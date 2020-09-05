罗丝·麦高恩说亚历山大·佩恩曾在她15岁时性侵了她，对这一指控，佩恩表示，两人当时并不认识，他认识罗丝的时候她已经成年了。对此说法，罗丝表示：艹他妈的。











今天恰好过47岁生日的罗丝，当时发了推特称，“亚历山大·佩恩。你让我坐下来，还给我放了一段你为Showtime拍的A片，内容不太硬核，当时你用的是另一个名字。我还记得你在Silverlake的公寓。你那儿非常大。事后你把我留在街角。我当年15岁。”









在Deadline的客座专栏中，佩恩表示自己和罗丝之间有“热情友好的互动”，还称赞了她在#MeToo运动中的积极做法，但否认了性侵这件事。罗丝说的15岁被性侵时，是上世纪80年代，那会儿佩恩正在UCLA（加州大学洛杉矶分校）上学。





“她近日在社交媒体上说的关于我的事情，根本就是不对的，罗丝说我们见面的时候她15岁，那是上世纪80年代。我从1984年至1990年间，是UCLA的全职学生，我们当时从来没有见过面。”





《马丁的激情》 他说他与罗丝第一次见面是在1991年（罗丝这一年18岁了），当时他正准备拍摄自己的长片电影处女作（应该是《马丁的激情》），而罗丝当年来试了镜，“尽管罗丝后来没有得到参演的机会，她在选角办公室给我留了个纸条，让我给她打电话。我没有理由问她当年多大了，她试镜的那个角色是有年龄要求的。我们后来约过几次会，这些年来一直保持友好的关系。”





佩恩还特意否认了给罗丝看“软核A片”这件事，因为他说他当年还没有专业执导过任何电影，无论是不是A片，“我也从来没有跟Showtime合作过，更没有用过化名。”





他最后说，“我无法容忍29年前的虚假指控不被纠正，但我依然祝罗丝一切都好。”





当被问到佩恩的否认，罗丝告诉《综艺》，“艹他妈的，还有他的谎言（Fxxk him and his lies），这就是我的回应。我告诉佩恩，要他承认要他道歉，他没做到。我说了我不想毁掉他，不过现在我想了。这些男人为什么总是要说谎呢？我现在要把曝光他当成己任。我不是唯一一个人。”











《校园风云》





“我想要让人知道，好莱坞作恶者会给你展示他们是谁，会把他们扭曲的观点正常化。捕食者（指捕猎女性的男性）佩恩，从与韦恩斯坦合作中受了益，必须被阻止，不仅是性侵这一点，也必须阻止他再通过营销手段影响大众了。”





佩恩再度通过发言人表示，“关于罗丝·麦高恩的虚假指控，没有进一步评价。”