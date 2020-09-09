时光网特稿
媒体和影迷一直念叨的黑人007还没来得及出现，正在全球影院上映的《信条》
提前让黑人影星成为谍战大片主角。约翰·大卫·华盛顿
扮演的这个没有名字的“主人公”，和詹姆斯·邦德、杰森·伯恩、伊桑·亨特、杰克·莱恩等大银幕特工同行一样，在危急时刻拯救了全世界。
普通观众可能会好奇，这个长得像NBA火箭队球星哈登的小伙子到底什么来头，能成为大导演克里斯托弗·诺兰
首部谍战大片男主角。如果告诉你他是奥斯卡影帝丹泽尔·华盛顿
的大儿子，也就是通常意义上的星二代，你可能会有些恍然大悟。
当然，诺兰能找到约翰·大卫·华盛顿，也不单纯因为他有个好爸爸。
约翰·大卫华盛顿也面临着这样的压力，但他走过的路有些特殊：像是迂回战略+弯道超车。(下文简称约翰·大卫)
还没成为童星就爱上了橄榄球
《信条》上映前6年，约翰·大卫·华盛顿
甚至都不是个职业演员。他接近30岁才下决心从事演艺事业，但之后又顺风顺水，34岁出演了戛纳评审团大奖、奥斯卡最佳影片提名《黑色党徒》
，36岁成为诺兰作品首位黑人男主角。
用“大器晚成”似乎都不足以形容，说他是“弯道超车”也是可以的。
约翰·大卫1984年7月28日出生，是家中四个小孩的老大，7岁在便在爸爸出演的《马尔科姆·艾克斯》
中就献出了大银幕处女秀，他在电影最后一场戏中亮相，只有一句台词。现在回忆起来约翰·大卫·华盛顿都觉得很美好：“我的履历表上第一部电影就是这部佳片啊。”
或许是成熟得比较晚，约翰·大卫11岁才意识到爸爸丹泽尔·华盛顿多出名，因为那一年父母竟然给他配了保镖。也是在这一年，在父亲的 《蓝魔鬼》
中客串之后，他从此远离了表演，因为他有了其他的爱好。
进入小学之后，约翰·大卫最爱是运动，几乎每天早上都会打橄榄球。小学毕业后，他决定把职业橄榄球员当成志愿。事到如今他并不否认，当初做出这样的选择也有摆脱爸爸的名气的考虑，“橄榄球可以说是我自己赚来的，我可以支配自己的人生，因为我想拥有我自己的名字。”
可能在外人看来，约翰·大卫一直生活在父亲的阴影中，但接受《GQ》杂志采访时他却说，和爸爸的相处的过程中他过得很惬意，“有时候我和父亲在家一起吹小号；有时候我会把自己的头发染成红色，学习阿拉伯语，他都不会说啥。记得有一题爸爸会陪着我在纽约逛街，突然背诵起莎士比亚《理查三世》的台词，和电影里一样，但我知道他平时不这么说话的。”
右边最高的孩子是约翰·大卫
和爸爸在一起很开心
进入中学后，约翰·大卫的橄榄球水平进步神速，脱离了业余爱好的范畴，闯入NFL（国家橄榄球联盟）的决心越来越强烈，他在大学橄榄球队担任的是跑锋。橄榄球这项运动，约翰·大卫奋斗这么多年，最想得到的评价是，“我不知道这家伙哪里来的，只知道他打球打得不错。”
确实，在运动场上戴上头盔，没人知道你是谁，更不用说你爸是谁，能不能得分完全依靠实力。和如何评价一个演员的演技相比，评价一个运动员的能力相对要客观很多。
约翰·大卫还记得，2006年他以亚特兰大莫尔豪斯学院学生身份进入NFL选秀训练营时，特意提醒身边人不要告诉任何人他爸爸是谁，他想靠自己的本事赢得认可。但第一次训练结束后，他在休息室发现很多人都在笑，原来训练营当地的报纸在头版头条报道了他参加训练的事，熟悉他的队友说你瞒不下去了，你不是只靠你自己了。
这也就是名门之后的无奈，费尽心力想摆脱父亲的影响，但媒体和大众并不会配合你。
2006年NFL选秀他只拿到圣路易公羊队（如今叫洛杉矶公羊队）的非选秀自由合约，3个月后就被放弃，改签到公羊队下属的二级队伍，以Rhein Fire队员身份参加NFL欧洲比赛。
运动场上，没人会管你的爸爸是谁。
约翰·大卫发现，要在NFL站稳脚跟成为遥不可及的梦，他冷静地判断自己的实力没法让他继续职业之路，于是他打电话给妈妈，希望回到表演领域。但妈妈断然拒绝，认为不能在这个时候认怂，她希望儿子在橄榄球上继续坚持，不要放弃。
2009年约翰·大卫转投到UFL联盟（ United Football League）的萨克拉门托山猫队，在这期间，他还抽空参与了爸爸《艾利之书》
的演出。2012随着跟腱撕裂和UFL倒闭，29岁的他不得不下决心告别橄榄球。