时光网特稿 由刘亦菲、甄子丹、巩俐、李连杰等一众华语巨星联袂出演的迪士尼真人版《花木兰》，昨日开始在中国内地院线公映。影片上映首日，获得了超过5千万人民币的票房。

影片改编自1998年的同名动画片，故事呢，大概还是我们熟悉的《木兰辞》中的那个故事——皇帝下令境内每个家庭必须有一位男丁应召出征，抵御北方来犯者入侵，出身军戎之家的长女花木兰挺身而出，替病痛缠身的父亲应征入伍。

她女扮男装化名“花军”，一路历经磨练，驾驭自己内心的力量，激发真正的潜能。通过这段传奇历程，她将成为一名光荣的勇士，不仅赢得国家的认可，更博得父亲的骄傲。





《花木兰》不是刘亦菲第一次参演好莱坞大片了，早在2008年罗伯·明可夫执导的《功夫之王》中，她就身为女主角，与李连杰、成龙、李冰冰等人共同出演，还与迈克尔·安格拉诺有不少感情戏。





2014年的中外合拍片《白幽灵传奇之绝命逃亡》中，这一次与神仙姐姐搭戏的是“阿纳金”本金海登·克里斯滕森（前面还说《花木兰》中的“气”像“原力”来着是不是），本片中还有中国人民老朋友尼古拉斯·凯奇的倾情出演。







《白幽灵传奇之绝命逃亡》





2017年底迪士尼官宣，在经历了为期一年的搜寻之后，遍访五大洲，终于敲定花木兰人选——刘亦菲在近1000位试镜演员中被选中。对于这个角色的要求包括要有可靠的武术技能，要会说英文，最重要的是要具备明星素养。





在访谈中，刘亦菲提到了自己身为迪士尼第一位真人电影亚裔主角，承载了哪些压力；为拍摄本片她做了哪些动作、语言训练方面的准备，她与“木兰”最能共情的点是什么，以及她对于“木兰”这一“大女主”角色，有怎样的深刻体会。





Mtime：拍摄这样一个家喻户晓的故事，你之前做了哪些准备？





刘亦菲：我有三个月的训练时间，每天有体能，骑马，和基本技能训练。还有军队训练，练习队形。这个很有意思，因为和大家在一起玩。另外还有台词的训练。我还训练过潜水，但最后也没用上，不过确实是学了一些硬技能在身上。









Mtime：你之前算是有武术基础的么？那这次觉得最难的训练是什么？





刘亦菲：其实我不会武术，只是我每一次进到角色里面，我会觉得很有力量。这些技能我觉得是不难的，只要你努力是可以完成的。难的是角色剧本和我自己的准备工作，相对来讲，这是对我来说比较有挑战的部分。





Mtime：这次的真人版《花木兰》是对原版动画片的改编，但又不太一样，那这个角色你觉得有什么与众不同的地方吗？





刘亦菲：我们都很爱木兰辞，这也是动画片的灵感来源。而后动画片把我们东方文化带到了广阔的世界舞台上，受到了大家喜欢。那这一次真人片拍摄，我觉得要放下很多期待，包袱，去解放自己。





因为木兰从内心来讲，我觉得她也是一直在告诉自己，要试着解放自己，最终才有勇气去面对自己真实的身份，也从而获得更多。我觉得这对我是一个启发，在爱和尊敬的前提下，也去开发自己的一些创作潜能，并且赋予这个故事一些新的内容和角度。











Mtime：你觉得你和木兰这个角色最能共情的点是什么？





刘亦菲：“猛”（笑）我发现大家喜欢一些比较有意思的词儿，但我的回答有时候比较无聊。其实演员准备一个角色，它不是像写小说那样跌宕起伏，它是一个很漫长的过程。我觉得我也不是一个特别有定性的人，我也有很多可能性，我也有很多潜力，所以我觉得木兰也是我的一个面相而已。





Mtime：身为迪士尼第一位真人电影的亚裔主角，和之前的角色相比，会不会承载更多东西？





刘亦菲：我会特别想发挥到极致，当然每一个角色我都会想要发挥到极致，但是这个角色非常难得，也很幸运。而且不只是我，我觉得我们所有主创，包括服装、道具、美术，他们来自各个国家，但都非常爱木兰这个故事。我觉得做电影和艺术，你必须要对它们有爱，你才会开始想要怎么投入。爱是第一步。同时，这个作品也给我们带来了期待，希望可以让很多人看到它。







与男主角的片场合影





Mtime：聊一聊男主角安柚鑫吧，他形象特别好，那他和你这样家喻户晓的大明星合作会不会有很多压力？





刘亦菲：我一直真的不觉得我家喻户晓，有名的演员明星太多了，我自己始终觉得我挺爱演员这个身份的，可能比明星这个身份要更爱。我一直有和媒体说，就是我们上学的时候说的，要试着去爱你心中的艺术，而不是爱艺术中的自己。我觉得这句话现在越来越有道理，我觉得柚鑫也是这样，他蛮接地气的，也很用功，很简单。





Mtime：他这次角色和动画片不太一样，但木兰的角色和动画片还是有共同的地方，你们经常会私下讨论角色会哪里不一样，然后一起打磨吗？





刘亦菲：私下最多说的就是“Yoson，等一下怎么演”，我也是即兴的啊，反正怎么演你就怎么接（笑）。他有时候也是半开玩笑的这种，要逗逗他。





Mtime：这次和以往拍摄国内电影也好，好莱坞电影也好，有什么特别不一样的地方嘛，因为毕竟这一次是真正意义上好莱坞大片儿的大女主。





刘亦菲：确实是非常荣幸的一次机会，但是其实落实到实处都是一样的过程。一定要说的话，就是压力吧，压力太大有时候是好事，但是有时候会阻碍你情感的表达。所以我觉得要特别了解自己，不要让自己有那么多的这种杂念。







片场照特别欢乐（图源见水印）





Mtime：需要为本片的拍摄，额外学英语么？





刘亦菲：我英语其实也没有说得那么好，但我就觉得，你要让我去演一个法语或别的语言的戏，如果我特别喜欢这个角色，我觉得我肯定也会要求，给我多少时间训练，我试一试可不可以？我是觉得一个演员站在摄影机面前说话，就算你说的是自己的母语，也是不一样的，它是有戏在里面的，所以还是戏对了，其他的这种语言之类的就都对了。





那你说学到了什么？我觉得学的可能就是让我们潜意识里面，能够忘我地去表演，不用想到发音这些东西。然后我们的英文在电影里也不是一个有地域的英文，就是那种标准的，有一点中式口音的，或者有一点他们觉得比较符合这个人物的感觉，那我就是听着然后就去学习模仿了。





Mtime：那我可不可以理解为，其实用什么语言，对这个电影本身来说没有那么重要，只不过它恰好是一个英语制片的电影？





刘亦菲：其实我觉得重要的是，让全球观众都有机会了解到这个源于中国的传奇故事。而且我们有很多国家的配音版本，我也为中文版配了音，感觉重新演了一次，非常有意思。













Mtime：你觉得为什么到最后选中了你来扮演花木兰呢？





刘亦菲：我不太想别人是怎么想的，我只会想我自己是怎么想的。只有自己想的特别具体，各个状态都觉得行了，别人才会觉得你行。但不能一直问别人，你觉得我怎么样？这是一种不自信的表现。





Mtime：花木兰的故事在今天被重新演绎，花木兰这个人物代表的精神价值是什么？为什么我们今天的观众还需要去看这样的一个故事？





我觉得她是一个充满光环的人物，但是有很多种表达方式，《木兰辞》里有大家对于木兰这个人物的认识和想象，而在电影里面，对于我来讲，更重要的是了解她更真实的一面，她的困惑，她的情绪到底是什么样的。





因为我们其实一直看到她的战绩，但是我对于她的从少女成长为女人，成长为战士这个过程比较感兴趣。她的精神是什么？我觉得是勇敢，她知道她的挑战和困难，但还是选择踏出这一步，但我觉得没有人天生就是勇敢的。这一点对于现在来讲，我觉得不论你是什么年龄或者是什么性别，都是一个功课。





对于刘亦菲，我们实在是太熟悉了——多少观众看着她的《金粉世家》《天龙八部》《仙剑奇侠传》《神雕侠侣》一路走来，多少人对于她的天仙神颜无法诟病。