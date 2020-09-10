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来了！科幻巨制《沙丘》首曝中字预告

磅礴苍凉神秘厚重 甜茶张震全明星阵容登场

2020-09-10 08:40:46 来源：Mtime时光网

年度最佳预告之一锁定了。
　　时光网讯 科幻巨制《沙丘》首曝预告（中字），磅礴苍凉，带着神秘和厚重感，颇有导演维伦纽瓦的个人风格。

　　新版《沙丘》丹尼斯·维伦纽瓦《降临》《银翼杀手2049》）执导，汉斯·季默配乐，传奇影业出品，改编自作家弗兰克·赫伯特1965年的科幻史诗。此前大卫·林奇也曾拍过一版《沙丘》，不过评价不是很好。

　　故事讲述天赋异禀的少年保罗（提莫西·查拉梅饰）被命运指引，为了保卫家族和人民，决心前往浩瀚宇宙间最危险的星球，开启一场惊心动魄的冒险。

　　这趟旅程中，各路人马为抢得这里最珍贵的资源——一种能够解锁生物潜能的物质而大开杀戒，人性的险恶展露无遗。而最终结局，唯有能够战胜内心恐惧的人才能生存。




　　预告中，影片的全明星阵容悉数现身，包括提莫西·查拉梅丽贝卡·弗格森奥斯卡·伊萨克乔什·布洛林戴夫·巴蒂斯塔赞达亚张震斯特兰·斯卡斯加德斯蒂芬·麦金利·亨德森杰森·莫玛哈维尔·巴登等。预告最后，沙虫也震撼登场。

首支预告线上发布会

　　另外，首支预告线上发布会的视频也同时曝光，主持人与《沙丘》主创进行了对谈，导演维伦纽瓦称选择“甜茶”饰演主角的原因是，他内心深沉，同时拥有一张稚嫩的脸庞，这种反差正符合保罗的形象。

　　影片大量采用了实景拍摄，剧组在约旦沙漠拍摄的幕后花絮也在视频中出现。甜茶坦言称，他整部片子只有两场戏在绿幕前完成，其他都是实景拍摄。

　　影片目前定档12月北美公映。


“甜茶”提莫西·查拉梅饰演保罗&赞达亚饰演契尼


奥斯卡·伊萨克饰演雷托公爵


戴夫·巴蒂斯塔饰演野兽拉班


丽贝卡·弗格森饰演杰西卡夫人


乔什·布洛林饰演哥尼·哈莱克


沙虫


莎伦·邓肯-布鲁斯特


斯特兰·斯卡斯加德


提莫西·查拉梅&夏洛特·兰普林


香料


赞达亚饰演契尼


张震饰演御医惠灵顿·岳（张震-岳？？）

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 沙丘 科幻 维伦纽瓦
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