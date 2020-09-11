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导演谢飞:好电影应该带给观众启示

长影节举行"本命年"三十周年纪念活动

2020-09-11 14:37:31 来源：Mtime时光网

第十五届中国长春电影节，举办了谢飞导演经典作品《本命年》柏林首映30周年纪念展。
　　时光网讯　9月9日，第十五届中国长春电影节举办了谢飞导演经典作品《本命年》柏林首映30周年纪念展，邀请影片导演谢飞与中国传媒大学教授、中国电影评论学会理事索亚斌进行“对话大师”的映后交流，谢飞分享了许多关于《本命年》的创作背景和拍摄经历，现场观众也十分积极踊跃。

　　此次活动还有许多重磅嘉宾到场支持，包括长春市委常委、宣传部部长赵明，吉林省委宣传部电影处处长刘威，以及第十五届中国长春电影节“金鹿奖”评委会主席丁荫楠，导演丁震。



　　《本命年》于1990年在柏林国际电影节首映，并一举拿下杰出成就银熊奖，成为第一部在柏林国际电影节上获奖的现实题材中国电影。今年恰逢《本命年》柏林首映30周年，本届中国长春电影节特别邀请了谢飞导演出席，可谓机会难得。
 
　　谢飞首先谈到了影片对于原著的改编，《本命年》改编自著名作家刘恒的小说《黑的雪》，据他回忆，影片原本打算沿用“黑的雪”作为片名，但开拍之后北京始终没下雪，于是姜文建议将片名改为《本命年》。



　　在出演《本命年》之前，姜文已经凭借《芙蓉镇》《红高粱》《春桃》等口碑之作崭露头角，演技实力颇受认可，谢飞表示：“《本命年》中的李慧泉可能是最贴近姜文生活环境的一个角色。”为了演好角色，姜文特意跑到东大桥和三里屯的集市与商贩打交道，了解他们的境况。

　　在当年，《大众电影》杂志评选的“百花奖”中，《本命年》位列三甲。谢飞认为，《本命年》能受到广大观众青睐的重要原因在于，对人性的复杂状态的剖析，惩恶扬善。影片以冷静写实的方法展现了主角李慧泉的心态变化，他在善与恶，好与坏之间的挣扎和困惑，他既是强者，某些方面他也是弱者，总而言之，他是一个复杂又真实的人物。



　　此外，主持人就经典电影的艺术价值进行了探讨，谢飞也表达了自己的观点：“片子真实地表现了生活中的人，以及他们身上的复杂性，通过这种描述又深挖出来很有意义的主题思想，使得观众看完有启示，去过更好地生活，追求更好的人生价值，而不是副作用，这部电影生命力挺长，对我来说很欣慰。”
 
　　现场有年轻观众提问关于从事电影行业的建议，谢飞真诚地回答道：“青年人遇到了比我们更好的时机，但是诱惑也特别多，要想让影片获得更多观众，内容的掌握能力和技能永远是艺术学生必须要扎扎实实打好的基础，而不是只图形式上的一时之新。”
 
　　中国长春电影节自1992年起，每两年举办一次，28年深耕不辍，秉持着“高群众关注度参与度、高质量为电影人服务、高效能为影视文化产业助力”的特色。第十五届中国长春电影节主题仍然是“新时代、新摇篮、新力量”，对于重新理解电影、走进电影，提升中国电影凝心聚力进行积极探索。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 谢飞 长春电影节 本命年
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Fei Xie

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 艺术指导

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