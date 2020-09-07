网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"信条"首周末中国内地票房破2亿!

诺兰最佳硬核动作戏 高能反转感动引人泪目

2020-09-07 11:13:40 来源：Mtime时光网

《信条》在中国内地上映3天后，票房超过2亿人民币。
　　时光网讯　由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》正在全国热映中，首周末票房勇破2亿人民币。影片今日曝光“最强战力”版预告，国外权威媒体盛赞该片是“诺兰最佳作品之一”、“令人上瘾的特工片”，五星好评不断。

　　与此同时，国内观众也纷纷对诺兰这部全新神作奉上好评，“绝对是诺兰电影中动作戏最佳的一部”、“双男主战力爆表”，不少影迷更沉迷于《信条》解析不能自拔，为导演在时空大战中铺陈的超越了时间的最强战友情感动不已，纷纷二刷三刷才能释怀。 

权威媒体盛赞《信条》令人上瘾 
诺兰最佳硬核动作戏

2亿！

　　电影《信条》作为好莱坞传奇导演克里斯托弗·诺兰的第11部长片，一经上映就狂掀观影和评论热潮。该片不仅刷新了诺兰作品在中国的开画票房纪录，更是首周末总票房突破2亿人民币大关，一路走高。

　　电影今日发布的“最强战力”版预告就彰显了《信条》在口碑方面的能打指数，海外媒体打出五星好评，称赞其为“诺兰最佳作品之一”、“令人上瘾的特工片”等，而演员们的出色表现也得到权威媒体肯定，其中女主角颠覆了一般特工片女性角色的花瓶属性，这一次“伊丽莎白·德比齐令人瞩目”！

　　与此同时，《信条》的国内口碑也是好评如潮，媒体力赞“《信条》拥有诺兰最好的动作戏”，享有实拍狂魔、胶片守护者、时间魔术师等美誉的导演诺兰这次再现高超技法，“《信条》再开银幕先河，反类型特工片独树一帜自成一派”。片中硬核的海量动作戏令普通观众全程嗨爽，开场炸歌剧院，随后飞跃高楼、公路飙车、实炸飞机、时空夹击大战，一波接一波的视觉轰炸燃到飞起！

　　网友不禁感叹“第一次看完电影，完全想不出这些动作场面究竟是怎么拍的，唯有献上双膝”，“最后的荒原大战可比吃鸡游戏刺激N倍，如果游戏也能加入时空元素，那可太太太爽了”。诺兰高能打造的银幕逆转时空游戏之旅，令每位观众都沉浸其中一同冒险，极强的代入感只玩一局根本不过瘾，如今影迷的二刷风潮正汹涌袭来！


高能实拍震撼动作戏全程硬核

高能反转的感动引人泪目 
诺兰式极致浪漫直击灵魂

　　《信条》还有一大看点令人欲罢不能，那就是借助高能反转所呈现的感人情感线索，很多网友表示看到心跳狂飙，忍不住热泪盈眶。不同于《盗梦空间》与《星际穿越》的情感直给，《信条》展现了导演诺兰对感情戏份更内敛更成熟也更高级的表现手法，他将感情线深埋于错综复杂的时间线里，观众一旦找到源头，就都身陷其中难以自拔。


高能反转细节丰富令人忍不住想二刷

　　其中，主人公与女主的情感似有若无，更像是盟友或朋友的关系，当观众以为诺神此次放弃感情线时，荒原大战结束时就上演惊天神反转，罗伯特·帕丁森饰演的尼尔三次逆转时空营救主人公，分别时微笑对他说“对我来说，这是我们这段友谊最好的终点”、“你才走了一半，我在起点等你”……

　　瞬间一切明朗起来，原来看似中途加入的助手尼尔早在时空逆转中独行许久，只为了在关键时刻可以保护主人公，二刷时才意识到很多无关痛痒的对话其实意味深长。很多网友被这段感人至深的战友情感动泪目，“本以为诺神这次不打情感牌了，没想最后来了个核爆级催泪”，“用我的结束，换你的开始，这场已知宿命的逆时守护，甘愿为你千千万万遍。诺兰式浪漫，成就没有终点的永恒”。


约翰·大卫·华盛顿携手罗伯特·帕丁森拯救世界

　　更有人以TENET回文式写法描述这段动人情感：“情交一世绝生死，死生绝世一交情”。如此独特且精巧的情感线，令网友惊呼简直是“时空逆转”版《想见你》，万万没想到的感动直击灵魂，必须二刷三刷才能透彻感受诺兰的极致浪漫！

　　《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。影片正在全国热映，即刻购票，解锁2020年最值得观看的好莱坞顶级大片！


主人公与尼尔的战友情感人至深

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 信条 诺兰 票房
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

信条

信条 (2020)

8.0

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：约翰·大卫·华..

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《信条》零剧透补课帖

诺兰电影如何玩转时间线？

诺兰最难懂作品，看《信条》前需要知道哪些知识？
2

终于定档!"花木兰"9.11登陆内地院线!

刘亦菲甄子丹巩俐李连杰的华语影人盛宴!

《花木兰》来了！
3

大魔王走上77届威尼斯电影节开幕红毯

蒂尔达获终身成就奖 这是口罩最多的一届

18
第77届威尼斯电影节开幕了！
4

《花木兰》影评：刘亦菲表演存在争议

巩俐是一大亮点 动作&视效受称赞

影评人对于真人版《花木兰》的评价总体正面，有褒有贬。..
5

国王走后 "黑豹2"的未来何去何从?

MCU的第四阶段 所有电影美剧全员延档

《黑豹2》何去何从？MCU的第四阶段发展得怎么样了？

查看更多