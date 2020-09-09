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"钢骨"和华纳争执 海王杰森莫玛力挺他

关于《正义联盟》片场补拍的那些恩怨

2020-09-09 16:05:37 来源：Mtime时光网

"钢骨"雷费舍和华纳争执，海王杰森·莫玛出面力挺他。


　　时光网讯　上个月“钢骨”饰演者雷·费舍曾在社交媒体上怒批《正义联盟》补拍时的导演乔斯·韦登在片场对待演员和工作人员粗鲁和不专业，两位制片人戈夫·约翰斯乔恩·博格怂恿了韦登的行为。

　　此后，费舍和华纳兄弟有几次交锋，对于雷费舍和华纳的争执，扮演海王的杰森·莫玛在社交媒体发图力挺他。
杰森莫玛写道：我支持雷费舍

　　这里稍微回顾下：雷费舍上周表示，华纳兄弟旗下DC影业主席沃尔特·浜田打电话给他，暗示DC会处理乔斯·韦登和乔恩·博格，但希望雷费舍放过戈夫·约翰斯。

　　对于雷费舍的言论，华纳发表声明：“滨田先生从来没有要‘放弃’过谁，费舍先生说的是错的。滨田先生也从来没有对《正联》的制片给过任何评判，因为影片拍摄是发生在滨田当任现在职位之前的事情。”“华纳传媒雇佣了第三方来调查，这位第三方调查员很多次试图与费舍先生会面，讨论他的顾虑，但费舍先生至今拒绝与他说话。”

　　针对华纳的声明，费舍表示“我是和华纳兄弟的找来的调查员沟通，不是华纳传媒的，他的调查内容最终都会仅仅上报华纳兄弟。”（华纳传媒是华纳兄弟的母公司，之前滨田曾说要将此事上提到华纳传媒）。

　  总而言之，费舍认为华纳兄弟想这件事息事宁人，但费舍想闹到母公司华纳传媒那里去。

   编辑：小火纸

关键词： 钢骨 雷费舍 华纳 DC 正义联盟 杰森莫玛
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