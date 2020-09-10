网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

咏梅、严歌苓等参加女性影人会客厅

为女性创作者发声 观众需要更多女性角色

2020-09-10 14:56:32 来源：Mtime时光网

第十五届中国长春电影节“女性影人会客厅”活动，举行演员颜丙燕、导演杨荔钠演员咏梅、编剧严歌苓等人以线上与线下的方式参与。
　　时光网讯　在长春难得一见的台风天里，第十五届中国长春电影节“女性影人会客厅”活动如期举行。编剧阿美，壹心娱乐创始合伙人、制片人陈洁，演员、编剧池韵，导演丁文剑， 演员、音乐人、导演田原，演员颜丙燕，导演杨荔钠，演员咏梅齐聚一堂，身处德国的作家、编剧严歌苓和身在台北的演员、编剧吴可熙也以视频连线的方式参与。

　　在电影人程青松的主持下，嘉宾们从疫情对电影人的生活、心态和对行业的影响说开去，不仅探讨了不同角色创作者面临的问题，更触及了女性电影人在行业中的优势与困境。 


疫情暂停拍摄，
但不暂停思考和创作

　　疫情为全世界按下了暂停键。身在柏林的严歌苓隔着屏幕分享了她的生活。“这种停滞对我非常有意义，我读了很多很多书，觉得要清空一下，一直忙碌，没有反省自己和反省自己的作品，这是一个机会，我今年度过了一个非常非常丰满、非常自控的一年，过去感觉不由自主，身不由己，跑来跑去。

　　现在因为这样重大的借口不跑了，我觉得这给我们每个人都是警示，那样的忙碌，对待环境，对待生命的态度值得反省。”

　　严歌苓在疫情期间的生活与心态引发了其他嘉宾的共鸣，但只有一个人除外，就是田原。她的身份比较多样，是导演、演员，也是原创音乐人。“兴趣过于广泛”是她对自己的评语，现场她甚至还为大家自弹自唱了一首新歌，展示了她多才多艺，自然感性的一面。与大家忙着看书充电不同，田原说自己“整个疫情都在打游戏”。

　　“我反思了一下自己，好像都在打游戏，我不是一个很自律的人，疫情期间大家都面对很多问题，特别是我们这个行业，今年原本要做很多事情、计划，因为疫情一再推迟，甚至有的事情就消失了。

　　可能是为了逃避，我有时逛逛公园，打打游戏，但经常上一秒在打游戏，下一秒就对未来充满担忧……疫情让我的视角变了，我会更关注人。人那么渺小，一个人又能经历那么多上上下下、反反复复，人那么脆弱却又可以像整个宇宙那样丰富。我在这个时间写了很多歌很多故事。”

　　疫情不仅改变了人的心态，也对电影的创作、宣发带来影响。不同创作者有着不同的创作习惯。编剧阿美说，“面对人类命运的不确定性，我们需要沉淀和思考”，严歌苓也认为现在开始书写疫情为时尚早，但吴可熙是另一种风格的创作者，“我在新闻事件的刺激下，会非常强烈地写很多东西。

　　创作和艺术对我来讲是来自于苦难，或我曾经历过的一些很痛苦、很真实的感受，我把这些感受变成角色和剧情，疫情期间我写了一个短篇，讲述家庭面对疫情的状态和故事。”

　　编剧池韵透露疫情爆发时自己刚从国外回来，“我最大的感受是能在一起共渡这段时光，这是多少人的生命换来的，作为电影工作者，我想更大程度地服务大家，表达出男性、女性精神的魅力和强度，中华民族在抗疫中非常优秀，这将契合到我下部作品中的人物中，将中国的精神面貌放在电影里。
 
　　不仅创作，疫情甚至改变了宣发模式。陈洁从制片人角度谈及后疫情时代电影宣发方式的变化。“这段时间一直在思考新的发行方式，很多影片帮助我们突破了传统院线发行的思路。疫情带来的情绪压力和行业冲击都非常大，但同行都在积极面对这些变化，也在用开放的心态来创造新的方式方法，让我们的内容跟更多的观众产生连接。”

观众需要看到更多鲜活的女性角色

　　主持人程青松从上世纪80年代黄蜀芹、张暖忻的电影切入，抛出了女性电影和女性角色的议题。在场、在线的9位女性影人围绕话题袒露了自己的心声。

　　去年，咏梅凭借《地久天长》里真实自然的表演夺得柏林影后，但“真实自然”还不够，最近，她在尝试新的表演方式。“我不是科班出身，没有在学院派经过方法的规训。大家看到的是我自己的生活状态，可能更生活化、更自然。

　　很多夸张的表演让大家有点厌倦时，我那种表演可能会让人感觉舒服……但我最近在创作上有一些新的想法，不知道能不能去实现，我还挺想经过学院的训练去走不一样的路和做新的尝试。”
 
　　优秀演员用尽方式自我打磨、自我拓展，虽然选择的路径不同，但精益求精的职业态度别无二致。颜丙燕一直在追求更放松、更自然的表演。为了表演的真实感、代入感，她定下两条铁律：“拍摄周期少于45天的剧本不接，不是同期声的不接。”

　　谈及自己当年在《牛郎织女》片场，收工后经常会在一旁学习另一位女演员张一的表演。“她不是演员，没有条条框框，每一个表演都完全是本能的、真实的、生动的，我学到了很多。”
 
　　一位柏林影后，一位金鸡影后，咏梅和颜丙燕两位演员对表演有着数十年如一日的热忱和执着。她们一直在等待好角色、好剧本。咏梅甚至不惜现场发射“糖衣炮弹”讨好阿美、杨荔钠。“我一直想要找女性题材的作品，一直在等待，我特别愿意跟杨荔钠和阿美这样有强烈女性表达的创作者合作，我很想讨好她们，在生活中‘糖衣炮弹’她们。

　　《春潮》我特别喜欢，市场上极为稀缺。我们这样的中年女演员，对生活、情感有很多阅历和积累，能表达这样有深度、丰富性的作品。所以我们一定要保护好自己的状态，等待更多女性题材的作品由我们去展现。”

　　被咏梅点名表扬的导演杨荔钠在《春梦》和《春潮》之后，正在筹备新片《春歌》，“我一直在围绕这个主题创作，我的电影都属于女性电影。我特别爱我的演员们，所有的演员都既是精灵又是巫师，无论在生活中，还是在戏里，我都特别爱他们，在国内，女演员的机会到了一定阶段就越来越少，但我认为40岁的女演员很美，40以后的女演员更美。

　　我是专门为女人写戏的女导演，我愿意为你们写戏。”除了表达对女性的关注和热爱，杨荔钠也用东北家乡话谈及她新片的内容，“我们东北这嘎达有个问题，大男子主义特别重，对女人一会儿好，一会儿不好，我的下一部电影里就是要把大男子主义好好聊一聊，替咱们东北妇女好好发发声，说说话。”

谁说女性写不出男性的电影

　　当下社会对女性电影的探讨和女性的关注成为一股风潮之后，田原谈及了自己的担忧，关注女性是为了让她们更多地消费，还是因为爱她们？“我做导演，去片场内心总憋着一口气，希望大家不要看轻我，所以在片场我会刻意自己扛机器，学很多知识来武装自己，我觉得这是内心没有自信和没有被保护到的感受。

　　希望这个世界对女性多一些爱，其实男女之间不是斗争的，希望这个社会能宽容到让大家都有足够多的选择，能够做自己是非常舒服的。”
 
　　但现实情况是，女性影人想要在电影里“做自己”太难了。尤其是当演员、编剧、导演等各个部门需要协调起来的时候，“做自己”和“听指挥”之间必须找到一个平衡点。“导演是编剧的天花板”，阿美用这话自我调侃。当编剧和导演间出现无法折中的分歧，最终一定是编剧妥协，按照导演的思路前进。

　　咏梅的办法是自我代入、不断尝试，演绎出多种可能，最终由导演决定。“电视剧，演员还是有表演空间的，我们在表演中会把不舒服的地方演舒服，会有即兴的修改。非常严肃也很严谨的作品，导演就会有要求一个字不能改，就要揣摩导演怎么要求，这个角色怎么演。”

　　颜丙燕自称“和事佬”，她拉着全剧组一起围读剧本。“《牛郎织女》我们围读了三遍剧本，优点在于前期大家坐在一起，我们各有所长，围读剧本能解决很多矛盾。”

　　对于“电影是导演的艺术”这事儿，严歌苓早就认清现实，“从来不较真儿”。“我经常花很多心思去写的一些台词，到电影上我说跑哪去了？故事、线索大家讨论确定下来，但很多细节的描写和台词是非常下工夫的，就没了。我从来不较真儿，因为我都是远程写剧本，拍出来什么样都是导演的。”  

　　与对待剧本不同，严歌苓对自己的小说“认真、爱惜、虔诚”，自然也对“女作家”的身份非常“较真儿”。“女作家这种说法就像是一个专门的归类，好像她写出来的东西不是全人类的，女人写出来的东西就是女性的那些东西，这是让我最气愤的。

　　说‘严歌苓是一个作家’时为什么要强调‘女作家’，凭什么？我作品中对整个中国近代史的思考，有哪个男作家做过这样的思考？我们关注的，我写作的，是属于全人类的，不只属于女性俱乐部！” 

　　严歌苓透露刚写完两部长篇小说，“写的就是男人的故事，我也让你们看看难道我不懂男性吗？难道我写不出男性题材吗？我当然可以写出来，而且非常精彩。我就是用这个来告诉你们，你们的领地不是你们的，我们也可以写出男人来，也可以写出男人看的电影。我写的作品就是想抽你们一个大嘴巴，谁说女性写不出男性的电影。”

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 长影节 咏梅 严歌苓
关注时光网微信

相关电影/影人

咏梅

咏梅

Mei Yong

职业：演员

查看影人作品  >

严歌苓

严歌苓

Geling Yan

职业：编剧 | 演员 | 原著

查看影人作品  >

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

三四线城市依旧没有诺兰现象

国内票房不敌《八佰》，这才是失利的关键

《信条》的失利是由于它在三四线城市的严重“失守”。
2

这篇文章帮你看懂《信条》

在正向逆向的时间中诺兰藏了哪些秘密？

2
时光网独家整理了《信条》的故事线索，为你解惑。
3

诺兰谈《信条》:放了很多007元素在其中

盗梦空间的惊人续集 or疯狂版星际穿越？

《信条》终于来了！
4

《花木兰》影评：刘亦菲表演存在争议

巩俐是一大亮点 动作&视效受称赞

影评人对于真人版《花木兰》的评价总体正面，有褒有贬。..
5

大魔王走上77届威尼斯电影节开幕红毯

蒂尔达获终身成就奖 这是口罩最多的一届

18
第77届威尼斯电影节开幕了！

查看更多