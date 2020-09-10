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点映开启!电影"蓝色防线"发终极预告

记录维和战场催泪时刻 坚守火线生死与共

2020-09-10 11:06:49 来源：Mtime时光网

《蓝色防线》发布“破晓之前”版终极预告，同时宣布将于9月12日、13日两天，开启全国30城超前点映。
　　时光网讯　今日，即将于9月18日全国上映的战地纪实电影《蓝色防线》发布“破晓之前”版终极预告，同时宣布将于9月12日、13日两天，开启全国30城超前点映。期待影片的观众可以借此机会先睹为快。

　　2016年，南苏丹因政治动荡，被战争阴云笼罩陷入“至暗时刻”，“生和死的考验，在演习场上永远模拟不出来”，中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵在最危险的战场一线，不畏生死坚守职责，保护联合国难民营安全，疏导转移救助民众，为其筑牢生命安全防线。

　　危难时刻见精神，生死关头显真情。终极预告中，战争的真实残酷令人不寒而栗，而中国军人同生共死的真挚兄弟情，以及为国出征的热血豪迈，更是让众多网友忍不住热泪盈眶。 


步兵营官兵明确巡逻任务

坚守火线生死与共 
铸就维和战场催泪时刻

　　电影《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。 

　　南苏丹作为世界上最年轻的国家，2016年被战争阴云笼罩陷入黑暗时刻，部族矛盾持续恶化，激烈的武装冲突交火导致大量人员伤亡，更是让整个联合国难民营处于交叉火力之下，大量炮弹落入联合国营区，生死危机一触即发。

　　“进入维和任务区，相当于进入真实的战场。”在终极预告中，中国维和步兵营官兵们，一方面要维护联合国难民营日常安全，处理私藏枪支毒品、打砸抢烧等各种安全隐患及冲突事件。


整装待发的维和步兵营官兵

　　同时，在战争发生时，他们更是坚守在最危险的一线执行维和任务，并根据交战规则，快速灵活处置，防范和应对暴力冲突，如对擅闯联合国营地的武装人员进行警告及驱离，转移救助民众，并迅速组织人员对受伤人员进行抢救。

　　面对愈演愈烈的冲突，“只要我们没有接到任何的撤退命令，没有一个人说离开这个地方”，中国维和战士们即便是面临生死考验，依旧不忘坚守职责，成为当地民众心中最坚强最可靠的和平守护者。电影《蓝色防线》将这催泪时刻真实记录，让中国军人的奉献和牺牲能够被更多人铭记，是国庆档前不容错过的诚意之作，值得关注。


指挥员明确防御任务


为国出征维护世界和平 
“中国真棒”彰显大国担当

　　电影《蓝色防线》不仅让大众透过阴云笼罩的战火再次看见中国军人的坚守与奉献，同时也让更多观众因真实而触动，感悟军人使命、致敬大国担当。在终极预告中，中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵誓师出征，“捍卫国家荣誉，维护世界和平”，其整齐划一铿锵有力的誓言，展现着新时代中国军队的责任担当。

　　而一代代中国军人与当地民众于灾难中守望相助，为维护地区和平所付出的努力，更是得到了联合国及当地民众的一致认可，非洲孩子们发自内心的“中国真棒，下次见”不仅表达出对中国军人的肯定和喜爱，也是对中国坚定履行大国责任、构建人类命运共同体实践成就的生动展现。

　　另外，作为中国首部海外维和战地纪实电影，《蓝色防线》最大的意义之一就是展示中国维和军事力量，提升大众民族自豪感，让我们更加珍惜和平，是一次爱国主义情怀高频共振的感动时刻。世界和平与发展事业面临着新的挑战，虽然我们生活在和平国家，但残酷的战争其实离我们并不遥远。


步兵营官兵为当地难民提供医疗援助

　　而电影《蓝色防线》里中国军人为维护世界和平，不惧生死考验，无怨无悔甘于奉献的精神亦表明，一旦祖国和人民需要，他们都将第一时间奔赴第一线，成为我们最强大的和平卫士及安全守护神。

　　只有看过人世间的黑暗残酷后，才能更加向往和平与光明。值此中国军队参与联合国维和行动30周年之际，电影《蓝色防线》在全国开启了30城超前点映活动，同时电影《蓝色防线》“看见榜样”全国高校主题路演也在如火如荼展开。

　　本片凭借无虚构、无特效、客观克制的真实记录，彰显维护世界和平的军人使命与大国担当，让更多人发自内心的珍惜和平、致敬英雄，一场覆盖军队、高校、各行各业普通观众的“蓝色防线”爱国主义情怀之旅已经展开，让我们向这些为国出征的伟大中国军人们致敬。

　　《蓝色防线》作为中国首部海外维和战地纪实电影，9月18日即将全国上映，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

关键词： 蓝色防线
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导演：尚昌仪

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