2020-09-10 11:07:00 来源：Mtime时光网
《花木兰》多语言配音片段
《信条》剧院行动片段
编辑：小火纸
导演：妮基·卡罗
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11分钟前
玩儿砸了，两部都砸了
hudii
37分钟前
剧情已经无力吐槽
孤间独阁
51分钟前
虽然已经看过泄露版，但还是会去影院看一遍国配
gandalf
55分钟前
听的我鸡皮疙瘩起来了，感觉里面日语配音最好呢！
Edward_FW
56分钟前
还真的想看国语版的！
布拉格主人
1小时前
看着挺好的，为啥全网黑，明天去大银幕上检验一下
余米高
终于能看到大剧院这关键一幕了。
dis·
真人花木兰~呵呵
口袋电影君
2小时前
能否快点出个《花木兰》国配版预告片！迪士尼电影 这是你们最后的王牌！
残鸦
3小时前
这么烂的片，快别捧了。
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