《雷霆令》将于10月初杀青，2021年播出。

日前，第15届中国长春电影节开幕，由长春电影节组委会主办、长影集团承办的“致敬摇篮”系列活动之“长影之夜”文艺晚会作为本届长春电影节的重要活动在6日晚长影露天广场举行。









本剧讲述了三名年轻公安干警经历生死一线最终捣毁特大跨国涉黑集团的惊险故事。





青年演员金瀚、秦海璐、刘端端领衔主演，袁冰妍特别出演，许亚军、王泷正、吕良伟、李子雄、姜宏波、丁海峰、陶为等演员友情出演同场飙戏，将作为建党一百周年献礼剧集播出。







《雷霆令》剧组代表出席“长影之夜”晚会





目前《雷霆令》剧组正在海南省紧张拍摄，炎热的气温，上千个场景，全组500多名演职人员紧锣密鼓、有条不紊的工作着，大家上下齐心共克难关，力求给观众呈现一部喜闻乐见的正能量佳作。在“长影之夜”晚会上，剧中饰演犯罪团伙头目“秦牧”的实力派演员陶为与饰演缉毒警官“李晓东”的优秀青年演员王铭作为演员代表登台表演并推介该剧。演员陶为在现场表演诗朗诵《青春万岁》，磁性的声音和铿锵有力的情感打动了现场观众，在接受采访时他说道：“我是长春人，非常荣幸能够参演吉林省委宣传部和长影集团的重大影视剧项目。28年前我参加了首届长春电影节的闭幕式演出，时隔28年后再次回到这个舞台，终于圆了儿时的‘长影梦’，感谢《雷霆令》剧组！感谢长影！”







《雷霆令》演员代表陶为（右二）与其他演员表演诗朗诵《青春万岁》 《雷霆令》演员代表陶为（右二）与其他演员表演诗朗诵《青春万岁》





此外，正在剧组片场拍摄中的金瀚、秦海璐、刘端端、许亚军等《雷霆令》主演也以视频方式为长影15周年送来诚挚的祝福：“非常感谢长影之夜晚会的盛情邀请，我们现在电视剧《雷霆令》摄制组，由于拍摄时间紧张，很遗憾不能来到现场跟大家欢聚一堂，所以，我们只能在剧组遥祝本次晚会圆满成功！并祝长影15周年生日快乐！也请在场观众多关注我们的电视剧《雷霆令》，这是一部结合新时代充满新力量的大型公安题材电视剧，热血，燃情，震撼！谢谢大家！”









《雷霆令》领衔主演秦海璐、友情出演许亚军等视频遥祝长影15周年生日快乐





《雷霆令》宣传负责人、北京影人谷姜博先生代表剧组为晚会带来了该剧的“片花”片段、“伴随式先导纪录片”片段和片场花絮照片，全新的视听剪辑特效，惊险刺激的实景枪战和紧张快节奏的故事情节，以及幕后工作人员紧张辛苦的工作状态，引得在场观众屏气凝神，连连惊呼。陶为与王铭作为演员代表，在舞台上也一起喊出“我将无我，不负人民”的雷霆令精神，十分震撼人心。观看网络直播的网友也纷纷留言：期待雷霆令！期待正能量！祝雷霆令拍摄顺利，收视长虹！







《雷霆令》演员代表王铭（左二）、陶为（右二）登台发言 《雷霆令》演员代表王铭（左二）、陶为（右二）登台发言





《雷霆令》作为长影新作，该剧监制、长影集团纪委书记冷国红女士说：“《雷霆令》在2019年被中国政法委评为优秀影视剧题材一等奖，是长影集团联合公安部金盾影视文化中心、浙江芋头影视文化传媒有限公司、圣德影视传媒股份有限公司共同出品，中共吉林省委宣传部、中共海南省委宣传部联合摄制的呕心沥血之作，主创团队力求创新拍摄手法，时刻坚守着作为影视从业者的红色初心，努力传承和发扬长影‘新时代、新摇篮、新力量’的主题精神，相信《雷霆令》一定会为广大观众交出满意的答卷。”





据悉，《雷霆令》将于10月初杀青，2021年播出。