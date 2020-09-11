该片聚焦原生家庭话题，通过真实细腻的镜头展现了“中国式”家庭中三代人之间的关系，获得广泛好评，入围最佳编剧、最佳技术、最佳影片、最佳女演员、最佳导演5项提名，并一举斩获“金鹿奖”评委会大奖和最佳导演两项殊荣。
在颁奖典礼现场，导演杨荔钠
表示，是长春这一方中国电影的热土，以及长影出品的无数优秀电影，哺育了自己和《春潮》
这部作品，自己未来希望能够经常“回家看看”，在电影中呈现更多美丽的家乡人、家乡事。
实力主创团队呈现独特母女关系 《春潮》入围多个电影节斩获佳绩 《春潮》
通过一个祖孙三代的家庭故事，展现一段时代背景下的“原生家庭”之痛。郝蕾和金燕玲凭借实力派的演技功底，诠释了郭建波和纪明岚这对彼此对立、彼此影响，并同时在原生家庭矛盾的漩涡中越陷越深的“中国式母女”，引发观众的广泛共鸣。
早在2019年，该片在第22届上海国际电影节首次放映即引发热议，影片入围上海电影节主竞赛单元奖，荣获最佳摄影奖，并提名最佳剧情片。此后，《春潮》又入围第13届FIRST青年电影展最佳剧情长片及第15届大阪亚洲电影节主竞赛单元。
《春潮》是杨荔钠担任编剧并执导的第二部长片。不论是对人物内心的生动呈现，还是对东北工业城市风貌的精准把握，还是对平静生活表象下的汹涌暗潮的写实描绘，都展现出其深厚积累与过人才华。
冲破“寒冬”平台上线热度惊艳 “中国式母女关系”探讨引发情感共鸣
在《春潮》中，原生家庭的矛盾不再是高烈度的集中爆发，而是时时刻刻发生在生活的细枝末节之中，母亲纪明岚见到女儿郭建波，从来都是冷言冷语，郭建波却极少用言语回应。
自从今年5月份在爱奇艺独家上线以来，《春潮》
的故事便引发诸多网友思考与讨论。有网友表示：“看完这部中式原生家庭，真实得让人有些喘不过气”。
拓展互联网平台影片类型种类 爱美影视以精品打造“温暖现实主义”
长期以来，强剧情、强矛盾、强特效的男频向大片占据了网络电影的主流平台。相比之下，《春潮》描绘女性生活、聚焦女性内心、关怀女性处境，是当下网络平台上不可多得的“女性电影”。
《春潮》在发行方面的新尝试不仅拓展了网络电影的类型种类，更同时改变了人们对女性题材电影和网络电影平台的刻板印象，让人看到了电影发行市场更多的可能性。
《春潮》
的出品方爱美影视是一家专注精品影视项目的开发、主张作品的人文价值和商业价值并重的优秀影视公司。继《春潮》
之后，爱美影视出品的温情喜剧《温暖的抱抱》
已经定档于年末上映，改编自长影厂红色经典的《新冰山上的来客》也计划于年内开机，一大批和《春潮》一样关注女性、关怀女性的影视作品也将陆续推出。
在后疫情时代，爱美影视对于作品的布局更加侧重“温暖的现实主义”，立足于真实的故事和情感，透过剖析当下生活，给予现代人精神上的鼓励和温暖。