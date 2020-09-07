看IMAX版本《信条》了吗？









《信条》是今年最受瞩目的好莱坞巨制之一，也是全球影市疫后重启以来的重量级作品，备受观众期待。





当天的观影活动亦强力吸睛，慕名而来的观众云集现场，座无虚席，其中不乏跨越城市前来打卡的诺兰影迷。





IMAX版预告 在观影过程中，观众全程沉浸在IMAX身临其境的体验中，匪夷所思的时空逆转世界令观众目不转睛，而极具震撼性的枪战、爆破、动作场景则屡屡激起惊叹，刮起“逆转热潮”。





观影结束后，观众在现场和社交平台第一时间分享观感，对电影本身和IMAX的震撼效果给予众口一词的高度评价。





观众普遍认可此前引爆的海外口碑，认为“这可能是诺兰最佳之一，明年奥斯卡的种子选手。”









《信条》是世界级名导诺兰倾力打造的力作，融合特工、动作、科幻等丰富元素，并全面升级开拓“时空逆转”概念，是今年不容错过的必看佳片。











