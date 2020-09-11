《木兰：横空出世》的同名主题曲，由李斯丹妮热血献唱。

时光网讯 近日，由李斯丹妮热血献唱的电影《木兰：横空出世》同名主题曲正式登陆各大音乐平台，一经上线便收获无数网友喜爱。整首歌的旋律和歌词都充满气势、振奋人心，经由李斯丹妮演绎，瞬间展现巾帼英雄花木兰一腔热血报效国家的决心，木兰的忠勇节义体现得淋漓尽致。





作为首部国产木兰动画电影，《木兰：横空出世》将于十月一日全国上映。影片在《木兰辞》的基础上，对人物设定和故事情节进行大胆改编，同时也将木兰最本质的爱国精神原滋原味保留在影片中，还原木兰的“中国属性”。







李斯丹妮献唱国漫电影木兰横空出世主题曲





李斯丹妮歌声展现木兰魅力

慷慨淋漓唱出心中豪迈





此次演唱《木兰：横空出世》同名主题曲，李斯丹妮不论是在演唱技巧还是情感上都演绎得别有韵味。她独特霸气的嗓音将木兰内心的豪情壮志演绎得酣畅淋漓，铿锵有力地诉说着木兰努力打破世俗成见，虽为女儿身，却胸怀大志、守家卫国的传奇故事。





李斯丹妮将自身经历化为木兰之魂融入曲中，唱出了木兰精神的家国情怀，引无数网友热议，纷纷表示从李斯丹妮的歌里听出了“热血与傲气”。







国漫电影《木兰：横空出世》国庆档上映





电影《木兰：横空出世》讲述了木兰作为军中“刺头”，虽武艺高强，但在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并踏上探寻背后阴谋之路的故事。影片旨在为观众讲述一个满载家国情怀又充满新意的中国木兰故事。





十年磨砺化身木兰

无限热血诠释自我





历经十年，李斯丹妮从《快乐女声》再到今年《乘风破浪的姐姐》，通过不断的尝试与挑战，从懵懂的选秀之星成功转变为唱跳俱佳、兼具个人独到魅力的实力歌手。可以说，李斯丹妮的成长经历与木兰十分相似。







木兰、独狼短兵相接





影片中的木兰背负家族使命、女扮男装替父从军，不畏战争的血腥残酷，从一名柔弱女子成长为纵横沙场的巾帼英雄，二者身上散发出同样强大的女性力量，同样具备不认命、不服输的热血精神。





巧合的是，前不久李斯丹妮也cos了一组木兰装扮引发热议，在一阵欢呼期待中，李斯丹妮与“木兰”再度梦幻联动，倾情演绎首部国产木兰动画电影《木兰：横空出世》同名主题曲，用无限热血诠释自我，为影片注入一股新的“木兰力量”。





电影《木兰：横空出世》由金川文化、中影股份、大地电影、金逸电影、珠江影业、国影纵横等公司共同出品，并将于十月一日正式登陆全国院线。这个国庆，相约影院看中国木兰！







《木兰：横空出世》海报

编辑：甄甏甏