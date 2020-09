罗丝·麦高恩说亚历山大·佩恩曾在她15岁时性侵了她,对这一指控,佩恩表示,两人当时并不认识,他认识罗丝的时候她已经成年了。对此说法,罗丝表示:艹他妈的。











今天恰好过47岁生日的罗丝,当时发了推特称,“亚历山大·佩恩。你让我坐下来,还给我放了一段你为Showtime拍的A片,内容不太硬核,当时你用的是另一个名字。我还记得你在Silverlake的公寓。你那儿非常大。事后你把我留在街角。我当年15岁。”









在Deadline的客座专栏中,佩恩表示自己和罗丝之间有“热情友好的互动”,还称赞了她在#MeToo运动中的积极做法,但否认了性侵这件事。罗丝说的15岁被性侵时,是上世纪80年代,那会儿佩恩正在UCLA(加州大学洛杉矶分校)上学。





“她近日在社交媒体上说的关于我的事情,根本就是不对的,罗丝说我们见面的时候她15岁,那是上世纪80年代。我从1984年至1990年间,是UCLA的全职学生,我们当时从来没有见过面。”





《马丁的激情》 他说他与罗丝第一次见面是在1991年(罗丝这一年18岁了),当时他正准备拍摄自己的长片电影处女作(应该是《马丁的激情》),而罗丝当年来试了镜,“尽管罗丝后来没有得到参演的机会,她在选角办公室给我留了个纸条,让我给她打电话。我没有理由问她当年多大了,她试镜的那个角色是有年龄要求的。我们后来约过几次会,这些年来一直保持友好的关系。”





佩恩还特意否认了给罗丝看“软核A片”这件事,因为他说他当年还没有专业执导过任何电影,无论是不是A片,“我也从来没有跟Showtime合作过,更没有用过化名。”





他最后说,“我无法容忍29年前的虚假指控不被纠正,但我依然祝罗丝一切都好。”





当被问到佩恩的否认,罗丝告诉《综艺》,“艹他妈的,还有他的谎言(Fxxk him and his lies),这就是我的回应。我告诉佩恩,要他承认要他道歉,他没做到。我说了我不想毁掉他,不过现在我想了。这些男人为什么总是要说谎呢?我现在要把曝光他当成己任。我不是唯一一个人。”











《校园风云》





“我想要让人知道,好莱坞作恶者会给你展示他们是谁,会把他们扭曲的观点正常化。捕食者(指捕猎女性的男性)佩恩,从与韦恩斯坦合作中受了益,必须被阻止,不仅是性侵这一点,也必须阻止他再通过营销手段影响大众了。”





佩恩再度通过发言人表示,“关于罗丝·麦高恩的虚假指控,没有进一步评价。”