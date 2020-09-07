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时光早报:"信条"中国内地票房破2亿

"第一炉香"发预告 "菊次郎的夏天"定档9.25

2020-09-07 09:18:59 来源：Mtime时光网

早上好，新的一周开始了，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《信条》中国内地破2亿人民币


　　
　　上周五，诺兰导演的新片《信条》在中国内地开画，首个周末过去，票房最新达到了2亿人民币！得益于中国市场助力，影片全球票房在9月6日已经突破1亿美元，在新冠疫情肆虐全球的背景下，《信条》也是首部达到这样成绩的好莱坞大片。本片制作成本超2亿美元，导演前作《敦刻尔克》在2017年的内地市场累计票房3.39亿，《信条》的第一个目标就是超过这个数字。
02. 许鞍华《第一炉香》曝光威尼斯版预告





　　许鞍华导演新作《第一炉香》曝光威尼斯版预告，空气中充满着情欲的味道。 影片改编自张爱玲同名小说，由马思纯、俞飞鸿、彭于晏、张钧甯、范伟、梁洛施、张佳宁、尹昉、秦沛、白冰等联合主演。影片入围第77届威尼斯电影节非竞赛单元，国内档期待定。《第一炉香》的故事非常张爱玲：上海女学生葛薇龙求学香港，投靠姑母梁太太，被梁太太利用，当作诱饵来吸引男人。
03. 《菊次郎的夏天》内地定档9月25日

　　北野武导演、久石让配乐的经典电影《菊次郎的夏天》，官宣将于9月25日内地上映，这也是北野武作品内地首次公映！定档预告同时曝光。《菊次郎的夏天》是由北野武自编自导自演的清新温情杰作，1999年日本上映，此前内地未曾引进，不过不妨碍其成为中国影迷心中的经典。尤其是影片配乐，流传甚广，即使没看过影片的人，也一定对音乐耳熟能详。

01. 罗伯特德尼罗、摩根弗里曼喜剧曝预告



　　77岁的罗伯特·德尼罗、83岁的摩根·弗里曼、74岁的汤米·李·琼斯最近合作了一部喜剧《回归之路》，近日曝光了首款预告，影片将于11月13日北美上映。《回归之路》聚焦1970年代一出荒唐的骗保案，电影制片人德尼罗欠黑帮老大（弗里曼饰）一大笔钱，为了偿还他弄了个西部片电影。找到自暴自弃、有自杀倾向的牛仔影星杜克·蒙塔纳（琼斯饰）来演主角，并打算在开拍的头几天杀死他。
02. 捷克导演伊利·曼佐去世享年82岁



　　知名捷克导演、编剧、演员伊利·曼佐（又译杰里·闵采尔）于周六因长期身患疾病去世，享年82岁。伊利·曼佐执导的电影《严密监视的列车》（1966），曾斩获奥斯卡最佳外语片奖，导演1969年影片《失翼灵雀》遭禁21年后，获1990年柏林金熊奖、国际影评人费比西奖。此外，伊利·曼佐导演的知名作品还包括《我曾侍候过英国国王》（2006）等。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 信条 第一炉香 回归之路
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