《当男人恋爱时》近日顺利杀青，这是邱泽、许玮甯出道以来的首次合作。

时光网讯 改编自韩国2014年度的爱情电影票房冠军的同名经典催泪爱情电影，程伟豪监制，殷振豪执导的电影《当男人恋爱时》近日顺利杀青。今日，片方释出一组“浪漫时刻”剧照，主演邱泽、许玮甯首次合作演绎小混混与落魄小姐的催泪爱情故事。





影片讲述了一个以讨债为生的小混混阿成（邱泽饰），某天讨债，遇到了债主的女儿浩婷（许玮甯饰），被她默默照料失去意识父亲的身影和肩负起父亲债务的责任感深深吸引。阿成一股脑地为浩婷打点一切，就在浩婷终于卸下防备接受追求的时候，接二连三的变故让他们未来的路变得愈加坎坷……







导演殷振豪现场指导





超甜蜜！

许玮甯为邱泽刮胡子牵手逛市场





电影《当男人恋爱时》是邱泽、许玮甯出道以来的首次合作，两位实力演员拍摄时化学反应超标，展现出极为浓烈的CP感。此次曝光的“浪漫时刻”剧照中，浩婷在理发店帮阿成刮胡子的亲密互动，甜蜜对视，幸福感溢出屏幕。两人牵手逛黄昏市场买菜的场面，不禁让人感叹“慕了慕了！这就是情侣间的‘浪漫的小事’！”





影片是一部男性视角出发的爱情电影，男主是一个一开始对爱情一窍不通，最后义无反顾去爱的痴情角色，导演殷振豪在与邱泽首次碰面促膝长谈后，就在心中决定阿成这个角色非他莫属，而邱泽也没有让导演失望。







电影《当男人恋爱时》杀青





杀青时，殷振豪感动的说：“我的直觉没有错，邱泽果然为阿成这个角色带来很多神采，拍摄现场我看着画面里的阿成与浩婷，我是完全融入到剧情当中被他们牵着走，被他们的情感打动，真的很舍不得要杀青！”，希望很快能够把这部作品奉献给大家！





而此次，是许玮甯出道以来首次参演爱情电影，她为拍摄也做足了准备。导演殷振豪表示：“玮甯为了融入本片的风格，不只是再造型上放手让服装老师发挥，甚至调整自己说话的方式，跟她私底下的时尚的样子完全是判若两人。”







监制程伟豪





超振奋！

程伟豪殷振豪携手打造台式浪漫





原著电影《当男人恋爱时》作为韩国2014年度的爱情电影票房冠军，催人泪下感人至深的故事，而被国内观众所熟知。此次改编拍摄，邀请到知名新生代导演程伟豪（代表作：《目击者之追凶》、《红衣小女孩》）作为本片监制，新锐导演殷振豪执导，强强联手打造浪漫十足却注定催泪揪心的经典爱情片。





两位导演在初次洽谈合作时便一拍即合，共同投入长达10个月剧本创作，只为给观众奉献一部年度催泪爱情巨制。







邱泽许玮甯市场“浪漫时刻”





许玮甯这次已经是第四次与程伟豪合作，而对于首次合作的殷振豪导演，她表示很感谢导演愿意陪着演员将电影全部的情绪镜头一遍又一遍的走，和演员共同寻找角色的最佳表演风格和状态。





同时，对导演的浪漫情结，许玮甯也是印象深刻，“可能他是双鱼座的吧！电影中有很多浪漫的桥段都是原著没有的，像是浩婷在理发店帮阿成刮胡子、浩婷和阿成一起牵手逛黄昏市场等，让原本悲情的催泪爱情故事变得更有生活味和甜蜜。”







邱泽许玮甯首度合作





催泪爱情电影《当男人恋爱时》由香港众合千澄影视文化传媒有限公司、金盏花大影业出品，预计2021年上映。







许玮甯为邱泽刮胡子

编辑：甄甏甏