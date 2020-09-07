长春国际影都于第十五届中国长春电影节期间，举行项目集中签约仪式。

时光网讯





围绕长春国际影都项目签约，本届长春电影节还在当天特别策划了影视产业融合高峰论坛，邀请影视行业协会、影视龙头企业以及影视创作群代表，围绕“全球一体化背景下的影视产业融合”“IP与影视产业融合”“文旅与影视产业融合”三个议题，对产业发展新理念、新趋势、新问题展开交流和沟通，探讨未来的机遇、挑战、可能的路径。





107个项目签约、合同金额1484亿！

长春国际影都发布板块规划





近年来，中国电影产业链逐步向纵深化、专业化的成熟形态发展，形成“上游开发、中游拓展、下游延伸”的产业链条，中国也正从“电影大国”迈向“电影强国”。





作为“新中国电影摇篮城市”的长春市在高质量发展四大板块中，明确提出建设长春国际影都板块，充分发挥长影作为中国电影事业摇篮的文化传承和区域内丰富的生态资源优势，打造国际化电影全产业链基地，助力长春现代化都市圈高质量发展，推动形成长春振兴发展新局面。





9月6日上午，长春国际影都项目集中签约仪式启幕。现场，万达影视长春国际影都制作中心、5G数字影视产业基地、吉林艺术学院长春电影学院、吉林动画学院影视实践教学基地、中东净月白桦林小镇、科大讯飞东北亚研究院等107个项目正式签约，合同金额多达1484亿元。其中，投资额超过10亿元以上的大项目占签约总额的92%，影视文旅、生命健康、数字经济三大主导产业项目占签约总额的84%。





通过抢抓发展先机，科学制定《长春国际影都发展规划》，占地1051平方公里的长春国际影都板块，将建设成为“享誉全球的影视文化高地”“引领未来的数字产业高地”和“世人向往的生态旅游高地”。





其中，核心区规划占地面积7平方公里，将高标准建设影视拍摄基地、5G数字影视产业基地、影视教育基地、影视文旅基地、影视孵化基地和影视总部基地等“六大基地”，全面打造国际、时尚、智慧的影视文旅创意城。





同时发布的《长春国际影都影视产业政策白皮书1.0》，则公布了长春市、区两级政府7项支持措施，通过各类补贴奖励，鼓励影视企业落户、影视作品参评奖项，支持影视项目投资、影视作品播映、引进影视人才和团队。同时，万达集团也将通过设立全公益基金等措施，支持在长春国际影都生产制作影视剧作品，扶持青年影视人才。





长春市委副书记、市长张志军指出，长春国际影都的建设，在长春高质量发展“四大板块”战略中具有举足轻重的特殊地位。未来，长春还将通过一系列务实优惠的政策举措，重点发展影视文旅、数字经济、生命健康三大主导产业，力争到2025年实现国际影都板块主导产业产值和主营业务收入超过1500亿元。





高峰论坛聚焦影视产业融合

探索行业未来新机遇新挑战新可能





紧扣“长春国际影都”板块规划、产业政策等发布内容，6日下午举行的长春电影节影视产业融合高峰论坛设置了“全球一体化背景下的影视产业融合”“IP与影视产业融合”“文旅与影视产业融合”三个议题。吉林省委常委、宣传部部长石玉刚出席活动并致辞，影视行业协会、影视龙头企业以及影视创作群代表则共同围绕影视产业融合背景下的行业发展新机遇进行了分享与讨论。





“全球一体化背景下的影视产业融合”论坛上，电影人刘仪伟作为嘉宾主持同保利文化集团董事、保利影业董事长李卫强，博纳影业集团创始人、董事长于冬，华纳兄弟中国区总裁赵方，中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏、





万达文化集团执行总裁兼万达影视集团总裁曾茂军就电影人如何应对疫情带来的巨大考验，怎样看待“流媒体”平台对影院的冲击，如何在全球一体化背景下讲好中国故事等热点话题进行了深入解读。





曾茂军提到，此次万达在“长春国际影都”重点投资建设影视拍摄基地和文旅基地，正是构建产业融合的一次尝试。借助延长产业链、做大产业规模、延长IP生命周期、降低投资风险等方式，解决中国电影当前面临的收入结构单一、投资风险大等难题，进而实现影视的IP化、影游化、产品化、流量化和场景化。





博纳影业集团董事长于冬表示，疫情影响和“流媒体”平台的冲击，事实上是倒逼院线电影“做上高精尖求生存”，未来，院线电影需要更加强化剧场、浸入式的效果，才能把观众吸引到电影院中，如果只是制作“平台电影”就会被分流，这也警示电影公司要重新思考自己的创作定位。





“IP与影视产业融合”论坛则由嘉宾主持、传奇东方首席执行官刘思汝，与《人民的名义》导演李路，新丽传媒高级副总裁兼新丽电影CEO李宁，《泰囧》编剧束焕，万达影视传媒总经理尹香今等业内专家，围绕文学IP影视化、影视IP的授权与商业开发等相关问题展开经验分享。





李宁以热播剧《庆余年》为例，分享了这一IP兼顾原著粉及观众的开发模式，以及之后的电影、平台电影布局；尹香今则以万达影视传媒参与的《唐人街探案》《误杀》等片为例，透露公司将借助这些成功经验，继续深度开发悬疑探案IP项目，做好“类型化”作品。





当天最后进行的“文旅与影视产业融合”论坛，导演、制片人、北京电影学院导演系教授侯克明则作为嘉宾主持，同松林集团公司事务总裁、董事Andrew M Smith史安德，电影人刘仪伟，上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁王隽及万达文化集团执行总裁兼万达影视集团总裁曾茂军共同探讨了文化旅游如何与影视产业进行融合发展的相关议题。

为加快长春现代化都市圈建设，支持重点区域率先突破，引领带动经济高质量发展，长春市提出实施高质量发展“四大板块”战略。长春国际影都作为承载着长春都市圈现代化蓝图、推动吉林省全面振兴全方位振兴的重要板块之一，于第十五届中国长春电影节期间举行项目集中签约仪式，并正式发布《长春国际影都发展规划》及《长春国际影都影视产业政策白皮书1.0》。

编辑：甄甏甏