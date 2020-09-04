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"信条"今日上映 跨时空连线中国首映

揭秘时空迷局 映后口碑炸裂获封"年度神作"

2020-09-04 11:19:10 来源：Mtime时光网

《信条》举行了“跨时空连线”中国首映礼，最新发布了“逆向开战”版预告，宣告逆转时空的救世大战正式打响。
　　时光网讯　由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的最新好莱坞科幻动作大片《信条》，今日震撼登陆中国内地大银幕，影片最新发布“逆向开战”版预告，宣告逆转时空的救世大战正式打响。

逆向开战版预告

　　更激动人心的是，《信条》还举行了“跨时空连线”中国首映礼，诺兰导演携主演线上现身，与北京、上海、广州、深圳、杭州五城的首映场观众进行映后交流，畅谈电影台前幕后的拍摄花絮，亲自揭秘时空迷局。映后观众纷纷感叹“刚看完就想二刷”、“诺兰太强了”、“年度神作预定”！穿透身体直击心灵的嗨爽观感令人欲罢不能，即刻购票走进影院感受诺兰新作的非凡震撼吧！ 

诺兰分享时间奥秘 
动作实拍全靠排练

       《信条》举办了独具一格的“跨时空连线”中国首映礼，导演克里斯托弗·诺兰、制片人艾玛·托马斯，主演约翰·大卫·华盛顿、伊丽莎白·德比齐四位主创集体线上现身，和来自中国北京、上海、广州、深圳、杭州五大城市的观众交流互动。

　　继《星际穿越》《盗梦空间》复映后，诺兰“时空三部曲”《信条》压轴登场，在被问及为何如此钟情“时间”这个概念时，导演坦言：“因为时间定义着我们的存在。而电影又是表达时间概念的最佳媒介，电影对时间的诠释有着非常独特的力量。”


《信条》首映引爆观影热潮

　　而《信条》这部电影区别于导演前作的地方是，男主角没有具体名字，对此诺兰解释称：“这是采取了悬疑电影的一种传统，因为展现的是现在时，而非已经发生的事情，能够让观众更好地沉浸于电影的故事里。”

　　主创现场分享了很多电影的幕后花絮，制片人艾玛·托马斯透露为了通过实拍呈现震撼的时空逆转，需要依赖周密的计划和大量的排练，像男主角约翰·大卫·华盛顿则要学习倒着演出动作戏！


红蓝通道象征正逆时空

　　约翰·大卫·华盛顿则透露当第一时间得知自己将成为诺兰电影男主角后，也曾向影帝老爸丹泽尔·华盛顿求教，老爸给他支的招就是“把功课做在前面，不要被传奇、英雄吓到”。现场超有趣的是，当女主演伊丽莎白·德比齐被问及如何在映前保密不剧透时，导演诺兰竟偷偷笑了，德比齐也笑称：“保密一点都不难，因为已经养成习惯了！”


诺兰导演电影作品展示墙

　　互动过程中，诺兰导演萌点频出，不仅粉丝熟悉的保温杯再度出镜，在听到制片人托马斯回答实拍炸飞机控制电影成本是否很具挑战时，诺兰也腼腆笑个不停，传奇导演原来也有十足可爱的一面。最后聊到如果可以逆转时空想回到哪个时刻，诺兰表示就像片中罗伯特·帕丁森饰演的尼尔所说“已经发生的事就是发生了”，他不愿回到任何时间点，相信等大家看完电影会对导演的回答有更深刻的体会。


诺兰新作《信条》逆转时空震撼上映

逆转奇观炸裂瞳孔 
顶级大片沉浸体验

　　电影《信条》今日发布的“逆向开战”版预告，带观众感受这一次逆转时空拯救世界的极致震撼。这部“诺兰式特工片”奉上了超多惊险刺激的大场面，肉搏、枪战、追车、爆炸、全面总攻的军事大战、最后一秒营救……酣畅淋漓的特工行动应有尽有。同时，诺兰还拓宽了特工片的边界，为其加入“逆转时空”的全新元素，将《信条》打造为特工片里最科幻的存在。


时空走廊连弹孔也完美还原

　　伴随逆转时空的设定，观众前所未见的奇观与反转轮番登场，子弹飞回枪膛、车倒着翻滚回正、爆炸可以正逆双向爆破、分别来自正逆时空的人可以和自己对打……全程令人眼睛保持瞳孔炸裂状态，一切观众不敢想象的，均被诺兰呈现在银幕之上，而这也是诺兰最厉害的地方，不是单纯玩概念，而是把概念落地，让普通观众可感。


时空走廊两侧精美人物海报再现时空逆战的紧张刺激

　　《信条》另一大看点则是震撼实拍，该片运用特效的方式就是尽量抛弃特效，全片特效镜头不超过300个，全程采用IMAX胶片摄像机和70mm胶片摄像机拍摄，炸飞机是真炸，逆向拳头也是真打。

　　诺兰通过实拍让全剧组成员“相信”了时空逆转的设定，没有绿幕，有的全是最真实的演绎。将一切做到极致，诺兰和《信条》再次向观众全方位展现了真正的好莱坞顶级大片的非凡魅力，而观众需要做的，就是挑一块最大的屏幕，尽情地感受它！


首映礼现场还原电影经典场景——红色双色时空走廊

年度神作提前预定 
口碑炸裂9月必看

　　首映看完电影的观众都兴奋不已，为第一时间解锁前所未见的银幕奇观而激动万分。电影以逆转时空拯救世界为核心故事，又极具颠覆性地打造出正逆交织的时间线，严谨缜密的回文叙事结构暗藏无数细节梗和彩蛋，后劲十足令人看后不禁想立刻二刷，“这样的神作三刷都不会腻”，“诺兰太强了，只有他才拍得出来这样的电影，从原创剧本到真实拍摄，全程硬核”，“想象力惊人，叹为观止”。


五城观众期待与主创“跨时空连线”

　　甚至有观众直言“年度神作只能是它”！令观众嗨到上头的还有《信条》带来的大银幕极致观感导演诺兰从电影视觉到听觉，全面打造“沉浸式体验”，“近期看过节奏最快的电影，可以说从第一秒就开始高潮”，“诺兰从能把观众拉到银幕里，让你一直处于这种沉浸当中”，“配乐真的是太太太震撼了，穿透身体直击心灵”。演员们的精湛表演也成功为影片加分，“约翰·大卫很有魅力，越看越耐看”；


《信条》“跨时空连线”中国首映礼现场

　　“终于知道诺兰为什么找德比齐做女主了，公路飙车那场戏只有高妹的大长腿才能做到从后座开前排车门”，“帕丁森现在这么帅了吗？！天啊，没想到躲过了暮光的坑，竟然被《信条》圈粉，爱了爱了！”。

　　而角色之间的情感也成为观众热议的话题，“罗伯特和男主的CP我是磕定了，感动到泪目”，“最后的告别戏份也太浪漫了吧，绝对值得刷爆”！超多精彩看点等你亲自解锁，9月必看的超级大片，即刻购票火速入局！

　　《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。影片今日正式登陆全国院线，一起加入这场横跨全球、大开眼界的火爆特工行动！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 信条 诺兰
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