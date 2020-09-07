网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"钢骨":华纳发声明后 再次发推反驳

"看看华纳多想毁掉我的名声 保护有权力者"

2020-09-07 11:03:09 来源：Mtime时光网

在华纳兄弟发声明称费舍“不配合调查”之后，费舍给出了新的反驳。


　　时光网讯　前情提要：此前，“钢骨”饰演者雷·费舍曾在社交媒体上怒批《正义联盟》导演乔斯·韦登，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受”，费舍还说影片的两位制片人戈夫·约翰斯乔恩·博格，都怂恿了韦登的行为。

　　上周五，费舍再次发推特，剑指华纳老总，“在公开了《正义联盟》的事儿之后，我接到了DC影业主席（沃尔特·浜田）的电话，他可以放弃乔斯·韦登和乔恩·博格，但希望我放过戈夫·约翰斯。我不会的。”

　　对于这一言论，华纳发表了声明：“滨田先生从来没有要‘放弃’过谁，费舍先生说的是错的。滨田先生也从来没有对《正联》的制片给过任何评判，因为影片拍摄是发生在滨田当任现在职位之前的事情。”“华纳传媒雇佣了第三方来调查，这位第三方调查员很多次试图与费舍先生会面，讨论他的顾虑，但费舍先生至今拒绝与他说话。”



　　今日，费舍针对华纳的这一声明，再次发声，称自己与该调查员确实合作了，但他在质疑这次调查的可信度，“谢谢你们所有人的支持，看看华纳是多么不遗余力地想要毁掉我的名声，保护那些有权力的人。我和这位调查员8月26日的时候在Zoom上见过面（线上见面），下面是我给我的团队以及美国演员工会发的邮件截图。”

这封邮件截图内容：

　　“我刚刚和调查员结束交谈，在与他讨论更多细节之前，我得提前结束对话。他肯定是华纳兄弟找来的人，不是华纳传媒的，他的调查内容最终都会仅仅上报华纳兄弟。”（华纳传媒是华纳兄弟的母公司，之前滨田曾说要将此事上提到华纳传媒）。

　　“除了调查员本人，线上还有一个证人，而我们此前并不知情。我告诉他，我这边也需要有个自己的人上线，作为我自己安全的保证。

　　这位调查员想让我留在线上，但我告诉他，我需要咨询我的团队，然后才能进一步推进。”



　　在下一条推特中，费舍接着说，“我8月21日就向全世界宣布了，我需要审核这名调查员，确保所有证人的公正与保护过程。华纳把这件事提升到了完全不同的高度，但我已经准备好了面对挑战。责任>娱乐。”

　　目前费舍会不会最终加盟《闪电侠》电影，还不得而知，华纳兄弟此前曾说双方正在协商，但现在不确定这个“调查”风波会不会成为绊脚石。费舍目前看上去态度很坚决，到最后估计收场方式会很难看，所以如果他最终和华纳/DC彻底分道扬镳，粉丝们也不会很惊讶。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 钢骨 雷·费舍 华纳 DC 正义联盟
关注时光网微信

相关电影/影人

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.3

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

在线播放

雷·费舍

雷·费舍

Ray Fisher

职业：演员

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

《信条》零剧透补课帖

诺兰电影如何玩转时间线？

诺兰最难懂作品，看《信条》前需要知道哪些知识？
2

终于定档!"花木兰"9.11登陆内地院线!

刘亦菲甄子丹巩俐李连杰的华语影人盛宴!

《花木兰》来了！
3

大魔王走上77届威尼斯电影节开幕红毯

蒂尔达获终身成就奖 这是口罩最多的一届

18
第77届威尼斯电影节开幕了！
4

《花木兰》影评：刘亦菲表演存在争议

巩俐是一大亮点 动作&视效受称赞

影评人对于真人版《花木兰》的评价总体正面，有褒有贬。..
5

国王走后 "黑豹2"的未来何去何从?

MCU的第四阶段 所有电影美剧全员延档

《黑豹2》何去何从？MCU的第四阶段发展得怎么样了？

查看更多