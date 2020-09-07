时光网讯
经历了多次改档后，《信条》
上周末终于登陆美国本土市场，在洛杉矶、纽约等大城市影院未开，银幕数只开放65%、上座率限制在30%左右的情况下，拿到2020万美元。据外媒报道，有影迷甚至开车4个小时从洛杉矶去其他城市的影院观看该片。
北美之外的市场，《信条》在这个周末再拿下5810万美元（中国内地3000万美元），让影片全球累计票房达到1.46亿。《信条》
投资2亿美元，在新冠疫情背景下单靠影院回本相当艰难。外媒预计全球影院票房至少要到4.5亿美元，加上影碟、数字租赁、电视版权等才确保盈亏平衡。
随着《信条》在中国、美国和俄罗斯等市场陆续开画，该片IMAX全球周末票房劲收7600万人民币，创下IMAX史上最佳九月周末全球票房纪录。IMAX凭借仅占1%的银幕数，在该片整个周末全球票房占比14%。 《信条》自8月26日国际市场陆续开画以来，在大多数市场影院限流至少50%的情况下，IMAX票房已达到1.12亿人民币。
《信条》在中国内地首周末2亿人民币左右（3000万美元），比2017年《敦刻尔克》
首周末1.98亿人民币略高，但输给了上周第三周的《八佰》
。另外几大海外市场，英国累计1310万、法国1070万、德国870万、韩国820万。
虽然《花木兰》
9月4日已在Disney+上线，但依旧在东南亚等市场影院上映，周末拿下590万美元票房。《Ｘ战警：新变种人》
海外票房再收420万美元，北美287万美元，全球累计票房越过2000万美元关口。