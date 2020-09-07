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诺兰新片《信条》看IMAX版体验绝佳

震天撼地视听盛宴 画面延展呈现更多内容

2020-09-07 15:28:19 来源：Mtime时光网

看IMAX版本《信条》了吗？

《信条》IMAX版海报

　　时光网讯 北京时间9月5日消息，由著名导演克里斯托弗·诺兰执导的科幻动作巨制《信条》9月4日起在全国IMAX影院公映，上映当天，IMAX《信条》观影在北京举行，媒体和影迷观众均为诺兰风格的“炸脑”式奇观体验和IMAX震天撼地的视听盛宴所折服。

　　值得一提的是，《信条》是诺兰第五部使用IMAX摄影机拍摄的影片，IMAX版将有大量画面上下延展呈现更多内容。

　　《信条》是今年最受瞩目的好莱坞巨制之一，也是全球影市疫后重启以来的重量级作品，备受观众期待。

　　当天的观影活动亦强力吸睛，慕名而来的观众云集现场，座无虚席，其中不乏跨越城市前来打卡的诺兰影迷。

IMAX版预告

　　在观影过程中，观众全程沉浸在IMAX身临其境的体验中，匪夷所思的时空逆转世界令观众目不转睛，而极具震撼性的枪战、爆破、动作场景则屡屡激起惊叹，刮起“逆转热潮”。

　　观影结束后，观众在现场和社交平台第一时间分享观感，对电影本身和IMAX的震撼效果给予众口一词的高度评价。

　　观众普遍认可此前引爆的海外口碑，认为“这可能是诺兰最佳之一，明年奥斯卡的种子选手。”

　　而IMAX的观影体验也备受赞誉，影评人@中队长同志看电影 认为“《信条》在IMAX银幕得到独有的完美呈现”，@DC影视圈表示“强烈推荐多刷IMAX版本”，知乎大V@郭连凯更推荐：“《信条》是真正属于IMAX大银幕的作品。”

　　《信条》是世界级名导诺兰倾力打造的力作，融合特工、动作、科幻等丰富元素，并全面升级开拓“时空逆转”概念，是今年不容错过的必看佳片。

　　诺兰更是IMAX最为重要的电影合作伙伴和拥趸者之一，从《蝙蝠侠：侠影之谜》开始，即开启了对IMAX摄影机长达十五年的探索与创新。


   编辑：飒飒

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 信条 诺兰 IMAX
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