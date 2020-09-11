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周杰伦MV女主新片"与我跳舞"引进内地

"生存家族"导演新作 三吉彩花挑战歌舞

2020-09-11 10:43:43 来源：Mtime时光网

日本电影《与我跳舞》确认引进内地，档期待定。

正式预告+餐厅片段

　　时光网讯 《生存家族》导演矢口史靖自编自导，三吉彩花室毅、八城优、永谷真绘、三浦贵大等主演的喜剧电影《与我跳舞》确认引进内地，档期待定！

　　影片讲述三吉彩花饰演的白领OL每每听到音乐，就会不可抑制地唱歌跳舞起来。该片曾在上海国际电影节展映，并获得多伦多日本电影节“最佳观众选择奖”和奇幻国际电影节“观众银奖”。

   编辑：SaSa

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关键词： 与我跳舞 歌舞 日本 引进 档期
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