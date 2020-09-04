用轻喜剧的手法给观众展现了当下社会中“关机”所折射出的众生相，旨在带领观众深刻探讨生活关机重启背后的意义和感悟。





时光网讯 由何杜娟、刘岳主演，张颂文友情出演的爱情喜剧电影《关机》正式定档9月12日，并发布定档海报。海报用手机屏幕的形式诠释了“手机关机”的概念，很有格调。影院久违复工，《关机》重启征程，用轻喜剧的手法给观众展现了当下社会中“关机”所折射出的众生相，旨在带领观众深刻探讨生活关机重启背后的意义和感悟。





电影此次发布的定档海报以新鲜的手机屏幕形式呈现，仅剩1%的电量很生动的表达了影片的“关机”主旨。海报中，男女主分别闭着眼睛，似在睡觉又似在思考，模糊的脸庞让两人的关系有种若即若离的既视感，给观众留下了一定的想象空间。海报采用了偏复古的蓝灰色调，质感很文艺却也很有爱情氛围，充斥着淡淡的浪漫与现实交织的隐喻。





影片讲述了某公司的白领高管安然在一次临时出差中，匆忙上路的她手机没电关机了。自关机失联后，她的男闺蜜大伟锲而不舍的寻找，加上一个满嘴忽悠的弟弟安乐，引发了一连串啼笑皆非的事件。却不曾想，她的人生也发生了翻天覆地的变化：工作被降职了，男友吴子杰劈腿、闺蜜加同事钱璐背叛了、安妈被惊吓心脏病入院……她的人生一下从winner变成loser……





手机已成为当代都市中人必不可少的物件，它无论是在工作、生活、情感上都能起到非常关键的作用。而《关机》这部爱情电影正是通过一次手机意外关机的闹剧，来与观众深刻探讨手机在两性情感中不为人知的秘密，尤其是片中的台词十分戳中都市情侣的痛点。影片的每个人实际上代表着社会中的一类人，他们都是最微弱的浮萍，当面对社会的浮躁和个人情感诱惑时，选择是我们每天的功课。关机，不仅仅是个物理现象，它也隐喻着人的状态“关机”，当我们走过一段路后，是时候看看自己是否仍然是那个初心少年，是否在遵从自己内心的轨迹上行走……不是所有关机的后遗症都是坏事，可能是一次重新出发的人生重启。





据了解，该影片融合了新老戏骨。女主何杜娟参演过电影《王的盛宴》，以及《暴雨将至》《芈月传》《封神演义》《外科风云》《九州·海上牧云记》等多部热剧。而男主刘岳，主演过《当婆婆遇上妈》《十五岁的笑脸》《五星红旗迎风飘扬》《辛亥革命》《待到山花烂漫时》等。此次主演爱情电影《关机》，也探讨了两性关系。值得一提的是，参演过《风中有朵雨做的云》、《隐秘的角落》张颂文。





“重启爱”，这是《关机》电影的广告语，同时也暗合了当下的“后疫情时代”：一次疫情，正象一次意外的“关机”事件。电影《关机》即将于2020年9月12日全国院线上映。