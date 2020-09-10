《邻里美好的一天》今日发布“自我和解”版台词剧照。

时光网讯 初秋治愈系佳片《邻里美好的一天》今日发布“自我和解”版台词剧照，戳心动人的场景搭配上简洁清爽的手写体台词，传递出温柔治愈的情感信息，像一股暖流汩汩流淌进人们心中。





影片由玛丽埃尔·海勒执导，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯主演，由真实故事改编，讲述了愤世嫉俗的新闻记者罗伊德被安排采访著名电视节目主持人罗杰斯先生，在采访过程中，他被罗杰斯言行一致的真诚善良慢慢影响，与家人的关系也逐渐发生变化的故事。该片烂番茄新鲜度高达95%，获评《时代周刊》“年度十佳”影片，被称为“时代需要的电影”。影片将于9月18日在全国影院温暖上映，敬请期待。







《邻里美好的一天》 罗杰斯先生从容沉静抚慰人心





手写体台词诠释影片“名场面”

温暖金句开解心结





最新发布的台词剧照截取了多个片中标志性的“名场面”：罗杰斯先生与罗伊德促膝谈心、罗伊德向妻子安德莉亚敞开心扉、罗杰斯先生与陌生孩子的“会面”等。每张剧照都恰到好处地展现了角色的性格特点和人物关系，深沉而温暖的色调更是凸显了影片的独特质感。





整套剧照中最亮眼的莫过于画面上以手写体形式呈现的台词。“你是世界上独一无二的，而我就喜欢你本来的样子”“有时候最难的是原谅我们所爱的人”“内心深处有种力量，帮我们成为可以成为的样子”......亲和又有烟火气的手写字体写下经典台词，透过角色之口温和道出戳心金句，为陷入困扰的人们解开心结，引导人们与自己和解，也传递出温暖治愈的情感信息。







《邻里美好的一天》 罗杰斯先生独自一人沉思弹琴





多面角色体现人物弧光

温情互动展现“邻里”关系





在影片经典场景中，穿着经典红色开襟毛衣面对镜头的罗杰斯或面带微笑，或沉静从容，这样的“罗杰斯先生”是观众眼前那个充满善意的温和老者，令人熟悉且安心。而在蓝黑色调下独自弹琴的罗杰斯先生和电视屏幕里自己的“经典形象”相对，对比下体现的反差营造出难以忽视的寂寥与孤独，更体现出角色不为人知的另一面，让“罗杰斯先生”一角更充满人性，令人信服。





在主人公罗伊德出镜的剧照中，他与罗杰斯先生的促膝长谈体现了两位故事核心人物的互动关系。罗杰斯先生的亲和与罗伊德的防备也在人物的姿态中恰到好处地呈现。罗伊德与妻子安德莉亚在夜色中相对而立的画面则勾勒出这对中年夫妻微妙的关系，两人的剪影在灯光下更是充满了丰富的情绪和故事感。







《邻里美好的一天》 罗杰斯先生温柔注视传递温暖





影片由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。《邻里美好的一天》将于9月18日全国上映。温暖佳片邀您一同走进影院，拥抱美好！







《邻里美好的一天》 罗杰斯先生与罗伊德促膝谈心





《邻里美好的一天》 罗杰斯先生与小粉丝见面







《邻里美好的一天》 罗伊德与妻子安德莉亚深情相对

编辑：甄甏甏