时光网讯
科幻巨制《沙丘》
首曝预告（中字），磅礴苍凉，带着神秘和厚重感，颇有导演维伦纽瓦的个人风格。
故事讲述天赋异禀的少年保罗（提莫西·查拉梅
饰）被命运指引，为了保卫家族和人民，决心前往浩瀚宇宙间最危险的星球，开启一场惊心动魄的冒险。
这趟旅程中，各路人马为抢得这里最珍贵的资源——一种能够解锁生物潜能的物质而大开杀戒，人性的险恶展露无遗。而最终结局，唯有能够战胜内心恐惧的人才能生存。
另外，首支预告线上发布会的视频也同时曝光，主持人与《沙丘》主创进行了对谈，导演维伦纽瓦称选择“甜茶”饰演主角的原因是，他内心深沉，同时拥有一张稚嫩的脸庞，这种反差正符合保罗的形象。
影片大量采用了实景拍摄，剧组在约旦沙漠拍摄的幕后花絮也在视频中出现。甜茶坦言称，他整部片子只有两场戏在绿幕前完成，其他都是实景拍摄。
影片目前定档12月北美公映。
“甜茶”提莫西·查拉梅饰演保罗&赞达亚饰演契尼
奥斯卡·伊萨克饰演雷托公爵
戴夫·巴蒂斯塔饰演野兽拉班
丽贝卡·弗格森饰演杰西卡夫人
乔什·布洛林饰演哥尼·哈莱克
沙虫
莎伦·邓肯-布鲁斯特
斯特兰·斯卡斯加德
提莫西·查拉梅&夏洛特·兰普林
香料
赞达亚饰演契尼
张震饰演御医惠灵顿·岳（张震-岳？？）