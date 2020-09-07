



对于这一言论，华纳发表了声明：“滨田先生从来没有要‘放弃’过谁，费舍先生说的是错的。滨田先生也从来没有对《正联》的制片给过任何评判，因为影片拍摄是发生在滨田当任现在职位之前的事情。”“华纳传媒雇佣了第三方来调查，这位第三方调查员很多次试图与费舍先生会面，讨论他的顾虑，但费舍先生至今拒绝与他说话。”











今日，费舍针对华纳的这一声明，再次发声，称自己与该调查员确实合作了，但他在质疑这次调查的可信度，“谢谢你们所有人的支持，看看华纳是多么不遗余力地想要毁掉我的名声，保护那些有权力的人。我和这位调查员8月26日的时候在Zoom上见过面（线上见面），下面是我给我的团队以及美国演员工会发的邮件截图。”





这封邮件截图内容：





“我刚刚和调查员结束交谈，在与他讨论更多细节之前，我得提前结束对话。他肯定是华纳兄弟找来的人，不是华纳传媒的，他的调查内容最终都会仅仅上报华纳兄弟。”（华纳传媒是华纳兄弟的母公司，之前滨田曾说要将此事上提到华纳传媒）。





“除了调查员本人，线上还有一个证人，而我们此前并不知情。我告诉他，我这边也需要有个自己的人上线，作为我自己安全的保证。





这位调查员想让我留在线上，但我告诉他，我需要咨询我的团队，然后才能进一步推进。”











在下一条推特中，费舍接着说，“我8月21日就向全世界宣布了，我需要审核这名调查员，确保所有证人的公正与保护过程。华纳把这件事提升到了完全不同的高度，但我已经准备好了面对挑战。责任>娱乐。”



