网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《神奇女侠2》北美改档延后近3个月

新档期12月25日 与《沙丘》仅隔一周

2020-09-12 09:36:30 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》改档，很多业内人士分析是受北美疫情影响。


      时光网讯 日前，华纳宣布旗下超级英雄电影《神奇女侠1984》（即《神奇女侠2》）改档：北美档期由原定的10月2日改至12月25日。

      在圣诞档前一周的12月18日，华纳还有另一部大片《沙丘》要上映。目前暂时没有《沙丘》改档的消息。

      《神奇女侠1984》改档，很多业内人士分析是受北美疫情影响，毕竟正在上映的《信条》票房就不太理想。华纳方面暂时未作出正式回应。

      有传言称，另一部女性超级英雄电影《黑寡妇》（北美档期11月6日）也极有可能改档，目前迪士尼尚无正式消息公布。

   编辑：羊羊

关键词： 神奇女侠2
关注时光网微信

相关电影/影人

神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

会员评论 (14)

发表

本周热读

1

三四线城市依旧没有诺兰现象

国内票房不敌《八佰》，这才是失利的关键

《信条》的失利是由于它在三四线城市的严重“失守”。
2

周杰伦MV女主新片"与我跳舞"引进内地

"生存家族"导演新作 三吉彩花挑战歌舞

8
日本电影《与我跳舞》确认引进内地，档期待定。
3

来了！科幻巨制《沙丘》首曝中字预告

磅礴苍凉神秘厚重 甜茶张震全明星阵容登场

年度最佳预告之一锁定了。
4

《信条》男主角：我想拥有自己的"名字"

大器晚成的星二代—约翰·大卫·华盛顿

虎父无犬子。
5

阿汤哥疯了！"碟中谍7"再玩高难度动作

挪威拍摄摩托车飞跃悬崖+空中跳伞戏份

真会玩，真敢玩！

查看更多