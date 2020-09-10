国产木兰动画电影《木兰：横空出世》曝光了一批新剧照，影片将于10月1日全国公映。

时光网讯 近日，首部国产木兰动画电影《木兰：横空出世》首次发布人物关系剧照。除木兰、草原王子阿格、阿桑和独狼外，此次剧照还首次曝光了北魏、草原两位将帅，一场人心之间的善恶之战已经缓缓拉开序幕。木兰将如何在与草原王子阿格、神秘的独狼、掌握大权的将帅之间独身周旋，10月1日走进影院方能找到答案。







草原将军自视甚高





电影《木兰：横空出世》以当代中国人视角诠释了中国经典人物故事，在保留木兰忠勇特质的基础上，为中国首个动画木兰赋予了全新的身份设定与人物个性，旨在为观众讲述一个满载家国情怀又充满新意的地道中国木兰故事。





重重关系扑朔迷离

人心叵测暗藏玄机





在此次曝光的剧照中，人物之间的微妙关系初见倪端。看似安全的草原包内，阿格仰靠胡床，手掌玩物，漫不经心斜眼看向正双拳紧握、双目怒睁的将军，透露着二人间紧张的气氛。转身之间，阿格又与弟弟阿桑勾肩搭背，仿佛在“密谋”要事，亲密无间的草原兄弟情在一片紧张氛围中显得格外温馨。







草原王子哥俩好





目光转移至战场，率领千军万马的阿格与孤军奋战的木兰正面交锋，而木兰则身披红襟，无畏背影相对敌军，一场大战一触即发。影片中的木兰似乎不止有阿格一个“敌手”，与独狼的箭弩拔张也揭示了非比寻常的揪心剧情，同时曝光的两军将帅面目凶煞，似乎没一个是“好惹”的。





影片人物之间的微妙化学反应使得剧情变得更加扑朔迷离，暗藏玄机，木兰又将如何在重重复杂险境中脱身并守卫家国，成为观众最好奇的看点之一。







大帅举杯





影片讲述了木兰作为军中出了名的“刺头”，虽然武艺高强，比身边的男人更蛮更横，在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并由此踏上探寻背后阴谋之路的故事。影片将于10月1日院线上映，届时将揭开木兰保家卫国过程中潜藏的种种危机……





还原与创新并进

中国木兰国庆来袭





花木兰作为中国历史中独具个性的文化符号，其故事本身就流传千年、老少皆知，在时代更迭中非但毫不褪色，反而衍生出许多以木兰为题材的戏剧及影视作品，可见其在中国传统文化中非同寻常的影响力。此番主创团队对于木兰经典题材及新颖“刺客”人设的精心融合，更是为影片提供了“老少通吃”的天然属性。







独狼手持利刃





制作团队将宝贵的木兰文化、精神与时代潮流相结合，使得影片剧情更迎合当代观众口味的同时，更加注重传承中华民族优秀的传统文化，相信这位经由中国人悉心打造的全新木兰能在国庆档上映后再度掀起一波国漫热潮。





电影《木兰：横空出世》由金川文化、中影股份、大地电影、金逸电影、珠江影业、国影纵横等公司共同出品，历经五年呕心制作，将于10月1日正式登陆全国院线，敬请期待！







木兰、阿格沙场大战





木兰、独狼剑拔弩张





木兰参见大帅







帐中密谈







人物关系

编辑：甄甏甏