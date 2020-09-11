该片海外口碑评价极高，烂番茄新鲜度高达95%，同时还被《时代周刊》评为年度十佳影片，称其是“时代需要的电影”。此前，影片在北京国际电影节进行了两次展映，国内观众也对影片给出了很高的评价，赞叹影片：“看完以后感觉特别舒服，整颗心像做了SPA”。



汤姆·汉克斯饰演的“世界儿童节目之父”罗杰斯先生





究竟是什么魅力，让国内外观众都纷纷对这部奥斯卡影帝汤姆·汉克斯的新片鼓掌叫好？一起解锁《邻里美好的一天》5大精彩看点，从心出发重拾美好，开启2020初秋治愈之旅。





看点一：汤姆·汉克斯！

传奇影帝演绎经典 银幕“复活”罗杰斯先生





从《阿甘正传》的“阿甘”到《邻里美好的一天》中的“罗杰斯先生”，汤姆·汉克斯作为一名国际知名的影帝级演员在大银幕上演绎过无数优质的电影作品，其中不乏有真实原型的角色，他精湛的演技和对角色细腻的刻画使他两度斩获奥斯卡影帝的同时更是收获了观众的信任，曾有影迷如此评价他：“一部电影好像只要有了汤姆·汉克斯，就足够让我走进电影院。”







汤姆·汉克斯神演技“演活”传奇主持人





在《邻里美好的一天》中汤姆·汉克斯也没有让观众失望，在电影最新发布的“治愈”版预告中，汤姆·汉克斯饰演的罗杰斯先生说：“我们想要告诉人们，如何积极地面对自己的情绪。”





他用温柔有力的语调和充满善意的眼神将“罗杰斯先生”这个陪伴几代人成长的传奇主持人完美再现到了银幕上，汤姆·汉克斯温文尔雅的气质和没什么架子的生活状态与罗杰斯先生本人极为契合。







汤姆·汉克斯治愈“毒舌记者”





与其说他是演员，主持人，明星，他更像一个邻家老友，陪伴在你的左右，在你焦虑不安的时候拍拍你的肩膀，聆听你的不悦，给你最后的心灵后盾。让每一个观众都有机会感受来自罗杰斯先生的“理解和包容”，收获初秋的第一丝温暖。





看点二：真实原型！

毒舌记者与“世界儿童节目之父”





《邻里美好的一天》改编自真实故事“是对其（罗杰斯先生）人生使命的一次深入探究”。影片的灵感来自记者汤姆·朱诺1998年在《时尚先生》发表的关于弗雷德·罗杰斯的文章《你能说……英雄吗?》，这个被称作“英雄”的被访者就是影片中汤姆·汉克斯饰演的“世界儿童节目之父”弗雷德·罗杰斯先生。







汤姆·汉克斯打破第四面墙名场面





1968年他在美国公共广播公司创办了儿童电视节目《罗杰斯先生的左邻右舍》，向孩子们讲述生活在这个世界上需要了解的道理。每次节目开始前，罗杰斯先生总会唱着节目的主题曲，推门走进房间，一边唱歌，一边换上红色开衫毛衣和蓝色运动鞋，这个温馨的画面，成为了几代美国人最美好的童年回忆。





在多达895集的节目里，他用木偶戏和音乐的形式，为孩子们创造了一个温暖、友好、善良的空间，但同时他也会花时间去倾听、理解并与孩子们建立联系，向孩子们谈论死亡、战争、离婚以及种族歧视和超级英雄的含义。罗杰斯先生使数百万美国人得到了宝贵的慰藉，因此他还被称为“国民代理父亲”。







汤姆·汉克斯治愈佳作温暖你的2020





看点三：温暖治愈！

用善意改变世界 成人也是长大的孩子





汤姆·朱诺提起罗杰斯先生时表示：“他有一种惊人的天赋，就只是透过眼睛，就能够清楚知道对方所需要的东西。”罗杰斯虽然是一个儿童节目主持人，长期专注于和小朋友沟通，讲述的道理和面对世界的视角大多在成年人眼里略显幼稚。





但每个成年人也都是长大的孩子，面对着生活中的诸多困扰，家庭，工作以及无法排解的负面情绪等，罗杰斯先生总是用着自己的方式与你交流，沟通，让你重新去认识生活中的烦恼。





《邻里美好的一天》预售开启 正是这位陪伴了无数儿童成长的国民主持人，最终治愈了执着于故事阴暗面的“毒舌记者”，他告诉我们：“每个人都是无比珍贵的。”也将罗伊德从成年人世界的焦虑和愤慨中解救了出来，学会抱着善意的眼光面对世界，相信在观看影片后，观众也都会与罗伊德一样，经历这一场迟到的治愈成人礼，拥抱更多温暖。





看点四：形式突破！

打破第四面墙 直面观众互动式观影





影片里汤姆·汉克斯饰演的罗杰斯先生有一段让人难以忘记的独特表演，他从与罗伊德的对话中转向观众，让所有观看电影的人和罗伊德一起“花一分钟，想想那些爱过我们的人。”这场戏打破了第四面墙，直接与影院中的观众进行了一次“感受自我”的隔空交流，在恰到好处的时机进行留白，给了银幕前所有人回味感动和感受自己内心的空间，也给了观众以往从未有过的观影体验。





安静而黑暗的影厅隔绝了外界的干扰，形成一个充满安全感和较为“自我”的、更容易沉浸情绪的环境，在这样的环境里观众更容易感受到罗杰斯先生“一分钟凝视”的力量，这种前所未有的观感不来自于音画的震撼，而在于气氛和心灵深处的共振。正因如此，《邻里美好的一天》才被影评人称为“最需要去电影院看的”非视效类影片。





看点五：回味无穷！

2020最需要的治愈佳作





在北京国际电影节展映后，不少观众在社交媒体上表示：“《邻里美好的一天》是我看过“后劲”最大的一部电影，刚看完只感觉是个暖心的故事，但几个小时之后“后劲”就开始发作了，甚至再想起罗杰斯说的‘你本身就值得被爱’都忍不住泪目，上映一定二刷。”





更有观众感叹：“感觉走出影院时卸下了许多烦心的负担，心情变得平和。”这部看似温柔的影片在特效大片盛行的时代走近观众的内心世界，不说大段的鸡汤台词，更没有刻板的说教，而是润物细无声地让善意和温柔缓缓流入每个人心中受伤的隙缝。





它是一部触及每个人内心的影片，是《时代周刊》的评价中“这个时代需要的电影”，也是观众口中“最值得去影院看的电影”。《邻里美好的一天》在略显沉重的2020年，为所有需要治愈的观众，拨开灰暗的阴霾，洒下温暖的阳光。





《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。影片预售已开启，将于9月18日全国上映，美好邻里，影院等你！