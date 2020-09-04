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《花木兰》影评：刘亦菲表演存在争议

巩俐是一大亮点 动作&视效受称赞

2020-09-04 09:03:37 来源：Mtime时光网

影评人对于真人版《花木兰》的评价总体正面，有褒有贬。对于是否是一次成功的改编、对于演员的表演存在争议，但大多数影评都称赞了影片的摄影技术、武术动作设计以及妮基·卡罗的导演才华。
　　时光网讯 迪士尼真人版《花木兰》媒体口碑解禁。



　　截至发稿，影片在烂番茄收获80%的新鲜度，计入140条评价。评论共识写得比较中肯：“《花木兰》本可以更深入地讲述经典故事，但真人版《花木兰》是视觉上的奇迹，是动画版《花木兰》的激动人心的升级。”



　　影片在Metacritic获得69分，计入42个专业评价。

　　总体来说，《花木兰》初始口碑和《信条》差不多。刚解禁时，《信条》在“烂番茄”的新鲜度是82%，31鲜，7烂；在MetaCritic评分71分。

《花木兰》中文剧场版预告

　　影评人对于真人版《花木兰》的评价总体正面，有褒有贬。对于是否是一次成功的改编、对于演员的表演存在争议，但大多数影评都称赞了影片的摄影技术、武术动作设计以及妮基·卡罗的导演才华。

　　另外，巩俐的角色以及她的表演尤其受到了影评人的大力赞赏，被公认为是“电影的一大亮点”。
影片改编得成功吗？

　　《花木兰》是目前为止翻拍的最好的真人电影。（Kaitlyn Booth, Bleeding Cool）

　　《花木兰》独树一帜。然而，它仍然缺少了一些使其第一部与众不同的内在精神。（Adriana Gomez-Weston, The Cinema Soloist）

　　有着更长的片长，需要面对传递剧情的挑战，影片感觉有点像一个对于原作的迟钝复制。（Courtney Howard, Fresh Fiction）

　　原作中的一些歌唱场景被删除了，演员们背诵了整首歌词。这些台词唱起来可能很自然，但说出来就有些笨拙了。（Karen Han, Polygon）
影片的动作场面如何？



　　《花木兰》有一系列令人瞠目的武侠打斗场面，真的是一部惊心动魄的动作史诗。（Kate Erbland, IndieWire）

　　早期的一些情节似乎有些粗糙，但花木兰本身一样，它/她在战斗和惊险的动作场景中找到了立足点。（Rob Hunter, Film School Rejects）
影片的视觉效果如何？

　　《花木兰》自始至终赏心悦目——没有一分钟不让你惊艳。（Inkoo Kang, Hollywood Reporter）

　　我无法想象，屏幕上所有这些令人惊叹的视觉效果，是100%真实的亚洲人完成的。这是儿时梦想的实现。（Christie Cronan, Raising Whasians）

　　如果说有什么可取之处的话，那就是妮基卡罗导演，她将一个支离破碎的剧本结合在一起，打造出一部华丽的电影奇观。（Hoai-Tran Bui, Slashfilm）
刘亦菲的表演如何？



　　刘亦菲在木兰这个角色上演得非常好，很难想象还有谁能演得更好。（Josh Wilding, ComicBookMovie.com）

　　刘有足够的魅力来演主角，但剧本没有给她深度。（Inkoo Kang, Hollywood Reporter）

　　刘的表演有点平淡，缺乏感情。（Christopher Lloyd, The Film Yap）
反派表演如何？

　　李和巩的表演在卡司中很突出。况且，坏人总是更有趣。（Roger Moore, Movie Nation）

　　不幸的是，该片的弱点是李截饰演的大坏蛋鲍里·汗。他只是个坏家伙，动机平淡无奇，没有什么能让他脱颖而出。（Josh Wilding, ComicBookMovie.com）
添加巩俐这个角色是否值得？



　　她是电影的一个亮点……她的能量在银幕上充分展现，看她表演真有趣。（Kaitlyn Booth, Bleeding Cool）

　　她为从一个疯狂的暴君手中获得独立而进行的身体和心理斗争，远比看到已经是一个敏捷战士的主人公获得应得的尊重更吸引人。（Courtney Howard, Fresh Fiction）

　　她比电影中真正的反派更引人入胜，层次更丰富，但她的出现主要是为了衬托花木兰。（Adriana Gomez-Weston, The Cinema Soloist）

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 花木兰 口碑 烂番茄 真人 迪士尼 MTC 影评人 评价
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