时光网讯
今日，第14届“亚洲电影大奖”公布了本年度入围名单。由王小帅执导的电影《地久天长》
获得了包括最佳影片、最佳导演（王小帅）、最佳女演员（咏梅）、最佳男演员（王景春）、最佳编剧（阿美，王小帅）、最佳美术指导（吕东）和最佳剪辑（Lee Chatametikool，泰国）七项提名。2019年是亚洲电影的丰产年，强片众多，比如横扫全球的《寄生虫》、金马的黑马《阳光普照》、票房成绩斐然的《少年的你》等等，均在提名之列。
自2019年柏林国际电影节上摘得男女主角双银熊奖之后，电影《地久天长》相继在诸多国内外电影节得到提名以及获奖，影片、编剧、导演以及演员的提名几乎横扫所有奖项，而此次最佳美术指导和最佳剪辑的两项技术性提名，对于参与其中的主创团队来说颇为振奋。
王小帅导演曾经在接受媒体采访的时候说道，“美术对环境的构建、摄影对构图色调的把握、道具和服装对年代精准度的要求......方方面面都直接影响影片的真实度。我们的场景基本都是重新搭建的。为了找一个暖水瓶，需要在上百个暖水瓶中挑一个；要找一百辆自行车，就找了一千辆自行车堆在仓库里慢慢挑选......现实题材的作品是很“吃亏”的，因为它追求的极致就是“不着痕迹”。它不像科幻电影构建的那种视觉奇观、直观的“大投入”，它巨大的工作量都在做让观众“看不出来的事情”。
《地久天长》的美术指导吕东
也曾与记者分享过自己的创作经历，“南方家里的道具都是我们从当地村里挨家挨户淘来，那一片家家户户几乎跑遍，一边找感觉，一边收东西。道具师开玩笑说“这次跟着老大是来福建捡破烂的”。北方也是如此，筒子楼里家家户户的炉灶，既便是明知拍不到，我们也都在每个炉灶生过火、炒过菜。甚至没有一个油瓶是多余的。”
影片的剪辑师Lee Chatametikool
在泰国极负盛名，一直担任阿彼察邦导演的御用剪辑。王小帅导演也曾在采访中表示：“这个泰国剪辑师很专业，我们做过不少时间线上的尝试，最后发现还是非线性剪辑更有助于呈现这个跨度30年的故事。”据悉，王小帅导演与Lee已经开始了他们的第二次合作。
编辑：羊羊