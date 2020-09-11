索尼影视主席：成本2亿美元的《信条》选择现在上映，我们不会犯这样的错误。



《信条》





时光网讯 在索尼影视主席Tony Vinciquerra看来，《信条》选择在近日公映，实在不是明智之举，“我们不会让一部花了2亿美元拍摄的巨制，要在全美依然没有从疫情的状况中缓过来，许多电影院也都没开门，开门了上座率也大不如前的情况下公映，这实在是个错误”。





华纳兄弟的《信条》于上周五中美同步公映后（纽约和洛杉矶没有上映），全球票房获得1.5亿美元，其中约4千多万美元（2.84亿人民币）来自中国内地，“回本”之旅，长路漫漫。





不过具体该怎么做，Tony也没有给出答案，“在接下来的6个月当中，，你会看到很多关于电影发行、定档、营销的奇怪事情发生，不过一旦回归正常后，我们会学到很多东西，也会学会不同处理事情的方法，希望一切变得更好。我们索尼本周末会有一部小片公映，结果应该会不错。”





《心碎画廊》看海报就是爱情喜剧片 他说的这部“小片”指的是爱情喜剧片《心碎画廊》，本周末应该没什么竞争对手，也可以在院线中上映较长一段时间。





今年的票房冠军，可能要属于索尼在年初发行的《绝地战警：疾速追击》了（中国内地则是8月14日公映，不过票房才3500万人民币），全世界收获4.24亿美元。目前来看，2020年索尼没有别的大片儿要上映了。





Tony表示，电影电视产业的制片工作在慢慢恢复，特别是电视剧方面，索尼位于加州洛杉矶卡尔弗城的片场已经全被订满了，“我们试图想在我们自己的片场上，拍点儿我们自己的剧，但是没办法，因为都订满了，洛杉矶现在能拍摄的片场全都订满了。”





对于拍摄一半停工的影片来说，它们的恢复比较容易。而对于新片来说，这些影片的制片工作启动就比较难了，“最大的问题是你如何为电视剧和电影制片，片场上会有更少人，效率更高，试映更多，安全措施也要做更多。这会让拍摄过程会更贵，即使是在有了疫苗之后，安全措施也不能松懈，这是要花钱的。”



