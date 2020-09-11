郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后领衔主演《麦路人》发布了终极预告，影片将于9月17日上映。











郭富城化身街头流浪汉，杨千嬅化身矢志不渝的歌女，更有刘雅瑟、万梓良、张达明、鲍起静等演技炉火纯青的影帝影后实力演绎生活的百种不易，世间万象的人生百态尽收眼底，众人守望相助，温暖前行。











终极预告中，影片中的人物性格和故事脉络已基本清晰。“金融大亨”郭富城遭破产被迫流浪街头，在一次挫败后跌落至人生的谷底，至此他的人生发生了翻天覆地的转折，但经历过成功与辉煌的他并没有因此丧失对生活的希望，身在谷底而仰望星空，只要天还没有塌，就会有办法，将自己的聪明才智从“金融场”转移到了“生活场”，通过帮助“流浪家族”以及身边所遇到的各式人物，为自己重新找回了救赎的机会。





杨千嬅化身歌女，陪伴着郭富城从辉煌到落魄，矢志不渝，他们二人之间会发生怎样温暖人心的故事，令人倍感期待。





刘雅瑟演技在线，实力演绎一位集感动于苦难于一身的“妈妈”，究竟是遭遇了什么样的困难逼得她出卖肉体，令人深思。











金马影帝万梓良此番在影片中的造型也堪称颠覆，久未在大银幕前露面的他，一改往日叱咤风云的“大人物”形象，在电影里饰演一位日渐垂暮等待妻子回家的老人。











而作为香港”金牌配角”的张达明则用自己精湛的演技为观众生动诠释了社会不同劳动者的多面生活景象。另一位“金像影后”鲍起静饰演等儿子回家的母亲，不一样的家庭，一样的温暖。





9月17日，与“流浪家族”一起，相依相偎，为爱而生。







