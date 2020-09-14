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动画版vs真人版"花木兰"有哪些不同?

木须龙&蟋蟀被删 "气"的概念神似"原力"

2020-09-14 08:37:09 来源：Mtime时光网

迪士尼首位亚裔公主

22年后动画版变成真人

不再是音乐电影!

人气角色"木须龙"没有了

全亚裔卡司阵容

巩皇化身新角色"女巫"

22年之后，真人版《花木兰》来了，看看这部迪士尼新片，与当年动画版的区别。
　　时光网特稿　1998年，迪士尼动画片《花木兰》横空出世，这部以中国南北朝时期乐府诗《木兰辞》中，“花木兰”为主角的音乐电影在美国上映后，瞬间让观众们记住了这个柳叶弯眉、丹凤杏眼的中国公主。



　　作为迪士尼的第36部动画长片，《花木兰》的故事与我们熟悉的民间传说一样，为了抵御匈奴入侵，花家女儿木兰女扮男装代父从军。在动画片中，木兰带着一匹马、一只微型小龙和象征幸运的蟋蟀出征，最终打败匈奴“单于”，拯救天朝于外敌入侵之中，满载荣誉而归。

　　本片是迪士尼第一部公开谈论“战争”的影片，影片最终的结果还算不错——9000万美元的预算，最终获得了超过3亿美元的全球票房。


年轻时期的温明娜

　　“花木兰”是迪士尼的首位亚裔“公主”，影片对于好莱坞的亚裔明星来说，是一部意义非凡的影片，片中聚集了当年，在洛杉矶屈指可数的几位稍稍混出了些名堂的亚裔演员们——温明娜、吴汉章、黄荣亮与竹井乔治都为《花木兰》中的角色做了配音。这也是好莱坞自《喜福会》之后，第一部主要都是由亚裔演员挑大梁的影片。

　　虽然此前迪士尼在1992年的《阿拉丁》与1995年的《风中奇缘》中，都是讲述了非白人公主的故事——前者是阿拉伯公主，后者是印第安公主，但在《花木兰》中引入亚洲公主，确实是迪士尼历史上的第一次。



　　木兰真正改变迪士尼规则的并不在于此，她最与众不同的一点是，她并不是传统意义上真正的“princess”，她的父亲既不是国王，自己也没有嫁给王子成为王妃。在花木兰之前，成为迪士尼公主的规则非常简单，要么得出身皇室，要么得嫁入皇室。

　　然而木兰与众不同的一点是，她这两项一项也不符合，只是自己有一颗勇敢的心。和公主总需要被王子拯救不一样的是，木兰才是那个carry全场，拯救了将军、皇帝和全中国人民的战士。



　　22年过去的今天，由刘亦菲、甄子丹、李连杰、巩俐等多位重磅巨星共同主演的真人版《花木兰》，在中国内地的大银幕上与观众们见面了。我们是幸运的，因为包括美国、日本等在内的海外地区，只能在流媒体平台Disney+上点播本片；

　　我们也是矛盾的——由于海外上线比内地公映要早一周，再加上影片前期口碑呈两极分化之势（烂番茄75%/IMDb 5.4/豆瓣4.9/时光网5.2，基本上就是烂番茄和海内外其它网站评分在分化），许多内地观众可能不愿等到在电影院中一睹木兰的风姿了。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 花木兰 刘亦菲 温明娜 迪士尼

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