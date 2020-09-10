早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 科幻巨制《沙丘》首曝预告！





年度科幻动作大片《沙丘》首支全长正式预告（中字）重磅来袭！影片由《降临》《银翼杀手2049》导演丹尼斯·维伦纽瓦执导、汉斯·季默配乐，“甜茶”提莫西·查拉梅、丽贝卡·弗格森、乔什·布洛林、奥斯卡·伊萨克、哈维尔·巴登、赞达亚、“海王”杰森·莫玛、戴夫·巴蒂斯塔、夏洛特·兰普林、斯特兰·斯卡斯加德、张震全明星出演，该片改编自同名经典科幻文学，今年12月18日北美上映！

02. 美剧《行尸走肉》终于要在第11季完结









最近几季收视率和口碑持续崩盘后，AMC电视台终于在今日官宣：《行尸走肉》续订的第十一季将是最终季！据外媒报道，最终季一共24集，前12集将在明年播出，后12集则可能在2022年播出。这个丧尸剧集虽然要完结，但AMC决定再开发2部衍生剧，其中一部聚焦于弩哥（诺曼·瑞杜斯）和卡萝尔（ 梅丽莎·麦克布莱德）。本剧最早于2010年10月31日首播。

03. 温明娜发多张《花木兰》幕后照

















为动画版花木兰配音的温明娜，近日在ins上分享了多张客串出演真人版《花木兰》影片的片场照！她透露自己和女儿Michaela都参与了本片的拍摄，并且还有个小彩蛋：在演那场戏时，她模仿了动画版里木兰见媒人时的行走姿态，以表致敬。真人版《花木兰》电影预售现已开启，将于9月11日本周五登录中国内地大银幕，影片由刘亦菲、李连杰、甄子丹、巩俐等人共同主演。

​​​​04. 师生恋题材《教师情事》发预告





亚当·大卫·汤普森、Marielle Scott等人也均参演。 师生恋题材限定剧《教师情事》发布预告，凯特·玛拉(《纸牌屋》)、尼克·罗宾森(《爱你，西蒙》)联袂主演！影片由女导演汉娜·菲德尔自编自导，改编自其2013年的同名影片，讲述一名高中女教师Claire（凯特饰），与男学生Eric（尼克饰）发生恋情后引起的风波。本剧将于11月10日登陆Hulu开播，阿什利·祖克曼、亚当·大卫·汤普森、Marielle Scott等人也均参演。

05. 刘玉玲将在新片中饰演绝症母亲











刘玉玲即将参演摄影师Eric Lin的长片导演处女作《柔似蜜》（Rosemead，暂译），影片改编自Frank Shyong在《洛杉矶日报》上发表的文章《一个垂死母亲的计划》，由Marilyn Fu改编成剧本。影片改编自发生在洛杉矶圣盖博谷的真实故事，讲述的是一位身患绝症移民母亲（刘玉玲饰），发现儿子迷恋上了大规模枪击案，她绝望地想要拯救他。





01. 荒诞喜剧《日不落酒店》定档12.12











今日，荒诞喜剧电影《日不落酒店》宣布定档12月12日。该片由开心麻花演员黄才伦、“谋女郎”张慧雯，联手沈腾，以及一众麻花笑将主演。黄才伦在片中出演神经质强迫症，塑造一位人生活成复印机、十年重复如一日、计划大过天的“数据控”酒店经理石月。造化弄人，完全没谱的现实生活就这么突然来到了，被迫“升职加薪”，打破了石月早已制定完毕的未来十年个人生存规划。所有的奇幻之旅由此打开。