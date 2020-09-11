第15届长春电影节正式落下帷幕，郝蕾、金燕玲领衔主演的电影《春潮》拿下“金鹿奖”评委会大奖和最佳导演两项殊荣。











该片聚焦原生家庭话题，通过真实细腻的镜头展现了“中国式”家庭中三代人之间的关系，获得广泛好评，入围最佳编剧、最佳技术、最佳影片、最佳女演员、最佳导演5项提名，并一举斩获“金鹿奖”评委会大奖和最佳导演两项殊荣。









实力主创团队呈现独特母女关系 《春潮》入围多个电影节斩获佳绩















早在2019年，该片在第22届上海国际电影节首次放映即引发热议，影片入围上海电影节主竞赛单元奖，荣获最佳摄影奖，并提名最佳剧情片。此后，《春潮》又入围第13届FIRST青年电影展最佳剧情长片及第15届大阪亚洲电影节主竞赛单元。





《春潮》预告 《春潮》是杨荔钠担任编剧并执导的第二部长片。不论是对人物内心的生动呈现，还是对东北工业城市风貌的精准把握，还是对平静生活表象下的汹涌暗潮的写实描绘，都展现出其深厚积累与过人才华。





冲破“寒冬”平台上线热度惊艳 “中国式母女关系”探讨引发情感共鸣





在《春潮》中，原生家庭的矛盾不再是高烈度的集中爆发，而是时时刻刻发生在生活的细枝末节之中，母亲纪明岚见到女儿郭建波，从来都是冷言冷语，郭建波却极少用言语回应。









拓展互联网平台影片类型种类 爱美影视以精品打造“温暖现实主义”





《春潮》出品方、总制片人李亚平 长期以来，强剧情、强矛盾、强特效的男频向大片占据了网络电影的主流平台。相比之下，《春潮》描绘女性生活、聚焦女性内心、关怀女性处境，是当下网络平台上不可多得的“女性电影”。





《春潮》在发行方面的新尝试不仅拓展了网络电影的类型种类，更同时改变了人们对女性题材电影和网络电影平台的刻板印象，让人看到了电影发行市场更多的可能性。









在后疫情时代，爱美影视对于作品的布局更加侧重“温暖的现实主义”，立足于真实的故事和情感，透过剖析当下生活，给予现代人精神上的鼓励和温暖。

















