虎父无犬子。















当然，诺兰能找到约翰·大卫·华盛顿，也不单纯因为他有个好爸爸。









约翰·大卫华盛顿也面临着这样的压力，但他走过的路有些特殊：像是迂回战略+弯道超车。(下文简称约翰·大卫)

还没成为童星就爱上了橄榄球









用“大器晚成”似乎都不足以形容，说他是“弯道超车”也是可以的。

小时候和爸爸在一起 大银幕处女秀

















进入小学之后，约翰·大卫最爱是运动，几乎每天早上都会打橄榄球。小学毕业后，他决定把职业橄榄球员当成志愿。事到如今他并不否认，当初做出这样的选择也有摆脱爸爸的名气的考虑，“橄榄球可以说是我自己赚来的，我可以支配自己的人生，因为我想拥有我自己的名字。”





可能在外人看来，约翰·大卫一直生活在父亲的阴影中，但接受《GQ》杂志采访时他却说，和爸爸的相处的过程中他过得很惬意，“有时候我和父亲在家一起吹小号；有时候我会把自己的头发染成红色，学习阿拉伯语，他都不会说啥。记得有一题爸爸会陪着我在纽约逛街，突然背诵起莎士比亚《理查三世》的台词，和电影里一样，但我知道他平时不这么说话的。”

右边最高的孩子是约翰·大卫



和爸爸在一起很开心 和爸爸在一起很开心





进入中学后，约翰·大卫的橄榄球水平进步神速，脱离了业余爱好的范畴，闯入NFL（国家橄榄球联盟）的决心越来越强烈，他在大学橄榄球队担任的是跑锋。橄榄球这项运动，约翰·大卫奋斗这么多年，最想得到的评价是，“我不知道这家伙哪里来的，只知道他打球打得不错。”





确实，在运动场上戴上头盔，没人知道你是谁，更不用说你爸是谁，能不能得分完全依靠实力。和如何评价一个演员的演技相比，评价一个运动员的能力相对要客观很多。





戴上头盔不会有人知道你是谁的儿子





约翰·大卫还记得，2006年他以亚特兰大莫尔豪斯学院学生身份进入NFL选秀训练营时，特意提醒身边人不要告诉任何人他爸爸是谁，他想靠自己的本事赢得认可。但第一次训练结束后，他在休息室发现很多人都在笑，原来训练营当地的报纸在头版头条报道了他参加训练的事，熟悉他的队友说你瞒不下去了，你不是只靠你自己了。





约翰·大卫身穿公羊队球服





这也就是名门之后的无奈，费尽心力想摆脱父亲的影响，但媒体和大众并不会配合你。





2006年NFL选秀他只拿到圣路易公羊队（如今叫洛杉矶公羊队）的非选秀自由合约，3个月后就被放弃，改签到公羊队下属的二级队伍，以Rhein Fire队员身份参加NFL欧洲比赛。





运动场上，没人会管你的爸爸是谁。





约翰·大卫发现，要在NFL站稳脚跟成为遥不可及的梦，他冷静地判断自己的实力没法让他继续职业之路，于是他打电话给妈妈，希望回到表演领域。但妈妈断然拒绝，认为不能在这个时候认怂，她希望儿子在橄榄球上继续坚持，不要放弃。



