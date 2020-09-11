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何杜鹃爱情喜剧《关机》明日公映

关机24小时，接连丢了工作、男友和好闺蜜

2020-09-11 11:06:53 来源：Mtime时光网

有多少人，在职场、生活、情感上都在无意识的被手机所“绑架”？
      
      时光网讯  都市爱情喜剧电影《关机》即将于明日9月12日正式全国公映。影片由顾蕾、朱展陟编剧，郭昊明、陈希执导，何杜娟，刘岳，曲少石，刘青，阮星航，温超，张佳维，潘结，吴家辉，蒙伟明主演，张颂文，王仕鹏，周小镔，陈欣健，彭新智友情客串，剧情直击手机下社会群像的困惑与考验。

      手机作为当代都市中人社交、生存的利器，几乎已经到了寸不离手的地步,无论是在地铁、公交、甚至开车,都能随处可见“低头族手机党”,他们在职场、生活、情感上都在无意识的被手机所“绑架”。

      而《关机》这部电影正是通过女主一次手机意外关机的闹剧，从而引发了一连串的连锁反应。谁会想到关机24小时后，整个人生发生变化…丢了工作，丢了男友，丢了闺蜜，老妈入院…在这一连串看似不好的结局背后，其他潜藏着一个属于自己的新开始，也许那份工作并不适合自己，也许那个男友也并不适合自己，也许、也许…只有当外界的连线切断后，才真正开始与自己内心对话，发现真正属于自己的生活和选择。《关机》其实就是展现的现代都市人的众生相，电影《关机》中女主在经历了关机的惨痛后果后,尝到了人生的酸甜苦辣,看到了自己的阴暗面。


      《关机》的社会话题引发一众网友讨论，比如影片开篇就强调“24小时不许关机”,当女主意外关机后,上司咆哮大喊“谁让你关机的”?不少网友对此表示:“简直看到了自己的老板”。的确,现代职场上大部分人工作24小时不关机是常态,因为手机的便携性、时效性、方便性,已然成为职场上非常固定的工作对接模式,而意外关机就有可能引发不可预计的后果,比如,错失项目、影响进度、降职开除等,这也间接导致了部分职场小白的“关机恐惧症”。

      “你这么有兴致,怎么不去撩帅哥啊”,这句台词调侃的表达了现在很多女性内心的一种空虚感,所以“撩帅哥”成为了最好的发泄方式。“我觉得你朋友,应该是患了轻度抑郁症”,的确现在越来越多的都市青年都无意识的患上了抑郁症,工作压力、情感障碍、家庭不幸等等都是抑郁症的导火索。而“我失恋了”、“我想谈恋爱”,这几句台词又说出了多数男女的心声,因为很多男女已经渐渐被生活磨去了棱角,,如此真实的台词很容易触碰他们内心的脆弱,产生共鸣。


      《关机》不仅直击手机这一最为敏感的社会话题,更戳破了当代人那层经不起人性考验的窗户纸。影片以女主和男友的信任危机作为引子,挖掘出现代人背后普遍的假面现象：“当代社会，人和人之间到底还剩多少信任？一味容忍换来的欺骗,能忍受多久?当手机中的秘密被揭开，又有谁能够全身而退？当手机永远关机,人们又该怎么生活?”这一切都值得社会大众去反思。

      值得一提的是，影片最后展现了男女主在落魄中逐渐找到真实的自我,并且发现原来最美好的人就在身边,他们重启了爱,也重启了各自的人生,让观众得以在喜剧的外衣下看到爱的正面性，从阴影走向温暖与光明。

   编辑：王宁

关键词： 何杜鹃 关机
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