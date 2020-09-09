时光网讯
上个月“钢骨”饰演者雷·费舍
曾在社交媒体上怒批《正义联盟》
补拍时的导演乔斯·韦登
在片场对待演员和工作人员粗鲁和不专业，两位制片人戈夫·约翰斯
和乔恩·博格
怂恿了韦登的行为。
此后，费舍和华纳兄弟有几次交锋，对于雷费舍和华纳的争执，扮演海王的杰森·莫玛
在社交媒体发图力挺他。
杰森莫玛写道：我支持雷费舍
这里稍微回顾下：雷费舍上周表示，华纳兄弟旗下DC影业主席沃尔特·浜田
打电话给他，暗示DC会处理乔斯·韦登和乔恩·博格，但希望雷费舍放过戈夫·约翰斯。
对于雷费舍的言论，华纳发表声明：“滨田先生从来没有要‘放弃’过谁，费舍先生说的是错的。滨田先生也从来没有对《正联》的制片给过任何评判，因为影片拍摄是发生在滨田当任现在职位之前的事情。”“华纳传媒雇佣了第三方来调查，这位第三方调查员很多次试图与费舍先生会面，讨论他的顾虑，但费舍先生至今拒绝与他说话。”
针对华纳的声明，费舍表示“我是和华纳兄弟的找来的调查员沟通，不是华纳传媒的，他的调查内容最终都会仅仅上报华纳兄弟。”（华纳传媒是华纳兄弟的母公司，之前滨田曾说要将此事上提到华纳传媒）。
总而言之，费舍认为华纳兄弟想这件事息事宁人，但费舍想闹到母公司华纳传媒那里去。