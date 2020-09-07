



随着《信条》在中国、美国和俄罗斯等市场陆续开画，该片IMAX全球周末票房劲收7600万人民币，创下IMAX史上最佳九月周末全球票房纪录。IMAX凭借仅占1%的银幕数，在该片整个周末全球票房占比14%。 《信条》自8月26日国际市场陆续开画以来，在大多数市场影院限流至少50%的情况下，IMAX票房已达到1.12亿人民币。