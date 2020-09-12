《花木兰》以比较明显的优势登顶单日冠军，首日成绩也和《信条》相去不远，成为2020年首日成绩第二的进口电影。







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复工后第五十四天（9月11日）也是第八周周五，全国共排映达28.5万场，观影人次约328万，根据初步统计产出票房1.21亿















新片终于上映，周五票房也较前一天反弹110%后重新站上亿元线，不过大盘仍比上周五低了400万左右。9月累计票房历时11天突破10亿大关，目前单月大盘虽然仍领先去年同期不少，但下周工作日估计又会和本周一般陷入低迷，单日票房会低于去年同期（中秋档之后），单月票房恐将开始倒退，更可怕的是，下周至今还没有足以支撑市场的影片定档。





不同于上周《信条》与《八佰》的缠斗，《花木兰》以比较明显的优势登顶单日冠军，首日成绩也和《信条》相去不远，成为2020年首日成绩第二的进口电影。在迪士尼真人公主电影中，《花木兰》首日成绩比《灰姑娘》（首日分账3508万）高了近40%，但和《美女与野兽》（最终收获近6亿）超8000万的开局表现相距较远。由于《花木兰》在几乎所有大市场都已经登陆Disney+流媒体平台，内地市场早就注定，且目前已经成为该片最大的票仓。





《八佰》的走势几乎未受新片影响，在再次损失三分之一排映场次后，其单日票房仍比昨天上涨400余万，目前已经领先《信条》2300多万。截止本周五，影片累计综合票房也已成功超过《西虹市首富》的25.48亿，升居内地影史总榜第14位。





《信条》在新片分流之下，周五票房较昨天下跌30万，受到的冲击在预期之内；本片即将成为今年首部破3亿的进口电影，其累计票房也即将超越导演前作《敦刻尔克》的最终收官成绩。





《我的女友是机器人》首日票房突破千万，是七夕档之后开画最好的国产片，跟7月底上映的《妙先生》一样，本片的密钥期限暂时也只有7天。







