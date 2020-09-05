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"信条"曝中国首映礼跨时空连线视频

首日票房创诺兰作品内地开画纪录 现已破亿

2020-09-05 13:20:33 来源：Mtime时光网

《信条》在中国内地上映第二天，票房已破亿。
　　时光网讯　由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》正在全国热映。该片上映首日劲收6231万票房，不仅问鼎单日票房冠军，荣登票房占比第一、排片占比第一、观影人次第一等多项榜单榜首，更是一举创造诺兰导演作品内地开画纪录！目前影片上映第二天，内地票房已破亿。

中国首映礼“跨时空连线”视频

　　影片今日发布中国首映礼“跨时空连线”视频，全面曝光主创采访内容，超多幕后信息对更好地理解《信条》大有裨益。电影在票房一路高歌的同时，也引爆全网口碑好评，顶级视听享受令人忍不住想二刷，更是被网友奉为“2020最绝的电影，没有之一”！诺兰最新高分神作，精彩不容错过。

诺兰打造生涯最宏大场面 
男主无名灵感来自西部片

　　此次曝光的中国首映礼“跨时空连线”视频，令没能在现场参加活动的影迷、粉丝也可以收获这场隔空对谈盛事的满满干货。《信条》导演克里斯托弗·诺兰、制片人艾玛·托马斯、主演约翰·大卫·华盛顿和伊丽莎白·德比齐，现身畅聊拍摄幕后。诺兰坦言电影结尾打造的时空混战在拍摄上极富挑战，“结尾去了沙漠，为此建造了我职业生涯中最大的场景”。


《信条》四大主创亮相“跨时空连线”中国首映礼

　　为了拍摄时间钳形行动作战的复杂动作戏，更是调动大量群演、直升机和各种实物元素，绝对堪称诺神出品的又一银幕奇观。制片人托马斯也表示完成这样一部大体量的影片控制预算很具挑战，但是“你总是想竭尽所能的让电影呈现在大银幕时不留遗憾，并且去充分利用所有你拥有的资源”，她直言尽管运用特效能让一切变得容易，但他们还是想尽所有努力让一切都尽可能真实。


《信条》四大主创与五城观众“跨时空连线”有趣互动

　　而这也成为了《信条》区别于其他大片的最富魅力之处。映后很多观众都发现诺兰没有给男主角起名字，原来导演这个操作灵感来自赛尔乔·莱昂内的西部片，“那些克林特·伊斯特伍德主演的电影，里面的主角就是没有名字的，小说中有大量类似这种角色设置的传统，尤其在间谍小说里”。

　　而这样做也是为了更好地把观众吸引过来，全方位实现“沉浸式”体验，“你不用去了解和思考他在过去做过什么，你只需要关注他现在正在做的事情，你正在参与他的一切”。还有很多观众对《信条》里主人公与罗伯特·帕丁森饰演的尼尔之间的感情感动到泪目，男主角约翰·大卫透露拍摄期间自己和罗伯特就很合拍，

内地已破亿

　　“在我们之间有一些非常自然的化学反应，其中有些部分我们就运用到了电影的场景里”，而和罗伯特这样令人惊叹的演员合作，“是一件非常开心的事”。视频解锁超多幕后信息，令人们对诺兰和他的《信条》多了一份钦佩，感受到诺兰作为一位满怀匠心的电影匠人的努力与付出。

开画创纪录票房走高 
满分动作戏全程嗨爽

　　《信条》上映首日劲收6231万元票房，不仅问鼎单日票房冠军，荣登票房占比第一、排片占比第一、观影人次第一等多项榜单榜首，更是一举创造诺兰导演作品内地开画纪录。票房一路走高的同时也喜提观众口碑好评，全面引爆热议，#信条#、#信条热映#等话题接连登上微博热搜博。

　　网友感叹“你诺兰还是你诺兰”，“诺兰不仅拍了一部前所未有的电影，还用《信条》重新定义了科幻片，并且再一次用实际行动告诉我们：原来电影还可以这样拍！”超级震撼的全新观影体验令不少观众秒变导演铁粉，“诺兰是个神吧，我太爱这个男人了”，“抱着满分期待去看电影，没想到惊喜依旧爆表，不愧是诺兰”！

　　这一次诺兰奉上了职业生涯中最硬的动作戏，不仅有各种军事装备，而且特工电影具备的肉搏格斗、飙车枪战、终极对决等高燃元素一应俱全，“马路追车戏、爆炸场面、男主的动作戏，全都是给满分的程度”，配合着超嗨超酷的电子音乐，各种炸裂动作大戏“一段接着一段的极速节奏敲打着脑神经”，令全片节奏紧凑到燃烧！

　　而且影片后劲强劲，很多人看完立刻就想二刷，因为很多细节越品越入味，“高端创意呈现得精彩绝伦，反转多到猝不及防”，看完全片再看片名，才会切身体会到英文“T-E-N-E-T”回文结构设计得有多巧妙，你会惊叹着发现“这是一个开头就已经结束，到结尾一秒钟才刚刚开始的故事”！


《信条》挑战谍战特工影片的极限

　　不少观众为《信条》叫绝，感叹“2020最绝的电影，没有之一”，很多影迷更是直言诺兰这次又升级了，成功超越了自己，“这是想象力与创造力的完美统一”，“ 结尾这场大战注定要被时间留下，成为IMAX实拍电影的规格新标杆”！直接引爆颅内高潮的视听顶级大片，刷新电影工业化新标杆的震撼巨制，火速购票体验非凡！
 
　　《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。影片正在全国热映，即刻购票解锁2020最值得一看的顶级大片。

高能反转细节丰富令人忍不住想二刷

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 信条 首映礼 诺兰 票房
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