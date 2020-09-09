



对于雷费舍的言论，华纳发表声明：“滨田先生从来没有要‘放弃’过谁，费舍先生说的是错的。滨田先生也从来没有对《正联》的制片给过任何评判，因为影片拍摄是发生在滨田当任现在职位之前的事情。”“华纳传媒雇佣了第三方来调查，这位第三方调查员很多次试图与费舍先生会面，讨论他的顾虑，但费舍先生至今拒绝与他说话。”





针对华纳的声明，费舍表示“我是和华纳兄弟的找来的调查员沟通，不是华纳传媒的，他的调查内容最终都会仅仅上报华纳兄弟。”（华纳传媒是华纳兄弟的母公司，之前滨田曾说要将此事上提到华纳传媒）。





总而言之，费舍认为华纳兄弟想这件事息事宁人，但费舍想闹到母公司华纳传媒那里去。