让·雷诺再演杀手，又遇上了小女孩。













影片讲述了杀手亨利（让·雷诺）与其最后一个目标查理（萨拉·林德）之间紧张周旋的故事，也是让·雷诺时隔多年后再度挑战“杀手”一角的全新力作。





影片人物关系复杂，剧情迂回反转，由戛纳获奖摄影师蒂埃里·阿博加斯担任摄影导演，是一部集故事性与视觉享受的悬疑质感佳作。











看点一：70岁高龄再演杀手 让·雷诺全新形象冷血出击









影片中，让·雷诺饰演的杀手杀人于无形，使警方耗时几月都找不到线索；在初遇重伤女子时，他首先警惕周围环境然后查看伤势；并能通过空气中的气味判断环境是否有异.......种种细节刻画出这是一位十分老练且冷血的专业杀手。





不仅如此，已有70岁高龄的让·雷诺还在片中挑战了部分动作戏份：追击、封喉、与孤狼对峙，身手不减，魅力十足。





除此以外，让·雷诺在片中的“眼技”也使不少观众心惊，纷纷表示其一双鹰眼直射心底，寒气逼人。











看点二：超强阵容班底 打造九月档最美悬疑片























看点三：多重身份复杂纠葛 悬疑感升级加倍









杀手布局等待猎物却迎来了“不速之客”，女孩复仇遭遇意外却被杀手搭救，曾经的伙伴马尔康如今倒戈相向，而查理父亲的得力管家则很有可能成为了阴谋的主使人，种种变化与纠葛让本就不明朗的真相蒙上了一层厚厚的迷雾，也让查理陷入了巨大的危险之中。











看点四：为爱救赎或是自我毁灭 让·雷诺再演绎柔软杀手





电影《极寒风暴》虽然悬疑感满满，但感情线亦使人动容。女孩查理因为不能够满足父亲的期望而被雪藏，母亲也因为精神疾病被送进了精神病院。原生家庭的影响促使她迫切地想要证明自己，然而父亲惨遭杀害，愤懑的她便踏上了寻仇的苦旅，不料就此陷入了幕后黑手布下的圈套。





一次意外，杀手与女孩相遇，多日的相处使得杀手明白女孩内心的执念，也让他重新开始审视起杀手这个职业。



