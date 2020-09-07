《信条》在中国内地上映3天后，票房超过2亿人民币。

时光网讯 由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》正在全国热映中，首周末票房勇破2亿人民币。影片今日曝光“最强战力”版预告，国外权威媒体盛赞该片是“诺兰最佳作品之一”、“令人上瘾的特工片”，五星好评不断。





与此同时，国内观众也纷纷对诺兰这部全新神作奉上好评，“绝对是诺兰电影中动作戏最佳的一部”、“双男主战力爆表”，不少影迷更沉迷于《信条》解析不能自拔，为导演在时空大战中铺陈的超越了时间的最强战友情感动不已，纷纷二刷三刷才能释怀。





权威媒体盛赞《信条》令人上瘾

诺兰最佳硬核动作戏





2亿！ 电影《信条》作为好莱坞传奇导演克里斯托弗·诺兰的第11部长片，一经上映就狂掀观影和评论热潮。该片不仅刷新了诺兰作品在中国的开画票房纪录，更是首周末总票房突破2亿人民币大关，一路走高。





电影今日发布的“最强战力”版预告就彰显了《信条》在口碑方面的能打指数，海外媒体打出五星好评，称赞其为“诺兰最佳作品之一”、“令人上瘾的特工片”等，而演员们的出色表现也得到权威媒体肯定，其中女主角颠覆了一般特工片女性角色的花瓶属性，这一次“伊丽莎白·德比齐令人瞩目”！





与此同时，《信条》的国内口碑也是好评如潮，媒体力赞“《信条》拥有诺兰最好的动作戏”，享有实拍狂魔、胶片守护者、时间魔术师等美誉的导演诺兰这次再现高超技法，“《信条》再开银幕先河，反类型特工片独树一帜自成一派”。片中硬核的海量动作戏令普通观众全程嗨爽，开场炸歌剧院，随后飞跃高楼、公路飙车、实炸飞机、时空夹击大战，一波接一波的视觉轰炸燃到飞起！





网友不禁感叹“第一次看完电影，完全想不出这些动作场面究竟是怎么拍的，唯有献上双膝”，“最后的荒原大战可比吃鸡游戏刺激N倍，如果游戏也能加入时空元素，那可太太太爽了”。诺兰高能打造的银幕逆转时空游戏之旅，令每位观众都沉浸其中一同冒险，极强的代入感只玩一局根本不过瘾，如今影迷的二刷风潮正汹涌袭来！







高能实拍震撼动作戏全程硬核





高能反转的感动引人泪目

诺兰式极致浪漫直击灵魂





《信条》还有一大看点令人欲罢不能，那就是借助高能反转所呈现的感人情感线索，很多网友表示看到心跳狂飙，忍不住热泪盈眶。不同于《盗梦空间》与《星际穿越》的情感直给，《信条》展现了导演诺兰对感情戏份更内敛更成熟也更高级的表现手法，他将感情线深埋于错综复杂的时间线里，观众一旦找到源头，就都身陷其中难以自拔。







高能反转细节丰富令人忍不住想二刷





其中，主人公与女主的情感似有若无，更像是盟友或朋友的关系，当观众以为诺神此次放弃感情线时，荒原大战结束时就上演惊天神反转，罗伯特·帕丁森饰演的尼尔三次逆转时空营救主人公，分别时微笑对他说“对我来说，这是我们这段友谊最好的终点”、“你才走了一半，我在起点等你”……





瞬间一切明朗起来，原来看似中途加入的助手尼尔早在时空逆转中独行许久，只为了在关键时刻可以保护主人公，二刷时才意识到很多无关痛痒的对话其实意味深长。很多网友被这段感人至深的战友情感动泪目，“本以为诺神这次不打情感牌了，没想最后来了个核爆级催泪”，“用我的结束，换你的开始，这场已知宿命的逆时守护，甘愿为你千千万万遍。诺兰式浪漫，成就没有终点的永恒”。







约翰·大卫·华盛顿携手罗伯特·帕丁森拯救世界





更有人以TENET回文式写法描述这段动人情感：“情交一世绝生死，死生绝世一交情”。如此独特且精巧的情感线，令网友惊呼简直是“时空逆转”版《想见你》，万万没想到的感动直击灵魂，必须二刷三刷才能透彻感受诺兰的极致浪漫！





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。影片正在全国热映，即刻购票，解锁2020年最值得观看的好莱坞顶级大片！



