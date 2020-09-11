网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

第15届长春电影节闭幕揭晓金鹿奖

"我和我的祖国"最佳影片 "攀登者"获技术奖

2020-09-11 14:08:34 来源：Mtime时光网

第十五届中国长春电影节闭幕。
　　时光网讯　9月10日，第十五届中国长春电影节闭幕，过去 6 天当中，主竞赛单元——金鹿奖入围影片评选工作有序进行。电影论坛、电影展映、致敬摇篮等一系列主体单元活动也悉数展开。

　　10日晚，本届电影节颁奖典礼于长影音乐厅举行，陶玉玲、田华、谢飞、胡连华等老艺术家及咏梅、丁晟、黄岳泰、涂们、惠英红、聂远、冯绍峰、刘烨、陈数、柳岩、沙溢等电影人出席活动。



　　这里曾是老长影的摄影棚，同时也是新中国电影事业的起点，在这个不同寻常的2020年，中国电影人再次于这里相聚，不仅为了见证金鹿奖十项荣誉归属，更是在光影中共叙梦想情怀，为中国电影传递力量与信心。

　　最终，于新中国成立 70 周年之际引发强烈民族自豪感及观影热潮的《我和我的祖国》荣膺本届金鹿奖最佳影片；长春女导演杨荔钠凭借《春潮》在家乡捧得评委会大奖、最佳导演两项荣誉；最佳男、女演员分别由《远去的牧歌》男主角海拉提·哈木、《半个喜剧》女主角任素汐获得；“金鹿奖”首次颁发的技术类奖项则归属《攀登者》。



《我和我的祖国》荣膺金鹿奖最佳影片
首个技术奖项花落《攀登者》

　　7月20日，按下“暂停键”近 180 天的电影院正式恢复营业，刚刚过去的 8 月，
内地大盘也回升至 34 亿体量。值此行业复工的关键时刻，第十五届中国长春电影节发挥“新中国电影摇篮”的使命担当，向所有电影人发出邀约，并为他们提供了展示创作成果的平台。

　　10日晚举行的颁奖典礼上，本届金鹿奖 10 个奖项一一揭晓，长春电影节也成为疫情发生后，首个成功举办线下评奖活动的大型电影节。


最佳影片奖

　　回顾入围影片片单，此次入围的 15 部影片中，既有去年火爆国庆档的主旋律大片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》，也有类型明确、口碑不俗的商业作品《误杀》《半个喜剧》；同时，如《那时风华》《远去的牧歌》《春潮》等歌颂时代楷模、关注社会发展主题的影片，也一并获得了逐“鹿”的机会。

　　不仅如此，本届金鹿奖还大胆进行了评奖规则调整，取消最佳男、女配角奖，增设最佳技术奖和评委会大奖。


《春潮》导演家乡捧得荣誉

　　当晚，金鹿奖首个“技术奖项”被授予由吴京、张译等人主演的《攀登者》。评委会认为，该片通过摄影、美术、现场特技、后期画面合成和电脑特技的高度配合，完美实现了冲顶珠穆朗玛峰的种种震撼与真实感，技术水平达到国际水准。同时，《攀登者》还凭借极具视觉冲击力的镜头语言斩获“最佳摄影奖”。

　　如果说《攀登者》讲述的是一部分人的壮举，那么《我和我的祖国》则汇聚起了所有中国人心中的家国情怀。2019 年，该片以超过 31 亿票房点燃国庆档，更激发了无数观众心中的民族自豪感。


最佳女演员

　　因此，评委会一致决定将“金鹿奖”最佳影片大奖授予这部“小人物与大时代迎头相撞，涓涓细流汇聚成澎湃的力量”的史诗佳作，8 位导演、7 个故事的突破性创作语言，也被视作中国电影最高创作水准的一次集体展示。
 
　　《我和我的祖国》总出品人傅若清表示，因为这是一部‘拼盘影片’，创作时非 常忐忑。如今能够获奖，要感谢 8 位导演、300 多位主创和 4000 余名演职人员的共同努力。今年，电影人们还在继续尝试以这样的方式创作《我和我的家乡》： “希望延续去年的优异表现，再次将观众吸引进电影院，助力中国电影再创辉煌。”


最佳编剧奖

《春潮》导演家乡捧得荣誉
任素汐凭《半个喜剧》获最佳女演员

　　女性元素在本届长春电影节上可谓刷爆“存在感”——组委会首度设立“女性影展”，多位创作者做客“女性影人会客厅”分享创作感受，金鹿奖评委会也将评委会大奖、最佳导演两项重要荣誉，授予女性题材影片《春潮》及它的导演杨荔钠。

　　导演杨荔钠动情地说：“我一直将《春潮》视作是我的女儿，我也是长春的女儿，可以说今天我是带着它回娘家了。”能够在长影节收获如此重要的荣誉，杨荔钠坦言自己“有点意外”，她很高兴从今往后也可以将自己称作“从长春走出来的电影人”。最后，她还用长春话表示很期待回到家乡，用自己未来更多的电影展现家乡、家乡人的美好。


 
　　任素汐力压郝蕾、金燕玲等人，拿下本届金鹿奖最佳女演员奖。相较《驴得水》《无名之辈》的角色，任素汐这次在《半个喜剧》中的人物塑造更具真实感和现实感，跟随剧情而动的“爆发力和控制力”也给评委们留下深刻印象。

　　领受荣誉时，任素汐表示，能跟其他几位前辈一起入围自己深感荣幸：“感谢鼓励，更感谢真正走进电影院的观众。今年上半年对电影从业者来说是艰难的，但我相信不好的过去，迎来的就是美好未来。”



　　导演兼编剧周申、刘露在拿下最佳编剧奖后，也特别感谢了包括任素汐在内的几位主要演员，感谢他们愿意在《半个喜剧》开拍前，花费几个月时间和导演一起丰富剧本。

　　最佳男演员奖则由《远去的牧歌》主演海拉提·哈木获得。登台后他既紧张又激动：“我常常在电影频道看各种颁奖礼，大家总说一获奖就大脑一片空白，今天我也体会到了这种感受。”
 


《受益人》获最佳处女作殊荣 
“金鹿计划”揭晓优质项目、剧本
 
　　作为诞生在“新中国电影摇篮”所在地的电影盛会，长春电影节也始终关注着青年电影人的成长。

　　本届金鹿奖获得最佳处女作奖的影片《受益人》是青年导演申奥的第一部长片作品。荣获这个荣誉，他坦言既感到受之有愧，也是一次巨大的鼓励：“未来我会给大家奉献更好的作品，让自己更加自信地站上这个舞台。”


最佳音乐奖

　　在长春电影节获得“舞台”的青年电影人不只申奥——今年，除了金鹿奖，组委会还特别设立了“金鹿计划”，助力青年电影人发展，扶植中国电影新力量，为新生代电影人实现梦想提供机遇。

　　最终，《武汉·守城记》《凇沙》分获优秀华语电影项目二等奖、三等奖，《酆都》《工厂之子》《完美爱人》《祸从天降》《雾都孤儿》获优秀华语电影剧本奖。

　　为期6天的第十五届长春电影节落下帷幕，但电影人前进的脚步不曾停歇。中国长春电影节也将传承“摇篮精神”，在未来以中国电影“未来孵化器”的崭新姿态继续砥砺前行。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 长春电影节 我和我的祖国 攀登者
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

我和我的祖国

我和我的祖国 (2019)

7.6

导演：陈凯歌

主演：黄渤 张译

在线播放

攀登者

攀登者 (2019)

6.8

导演：李仁港

主演：吴京 章子怡

在线播放

任素汐

任素汐

Suxi Ren

职业：演员

查看影人作品  >

春潮

春潮

Chao Chun

职业：编剧

查看影人作品  >

海拉提·哈木

海拉提·哈木

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

三四线城市依旧没有诺兰现象

国内票房不敌《八佰》，这才是失利的关键

《信条》的失利是由于它在三四线城市的严重“失守”。
2

这篇文章帮你看懂《信条》

在正向逆向的时间中诺兰藏了哪些秘密？

2
时光网独家整理了《信条》的故事线索，为你解惑。
3

诺兰谈《信条》:放了很多007元素在其中

盗梦空间的惊人续集 or疯狂版星际穿越？

《信条》终于来了！
4

《花木兰》影评：刘亦菲表演存在争议

巩俐是一大亮点 动作&视效受称赞

影评人对于真人版《花木兰》的评价总体正面，有褒有贬。..
5

来了！科幻巨制《沙丘》首曝中字预告

磅礴苍凉神秘厚重 甜茶张震全明星阵容登场

年度最佳预告之一锁定了。

查看更多