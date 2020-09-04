评委称赞向佐“完美地演绎了一个有缺陷但永恒的英雄”。

时光网讯 近日，第24届加拿大奇幻电影节公布获奖名单，演员向佐凭借杜琪峯执导的励志爱情电影《我的拳王男友》夺得最佳男主角。《我的拳王男友》由杜琪峯执导、韦家辉编剧，向佐饰演追梦拳王鲁虎，外表强悍冲动，内心细腻善良，擂台上用血肉搏输赢，擂台下也拼出了属于自己的硬核浪漫爱情。评委称赞向佐“完美地演绎了一个有缺陷但永恒的英雄”。





为了拍摄《我的拳王男友》，向佐从2010年开始进行了六年的专业培训：“因为杜琪峯认为我还没有资格拍他的戏。”向佐的训练十分辛苦：“我每天做八个小时的体能练习，三到四小时的表演训练，直到2017年才开始拍摄。”大量的练习加上杜琪峯的调教，可以明显感受到向佐在演技上的突破与进步，他让自己沉静下来，全身心进入到了鲁虎这个小人物的状态，表演张弛有度，细节拿捏得当，让观众看到了“演员向佐”的可塑与无限可能。这也是向佐从影14年以来获得的第一个演技奖项。





导演杜琪峯对向佐也是“毫不手软”，在拍摄时，请来真正的MMA拳手出演影片中向佐的对手。MMA是搏击运动中的10项全能，融合拳击、巴西柔术、泰拳等多种技术，打法无限制，规则极为开放，被称为“疯狂的比赛”。向佐虽从小习武，也拍摄过不少动真格的打戏，但与真正的MMA拳手还是有一定差距。在拳拳到肉的拍摄过程中意外频发，出演拳王的向佐多次受伤，还曾被对手打晕在拳台上。





加拿大奇幻电影节被业界誉为“北美最大的类型电影节”，每年在加拿大蒙特利尔举办。昆汀·塔伦蒂诺也爱到不行：“这是北美最重要，最有声望的类型片电影节。”韩国影帝级演员宋康昊曾在2007年和2017年分别凭借电影《优雅的世界》和《出租车司机》拿下最佳男演员大奖。





作为类型片电影的狂欢节，加大奇幻电影节也尤其偏爱中国电影。今年与《我的拳王男友》一同入围的亚洲电影还有惊悚片《死因无可疑》、亚洲首部iPhone拍摄剧情长片《怪胎》等。

编辑：王宁