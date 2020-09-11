第十五届中国长春电影节闭幕。

时光网讯 9月10日，第十五届中国长春电影节闭幕，过去 6 天当中，主竞赛单元——金鹿奖入围影片评选工作有序进行。电影论坛、电影展映、致敬摇篮等一系列主体单元活动也悉数展开。





10日晚，本届电影节颁奖典礼于长影音乐厅举行，陶玉玲、田华、谢飞、胡连华等老艺术家及咏梅、丁晟、黄岳泰、涂们、惠英红、聂远、冯绍峰、刘烨、陈数、柳岩、沙溢等电影人出席活动。











这里曾是老长影的摄影棚，同时也是新中国电影事业的起点，在这个不同寻常的2020年，中国电影人再次于这里相聚，不仅为了见证金鹿奖十项荣誉归属，更是在光影中共叙梦想情怀，为中国电影传递力量与信心。





最终，于新中国成立 70 周年之际引发强烈民族自豪感及观影热潮的《我和我的祖国》荣膺本届金鹿奖最佳影片；长春女导演杨荔钠凭借《春潮》在家乡捧得评委会大奖、最佳导演两项荣誉；最佳男、女演员分别由《远去的牧歌》男主角海拉提·哈木、《半个喜剧》女主角任素汐获得；“金鹿奖”首次颁发的技术类奖项则归属《攀登者》。











《我和我的祖国》荣膺金鹿奖最佳影片

首个技术奖项花落《攀登者》





7月20日，按下“暂停键”近 180 天的电影院正式恢复营业，刚刚过去的 8 月，

内地大盘也回升至 34 亿体量。值此行业复工的关键时刻，第十五届中国长春电影节发挥“新中国电影摇篮”的使命担当，向所有电影人发出邀约，并为他们提供了展示创作成果的平台。





10日晚举行的颁奖典礼上，本届金鹿奖 10 个奖项一一揭晓，长春电影节也成为疫情发生后，首个成功举办线下评奖活动的大型电影节。







最佳影片奖





回顾入围影片片单，此次入围的 15 部影片中，既有去年火爆国庆档的主旋律大片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》，也有类型明确、口碑不俗的商业作品《误杀》《半个喜剧》；同时，如《那时风华》《远去的牧歌》《春潮》等歌颂时代楷模、关注社会发展主题的影片，也一并获得了逐“鹿”的机会。





不仅如此，本届金鹿奖还大胆进行了评奖规则调整，取消最佳男、女配角奖，增设最佳技术奖和评委会大奖。







《春潮》导演家乡捧得荣誉





当晚，金鹿奖首个“技术奖项”被授予由吴京、张译等人主演的《攀登者》。评委会认为，该片通过摄影、美术、现场特技、后期画面合成和电脑特技的高度配合，完美实现了冲顶珠穆朗玛峰的种种震撼与真实感，技术水平达到国际水准。同时，《攀登者》还凭借极具视觉冲击力的镜头语言斩获“最佳摄影奖”。





如果说《攀登者》讲述的是一部分人的壮举，那么《我和我的祖国》则汇聚起了所有中国人心中的家国情怀。2019 年，该片以超过 31 亿票房点燃国庆档，更激发了无数观众心中的民族自豪感。







最佳女演员





因此，评委会一致决定将“金鹿奖”最佳影片大奖授予这部“小人物与大时代迎头相撞，涓涓细流汇聚成澎湃的力量”的史诗佳作，8 位导演、7 个故事的突破性创作语言，也被视作中国电影最高创作水准的一次集体展示。

《我和我的祖国》总出品人傅若清表示，因为这是一部‘拼盘影片’，创作时非 常忐忑。如今能够获奖，要感谢 8 位导演、300 多位主创和 4000 余名演职人员的共同努力。今年，电影人们还在继续尝试以这样的方式创作《我和我的家乡》： “希望延续去年的优异表现，再次将观众吸引进电影院，助力中国电影再创辉煌。”







最佳编剧奖





《春潮》导演家乡捧得荣誉

任素汐凭《半个喜剧》获最佳女演员





女性元素在本届长春电影节上可谓刷爆“存在感”——组委会首度设立“女性影展”，多位创作者做客“女性影人会客厅”分享创作感受，金鹿奖评委会也将评委会大奖、最佳导演两项重要荣誉，授予女性题材影片《春潮》及它的导演杨荔钠。





导演杨荔钠动情地说：“我一直将《春潮》视作是我的女儿，我也是长春的女儿，可以说今天我是带着它回娘家了。”能够在长影节收获如此重要的荣誉，杨荔钠坦言自己“有点意外”，她很高兴从今往后也可以将自己称作“从长春走出来的电影人”。最后，她还用长春话表示很期待回到家乡，用自己未来更多的电影展现家乡、家乡人的美好。









任素汐力压郝蕾、金燕玲等人，拿下本届金鹿奖最佳女演员奖。相较《驴得水》《无名之辈》的角色，任素汐这次在《半个喜剧》中的人物塑造更具真实感和现实感，跟随剧情而动的“爆发力和控制力”也给评委们留下深刻印象。





领受荣誉时，任素汐表示，能跟其他几位前辈一起入围自己深感荣幸：“感谢鼓励，更感谢真正走进电影院的观众。今年上半年对电影从业者来说是艰难的，但我相信不好的过去，迎来的就是美好未来。”











导演兼编剧周申、刘露在拿下最佳编剧奖后，也特别感谢了包括任素汐在内的几位主要演员，感谢他们愿意在《半个喜剧》开拍前，花费几个月时间和导演一起丰富剧本。





最佳男演员奖则由《远去的牧歌》主演海拉提·哈木获得。登台后他既紧张又激动：“我常常在电影频道看各种颁奖礼，大家总说一获奖就大脑一片空白，今天我也体会到了这种感受。”







《受益人》获最佳处女作殊荣

“金鹿计划”揭晓优质项目、剧本

作为诞生在“新中国电影摇篮”所在地的电影盛会，长春电影节也始终关注着青年电影人的成长。





本届金鹿奖获得最佳处女作奖的影片《受益人》是青年导演申奥的第一部长片作品。荣获这个荣誉，他坦言既感到受之有愧，也是一次巨大的鼓励：“未来我会给大家奉献更好的作品，让自己更加自信地站上这个舞台。”







最佳音乐奖





在长春电影节获得“舞台”的青年电影人不只申奥——今年，除了金鹿奖，组委会还特别设立了“金鹿计划”，助力青年电影人发展，扶植中国电影新力量，为新生代电影人实现梦想提供机遇。





最终，《武汉·守城记》《凇沙》分获优秀华语电影项目二等奖、三等奖，《酆都》《工厂之子》《完美爱人》《祸从天降》《雾都孤儿》获优秀华语电影剧本奖。





为期6天的第十五届长春电影节落下帷幕，但电影人前进的脚步不曾停歇。中国长春电影节也将传承“摇篮精神”，在未来以中国电影“未来孵化器”的崭新姿态继续砥砺前行。

编辑：甄甏甏