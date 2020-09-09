《地久天长》获得了包括最佳影片、最佳导演、最佳女演员、最佳男演员、最佳编剧、最佳美术指导和最佳剪辑七项提名。





自2019年柏林国际电影节上摘得男女主角双银熊奖之后，电影《地久天长》相继在诸多国内外电影节得到提名以及获奖，影片、编剧、导演以及演员的提名几乎横扫所有奖项，而此次最佳美术指导和最佳剪辑的两项技术性提名，对于参与其中的主创团队来说颇为振奋。





王小帅导演曾经在接受媒体采访的时候说道，“美术对环境的构建、摄影对构图色调的把握、道具和服装对年代精准度的要求......方方面面都直接影响影片的真实度。我们的场景基本都是重新搭建的。为了找一个暖水瓶，需要在上百个暖水瓶中挑一个；要找一百辆自行车，就找了一千辆自行车堆在仓库里慢慢挑选......现实题材的作品是很“吃亏”的，因为它追求的极致就是“不着痕迹”。它不像科幻电影构建的那种视觉奇观、直观的“大投入”，它巨大的工作量都在做让观众“看不出来的事情”。









编辑：羊羊