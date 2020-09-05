刘震云、述平、陈文贵、汪海林、刘浩良五位导师将在吴天明导演的祖籍济南市莱芜区和200位中国青年创作者汇聚一堂，共同进行为期一周的专业编剧公益课程学习。











“大师之光”青年编剧高级研习班从2016年开始举办，五年以来，吴天明青年电影专项基金一直致力于提升中国青年编剧的创作水准，让更多的青年影人受益于专业化、多元化、国际化的公益编剧课程。在前四期中，我们力邀英、美、法、日等多位世界著名编剧、作家、导演、制片人来华传授宝贵经验。经历了前四期课程，无数青年编剧从大师之光青年编剧高级研习班走出，在行业中创作出很多具有影响力的优秀作品。











因疫情及全球防控原因，今年原定邀请的美国故事写作教学导师约翰﹒特鲁比无法赴约第五期“大师之光”青年编剧高级研习班。但是，随着国内流媒体的发展和疫情的推动，中国的电视剧和网剧制作迎来了新机遇，这也从某种层面冲击着电影制作。可以预见的是，未来国内影视行业会继续向着高质量精品化作品的方向迈进。





在此背景下，今年的“大师之光”青年编剧高级研习班将回归本土和市场，以两岸三地创作环境为视角，力邀国内电影、电视剧和文学创作领域具有代表性和影响力的导师授课，他们将用自己的宝贵经验为中国青年影人驱散创作的“阴霾”。









值得一提的是，第五期大师之光青年编剧高级研习班的导师都是两岸三地影视和文学领域颇具代表性和影响力的人物，这其中包括曾拿下台湾电影金马奖，创作出《有话好好说》、《无人区》和《让子弹飞》等多部经典之作的编剧述平；“茅盾文学奖”的获得者，与冯小刚导演多次合作的编剧作家刘震云。









此外，还有热播剧《无证之罪》的剧本总监，著名推理作家，创作了《包青天》、《铁齿铜牙纪晓岚》等经典电视剧的“华语古装戏大家”陈文贵；和写下《楚汉传奇》、《一起来看流星雨》等国内中生代编剧的代表人物汪海林，以及现任香港电影编剧协会会长，曾创作出《画皮》、《冲锋车》等电影的香港著名编剧、导演刘浩良。









这五位导师将把入行以来的宝贵经验集结成课，从不同角度为200位国内青年电影人解构编剧创作的心得和技巧，为大家带来一周思维碰撞的盛宴。













据介绍，第五期“大师之光”青年编剧高级研习班由中国电影基金会、中共济南市委宣传部、济南市文化和旅游局、济南市莱芜区人民政府主办，中共济南市莱芜区委宣传部、济南市莱芜区文化和旅游局、山东嬴泰文化旅游发展有限公司、岁月如织影业承办，济南广播电视台协办，韩涛美术馆提供场地支持。