年度最佳预告之一锁定了。

























首支预告线上发布会 另外，首支预告线上发布会的视频也同时曝光，主持人与《沙丘》主创进行了对谈，导演维伦纽瓦称选择“甜茶”饰演主角的原因是，他内心深沉，同时拥有一张稚嫩的脸庞，这种反差正符合保罗的形象。





影片大量采用了实景拍摄，剧组在约旦沙漠拍摄的幕后花絮也在视频中出现。甜茶坦言称，他整部片子只有两场戏在绿幕前完成，其他都是实景拍摄。





影片目前定档12月北美公映。







“甜茶”提莫西·查拉梅饰演保罗&赞达亚饰演契尼





奥斯卡·伊萨克饰演雷托公爵





戴夫·巴蒂斯塔饰演野兽拉班





丽贝卡·弗格森饰演杰西卡夫人





乔什·布洛林饰演哥尼·哈莱克





沙虫





莎伦·邓肯-布鲁斯特





斯特兰·斯卡斯加德





提莫西·查拉梅&夏洛特·兰普林





香料





赞达亚饰演契尼





