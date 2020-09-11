影片讲述了杀手亨利（让·雷诺）与其最后一个目标查理（萨拉·林德）之间紧张周旋的故事，也是让·雷诺时隔多年后再度挑战“杀手”一角的全新力作。
影片人物关系复杂，剧情迂回反转，由戛纳获奖摄影师蒂埃里·阿博加斯担任摄影导演，是一部集故事性与视觉享受的悬疑质感佳作。
看点一：70岁高龄再演杀手 让·雷诺全新形象冷血出击
电影《这个杀手不太冷》
是让·雷诺最为经典的杀手形象之一，其本人更是凭借里昂一角成为许多观众心中的“最酷杀手”。与呆萌杀手里昂不同，电影《极寒风暴》
中的杀手亨利更显锋芒，也更加冷酷睿智。
影片中，让·雷诺饰演的杀手杀人于无形，使警方耗时几月都找不到线索；在初遇重伤女子时，他首先警惕周围环境然后查看伤势；并能通过空气中的气味判断环境是否有异.......种种细节刻画出这是一位十分老练且冷血的专业杀手。
不仅如此，已有70岁高龄的让·雷诺还在片中挑战了部分动作戏份：追击、封喉、与孤狼对峙，身手不减，魅力十足。
除此以外，让·雷诺在片中的“眼技”也使不少观众心惊，纷纷表示其一双鹰眼直射心底，寒气逼人。
看点二：超强阵容班底 打造九月档最美悬疑片
作为9月档少有的悬疑片，电影《极寒风暴》
有着更多惊喜。除了观众们最为熟悉的演员让·雷诺，还有很多近些年来频频在中国大银幕上刷脸的好莱坞演员。如饰演神秘女子查理的“加拿大最具女潜力演员”萨拉·林德，她曾与奥斯卡影帝尼古拉斯·凯奇合作出演了电影《人类办事处》
；
饰演追凶警探的乔·安德森，他曾出演了口碑佳作《汉尼拔》，以及饰演查理发小马尔康的大卫·吉亚西，其亦在《星际穿越》
、《沉睡魔咒2》
中有着精彩的演绎。
演员卡司强大，阵容班底也不容小觑。电影《极寒风暴》
由实力导演弗雷德里克·佩蒂吉安执导，奥斯卡获奖摄影师蒂埃里·阿博加斯特担任摄影导演，全片大多场景取景于冬季时期的乌克兰深山寂静美景synevyr湖，雪地茫茫，深林静谧，加以悬疑故事题材创作使得整部影片呈现出一种平静表面下暗潮汹涌澎湃的紧迫感，脱离了配乐、镜头运动设计渲染悬疑感的传统手段，促使观众将观影重点转移到了角色内心的探究上，给人一种全新的悬疑片观影体验。
看点三：多重身份复杂纠葛 悬疑感升级加倍
是复仇者亦是猎物？是杀手亦或是暗杀目标？在电影《极寒风暴》
中，最为烧脑的便是各个角色之间复杂的关系纠葛。一次意外，杀手与女孩相遇，阴谋就此展开，而原本应该兵戎相见的两人却因为这场意外而关系微妙。
杀手布局等待猎物却迎来了“不速之客”，女孩复仇遭遇意外却被杀手搭救，曾经的伙伴马尔康如今倒戈相向，而查理父亲的得力管家则很有可能成为了阴谋的主使人，种种变化与纠葛让本就不明朗的真相蒙上了一层厚厚的迷雾，也让查理陷入了巨大的危险之中。
看点四：为爱救赎或是自我毁灭 让·雷诺再演绎柔软杀手
电影《极寒风暴》虽然悬疑感满满，但感情线亦使人动容。女孩查理因为不能够满足父亲的期望而被雪藏，母亲也因为精神疾病被送进了精神病院。原生家庭的影响促使她迫切地想要证明自己，然而父亲惨遭杀害，愤懑的她便踏上了寻仇的苦旅，不料就此陷入了幕后黑手布下的圈套。
一次意外，杀手与女孩相遇，多日的相处使得杀手明白女孩内心的执念，也让他重新开始审视起杀手这个职业。