日本电影《与我跳舞》确认引进内地，档期待定。





影片讲述三吉彩花饰演的白领OL每每听到音乐，就会不可抑制地唱歌跳舞起来。该片曾在上海国际电影节展映，并获得多伦多日本电影节“最佳观众选择奖”和奇幻国际电影节“观众银奖”。

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