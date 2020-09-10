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迪士尼《花木兰》曝多国语言配音片段

诺兰《信条》全球首曝开场剧院行动片段

2020-09-10 11:07:00 来源：Mtime时光网

《信条》正在影院热映，《花木兰》明日上映。
　　

《花木兰》多语言配音片段

时光网讯 即将于9月11日内地上映的《花木兰》推出了多国语言配音版片段，包括英语、日语、法语、印地语、西班牙语、波兰语、匈牙利语、意大利语、俄语、韩语、德语、葡萄牙语……最后还有刘亦菲国语原声：“我是花木兰，我会给家里带来荣耀的”

　　

《信条》剧院行动片段

由导演克里斯托弗·诺兰执导的最新原创科幻动作奇观大片《信条》(Tenet) 正在全国热映中，票房勇破2.5亿元人民币并一路走高。今日影片全球首度曝光“剧院行动”电影片段，展现了紧张激烈的电影开场动作戏，引爆视听体验，片段中蕴藏的关键细节更暗示了男二号尼尔的初次登场。


   编辑：小火纸

关键词： 花木兰 信条 剧院行动 多国配音 刘亦菲 片段
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