为参照老照片恢复出1992年的一堂课，全体村民齐心协力，甚至模拟还原当年那场瓢泼大雨。





伴随一通国际长途电话打来，望溪村全村陷入了忙碌之中，为参照老照片恢复出1992年的一堂课，全体村民齐心协力，甚至模拟还原当年那场瓢泼大雨。究竟是谁打来的神秘国际长途电话？望溪村全体村民要帮老范（范伟 饰）解决什么问题？





该单元由范伟、徐峥、卢靖姗、张译、于和伟、陶虹、卫莱、李晨、杨紫、蔡蝶、王俊凯、陈数、雷佳音、刘炫锐、张建亚、张芝华、韩昊霖、李易峰主演。徐峥领衔全明星阵容上演乡村小学故事，演绎暖心师生情，值此教师节之际发布预告，携新片致敬乡村教师。





电影《我和我的家乡》由导演宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉分别执导五个故事，张艺谋担任总监制、宁浩担任总导演、张一白担任总策划，将在今年国庆档与全国观众见面。





不同于《我和我的祖国》以时间为轴讲述七个历史瞬间引燃全民记忆，《我和我的家乡》选择以空间为序讲述发生在祖国五大地区的家乡故事勾连全民情感。陈思诚执导《天上掉下个UFO》聚焦贵州黔南苗寨，讲述农民发明家的故事；宁浩执导《北京好人》上演张北京续集，尽显首都北京之局气；邓超&俞白眉执导《回乡之路》致敬治沙英雄，陕北民俗风情一览无遗；闫非&彭大魔执导《神笔马亮》沈腾马丽再合作，完美演绎东北人的天生幽默；徐峥执导《最后一课》镜头对准江浙沪乡村小学，演绎暖心师生情致敬乡村教师。