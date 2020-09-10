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受"信条"影响 "神奇女侠1984"可能延档

可能推迟至今年年底 "沙丘"等片或受影响

2020-09-10 12:08:00 来源：Mtime时光网

据多家外媒报道，《神奇女侠1984》可能保不住10月2日的北美上映日期了。


　　时光网讯　华纳/DC的续集电影《神奇女侠1984》目前北美定档10月2日，而根据多家外媒报道，本片可能会延期至今年更晚些时候公映，要么11月要么12月。在美国纽约、洛杉矶与旧金山这样的大城市，电影院还没有完全开门，而《神奇女侠1984》的延档，恐怕要与诺兰导演的《信条》也有关系

　　在接下来的几周中，全美各地尚未开门的电影院，会选择慢慢开始营业，而他们首当其中要放映的就是《信条》。如果《神奇女侠1984》保持原定10月2日的档期，这意味着对于很多更晚开门的影院来说，《信条》会与《神女》在一定程度上成为竞争对手，抢夺票房，而这可是华纳公司不愿意看到的自相残杀行为。


《信条》

　　而假如《神奇女侠1984》真的延档至11月，也会让其它同期大片受到冲击，比如说目前定档11月6日的迪士尼/漫威《黑寡妇》。如果《神女》延档至12月，则可能会与原本定档12月8日的《沙丘》离得太近（《沙丘》在国内是传奇发行，在美国则也是华纳），如果《神女》真的移到了12月，那《沙丘》可能就要明年见了。

　　成本2亿美元的《信条》，全世界范围内目前收获的票房是1.5亿美元，眼下的情况来看，好莱坞巨制想要完全盈利，可能还需要再等等，华纳此时此刻可不敢再豪赌一把了。


《沙丘》

   编辑：甄甏甏

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关键词： 信条 神奇女侠1984 沙丘
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