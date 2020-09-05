华纳兄弟，追求正义。





















对于这一言论，华纳发表了声明：









浜田先生解释说，影片制片过程中的创作分歧是很正常的，只有电影导演/编剧才对创作说了算。尤其是，滨田先生还告诉费舍先生，他会把费舍的顾虑告诉华纳传媒，以便开展调查。滨田先生从来没有要‘放弃‘过谁，费舍先生说的是错的，滨田先生也从来没有对《正联》的制片给过任何评判，因为影片拍摄是发生在滨田当任现在职位之前的事情。





费舍先生从未指控滨田有任何需要被采取行动的不当行为，但华纳传媒还是针对他的角色刻画，发起了相关调查。费舍先生还是不满意，要求华纳传媒雇佣第三方来调查，这位第三方调查员很多次试图与费舍先生会面，讨论他的顾虑，但费舍先生至今拒绝与他说话。华纳传媒致力于为每位卡司和剧组成员负责，也会致力于调查针对任何具体、可信的不当行为，而费舍先生从未提供过这些证据。”