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《姜子牙》曝“四不相像什么”海报

傲娇如猫、忠诚如犬、呆萌似兔、机敏似狐

2020-09-10 09:18:57 来源：Mtime时光网

《姜子牙》中的四不相融合了多种宠物性格，拥有“新个性”：傲娇如猫、忠诚如犬、呆萌似兔、机敏似狐的现代化特质。
      时光网讯 日前，动画电影《姜子牙》发布一组“四不相像什么”海报。海报中，四不相打破以往的“神兽”形象，展示出傲娇、忠诚、呆萌、机敏的多重特质。《姜子牙》将于10月1日全国上映。

      此次释出的四不相海报逗趣可爱，对传统神话进行了大胆改编，重新打造“新神兽”。一方面，《姜子牙》中的四不相融合了多种宠物性格，拥有“新个性”：傲娇如猫、忠诚如犬、呆萌似兔、机敏似狐的现代化特质。

      另一方面，从海报“我来了！在你需要我的任何时候”等配文可以看出，影片为四不相撰写了不同于传统神话的“新故事”。

      据悉，《姜子牙》的故事发生在封神大战后，四不相自愿放弃神力下凡陪伴姜子牙，危机时刻更会帅气变身，以神兽之姿助姜子牙一臂之力。

      形象设计上，四不相详细参考了兔子、松鼠、猫等数十种动物，最终运用食草动物的蹄子、牙齿等特征，突出其可爱温和的一面；同时又以雪貂为模板，打造其独特而灵动的滑行动作。整体形象更是修改迭代80余版才最终敲定。

      制作上，团队创新性采用三维与手绘结合的形式，让角色极具真实感的同时，又与电影整体而简练的视觉风格相统一。细节上，团队放弃可以自动生成细节的毛发系统，而选择手绘的方式，力求四不相可以在不同的角度与光线下都柔软可爱。

   编辑：羊羊

关键词： 姜子牙
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