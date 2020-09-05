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"钢骨":DC影业老大让我放过戈夫约翰斯

华纳传媒:钢骨说的假话 他根本不配合调查

2020-09-05 14:01:01 来源：Mtime时光网

华纳兄弟，追求正义。


　　时光网讯　此前，“钢骨“饰演者雷·费舍曾在社交媒体怒批《正义联盟》导演乔斯·韦登，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受”，费舍还说影片的两位制片人戈夫·约翰斯乔恩·博格，都怂恿了韦登的行为。

　　而本周五，费舍再次发推特，剑指华纳老总，“让你们了解一下这事儿现在多深了，在公开了《正义联盟》的事儿之后，我接到了DC影业主席（沃尔特·浜田）的电话，他可以放弃乔斯·韦登和乔恩·博格，但希望我放过戈夫·约翰斯。我不会的。责任>娱乐。”



　　对于这一言论，华纳发表了声明：

　　“七月时，雷·费舍的代理方询问DC影业主席沃尔特·浜田，想让他和费舍先生谈下《正义联盟》制片过程中出现的顾虑。此前浜田先生想要让他和其它《正联》演员一起，在新《闪电侠》电影中回归出演‘钢骨’一角时，两人有过交谈。在7月份的那次对话中，费舍先生提到了他与《正联》电影主创团队，关于‘钢骨’这个角色的意见分歧，抱怨说自己提出的剧本修改意见并未被采纳

　　浜田先生解释说，影片制片过程中的创作分歧是很正常的，只有电影导演/编剧才对创作说了算。尤其是，滨田先生还告诉费舍先生，他会把费舍的顾虑告诉华纳传媒，以便开展调查。滨田先生从来没有要‘放弃‘过谁，费舍先生说的是错的，滨田先生也从来没有对《正联》的制片给过任何评判，因为影片拍摄是发生在滨田当任现在职位之前的事情

　　费舍先生从未指控滨田有任何需要被采取行动的不当行为，但华纳传媒还是针对他的角色刻画，发起了相关调查。费舍先生还是不满意，要求华纳传媒雇佣第三方来调查，这位第三方调查员很多次试图与费舍先生会面，讨论他的顾虑，但费舍先生至今拒绝与他说话。华纳传媒致力于为每位卡司和剧组成员负责，也会致力于调查针对任何具体、可信的不当行为，而费舍先生从未提供过这些证据。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 钢骨 雷·费舍 华纳 DC 沃尔特·滨田
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