自剪辑。
04.《007：无暇赴死》曝光全新预告
丹尼尔·克雷格最后一次扮演邦德，枪战、追车、坠楼各种动作场面不断，连新邦女郎安娜·德·阿玛斯 也很能打。
05.漫威影业暂未考虑《黑豹2》换角拍摄
查德维克·博斯曼的离世让粉丝和家人都处于悲伤之中，有个棘手的问题摆在漫威和迪士尼面前：《黑豹2》该怎么办?据《好莱坞报道者》消息：漫威只有很少的内部人士知道博斯曼正在与癌症进行斗争，他们暂未考虑影片如何拍摄甚至换角的问题，而是先向博斯曼表示敬意。
06.扎导《丧尸军团》未映先火
扎克·施耐德的Netflix新片《丧尸军团》还未上映就受到Netflix方面的认可——Netflix宣布将推出《丧尸军团》的前传电影和动画剧集。
据悉，《丧尸军团》讲述的是雇佣兵打丧尸的故事。
01.《信条》国内首映场票房380万
诺兰新片《信条》
今日国内首映，零点场票房380万。
据悉，《信条》内地开画首日排映占比达到43.1%，成为今年首部起片规模超10万场的进口片。