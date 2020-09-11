过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 《权游》中“荆棘女王”戴安娜·里格去世

据外媒报道，《权力的游戏》中“荆棘女王”的扮演者、英国女演员戴安娜·里格于周四在家中去世，享年82岁。除参演“权游”外，戴安娜·里格还曾扮演过“邦女郎”，主演过诺兰很喜欢的007电影《007之女王密使》——她是詹姆斯·邦德的首位妻子。此外她还主演过1982年版《控方证人》、《阳光下的罪恶》、60年代英剧《复仇者》等作品。

02. 《忌日快乐》导演新片《砍人快乐》发预告











《忌日快乐》导演克里斯托弗·兰登执导的恐怖喜剧新片《交换身体》，发布预告(中字)，设定依然有趣！影片由《大侦探皮卡丘》女星凯瑟琳·纽顿与文斯·沃恩(《入侵脑细胞》《婚礼傲客》)主演。故事讲述平平无奇的高中女生米莉被杀人魔袭击，竟导致两人互换身体，米莉不得不在这样的极端情况下与杀人魔斗智斗勇，并在有限时间内回到自己的身体。11月13日北美上映。

03. 伍迪·艾伦新作《里夫金的电影节》发预告





伍迪·艾伦导演&编剧新片《里夫金的电影节》首曝预告，戏里戏外构成“套娃”！故事讲述一对美国夫妇去参加圣塞巴斯蒂安电影节，结果妻子被一位温文尔雅的法国电影导演的魅力所折服，丈夫也对当地一位美丽而富有同情心的西班牙女子产生了好感。影片正好被选为第68届“圣塞巴斯蒂安电影节”开幕片，将于9月18日在电影节上举行全球首映！届时，电影节的观众们有望在电影里逛该电影节。

04. 美剧《战士》发第二季正式预告





中国功夫美剧《战士》第二季发布了正式预告，该剧讲述了在十九世纪末，华人在旧金山的打拼历史。剧集聚焦的是华人帮派的争斗，主人公是一名格斗天才，由安德鲁·寇吉出演，剧集中涉及了大量的打斗和群殴戏份，是一部以功夫元素为主打的剧集。20世纪70年代初，李小龙曾经向各大影业提出了制作这部剧的想法，李小龙去世后，女儿李香凝发现遗物中的手稿，由Cinemax打造成美剧。





01. 《我和我的祖国》获长影节“最佳影片”









