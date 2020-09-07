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第十五届中国长春电影节启动

15部佳片逐"鹿" 吴京刘烨等人出席

2020-09-07 11:40:19 来源：Mtime时光网

9月5日，第十五届中国长春电影节正式启动。
　　时光网讯　新担当、新突破、新作为。9月5日，以“新时代、新摇篮、新力量”为主题的第十五届中国长春电影节正式启动。接下来的6天里，15部优秀国产影片将群雄逐“鹿”——“金鹿奖”花落谁家答案待晓的同时，电影论坛、电影展映、致敬摇篮等主体单元活动也将陆续展开，“金鹿”伴你好戏连台。

　　当晚，第十五届中国长春电影节启动活动在净月潭景区举行。吉林省省长景俊海，中央广播电视总台副台长阎晓明共同按亮电影节启动球。

　　第十五届中国长春电影节“金鹿奖”评委会7位成员丁荫楠、丁晟、汪海林、咏梅、董冬冬、黄岳泰、谭飞，及叶伟民领衔的“金鹿计划”评委在启动活动上集体亮相。本届电影节形象大使刘烨，传承大使吴京，也奉上了精彩演讲。电影人用他们的热情，实现了“电影之都”遇上“森林之城”的美妙碰撞。

15部佳片逐“鹿”  
“金鹿计划”扶植中国电影新力量

　　长春市市长张志军致辞称，作为中国首个以城市命名的电影节，中国长春电影节自1992年创办以来，历经十四届28年的孕育成长，已成为华语电影的风向标，新人新作的诞生地和城市文化的新品牌。本届电影节在常态化疫情防控的情况下如期举办，不仅以实际行动诠释了长春“新中国电影摇篮城市”的责任和担当，更体现了中国电影人的自信与从容，为重启后的中国电影提振了行业信心。

　　第十五届中国长春电影节自7月起面向全国300余家电影公司发出邀约，征集2018年7月1日至2020年6月30日之间出品，并取得电影公映许可证的国产优秀影片参与本届“金鹿奖”的评选，最终共计收到103部影片的报名推送。

　　经过初选，《我和我的祖国》《春潮》《中国机长》《我的喜马拉雅》《半个喜剧》《远去的牧歌》《黄大年》《受益人》《那时风华》《小Q》《笑里藏刀》《大路朝天》《攀登者》《如影随心》《误杀》等15部影片进入终评阶段。

　　“金鹿奖”评委会主席丁荫楠表示，28年来，中国长春电影节始终坚持以华语电影评奖为主，秉承繁荣华语电影创作，弘扬优秀民族文化活动的宗旨，赢得了业界的普遍尊重和敬佩。本届“金鹿奖”评选也将坚持长春电影节的办节特色，通过10个奖项的评选，为中国电影传递力量和信心。

　　同时，为发挥“摇篮作用”，本届长春电影节特别设立“金鹿计划”，助力青年电影人发展，扶植中国电影新力量。“金鹿计划”评委会主席叶伟民表示，希望这一计划能在青年电影人的未来道路上开创更多机遇，让更多人加入电影创作的队伍，带来更多好的作品。

“长影子弟”刘烨忆光影之梦 
吴京解读“电影的召唤”

　　长春是一座文化底蕴深厚的城市，有关电影的故事是长春人心底最朴素的记忆，而长春电影节对于他们则是最长情的陪伴。因此第十五届中国长春电影节特别邀请演员刘烨担任形象大使——作为土生土长的长春人，这里也是他电影之梦开启的地方。

　　刘烨怀揣着对家乡的特殊情感，回忆了他的光影之梦。他表示，身为长影子弟，那份对电影的热爱从小就埋在心里，生根发芽。虽然没有经历过父辈曾经的激情岁月，但他有幸见证了中国电影从春日复苏到百花齐放，也期待与所有电影人和热爱电影的人一起逐梦奋进：“电影人从来就是为梦想而生，有挑战的梦想更值得我们昂扬。让我们一起以梦想为船，在中国电影的浩瀚星空中收获最美的生命时光。”

　　作为本届电影节传承大使的吴京，则以演讲《当一束光点亮另一束光》解读了长春电影节的起源与传承。吴京称，电影是一种召唤，它用一束光，在黑暗中投射出一个世界，召唤人们前来，召唤起人类所共有的对真、善、美的追求和向往。

　　电影节更是一种召唤，它用连续几天的活动和角逐，从四面八方召唤出电影的追随者，来赴一场山高水远的约会，还有什么召唤比长春的鹿鸣更令人怀想？“长春电影节让电影人记得过去，更向往未来，让世界因为电影而爱上这座城市，也因为这座城市而更加深爱电影。”吴京说。

　　未来6天，第十五届中国长春电影节各项主体活动将悉数展开。9月10日，本届“金鹿奖”10个奖项的归属将正式揭晓。好戏连台，精彩不断，长春电影节，美好天天见！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 长春电影节 吴京 刘烨
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