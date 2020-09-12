网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《花木兰》国内首日票房5540万

大盘1.21亿不及上周五 《八佰》升居影史14名

2020-09-12 09:44:49 来源：电影票房

《花木兰》以比较明显的优势登顶单日冠军，首日成绩也和《信条》相去不远，成为2020年首日成绩第二的进口电影。


本文转载自公众号“电影票房”

      复工后第五十四天（9月11日）也是第八周周五，全国共排映达28.5万场，观影人次约328万，根据初步统计产出票房1.21亿

《花木兰》首日5540万（含午夜场165万）；
《八佰》3730万，累计25.52亿；
《信条》1415万，累计2.93亿；
《我的女友是机器人》首日1060万，累计1228万；
《秀美人生》92万，累计559万；
《辉夜大小姐想让我告白》首日78万；
《我在时间尽头等你》75万，累计4.9亿；
《新愚公移山》33万，累计69万；
《1/2的魔法》26.5万，累计5523万；
《半条棉被》22万，累计141万；
《小公主艾薇拉与神秘王国2》20.5万，累计376万；
《假面饭店》18.5万，累计1423万；
《极寒风暴》首日18.5万；
《小妇人》16.5万，累计4454万；
《阿里巴巴与神灯》15.2万，累计1448万；
《未知嫌疑人》14.3万，累计75万



       新片终于上映，周五票房也较前一天反弹110%后重新站上亿元线，不过大盘仍比上周五低了400万左右。9月累计票房历时11天突破10亿大关，目前单月大盘虽然仍领先去年同期不少，但下周工作日估计又会和本周一般陷入低迷，单日票房会低于去年同期（中秋档之后），单月票房恐将开始倒退，更可怕的是，下周至今还没有足以支撑市场的影片定档。

      不同于上周《信条》与《八佰》的缠斗，《花木兰》以比较明显的优势登顶单日冠军，首日成绩也和《信条》相去不远，成为2020年首日成绩第二的进口电影。在迪士尼真人公主电影中，《花木兰》首日成绩比《灰姑娘》（首日分账3508万）高了近40%，但和《美女与野兽》（最终收获近6亿）超8000万的开局表现相距较远。由于《花木兰》在几乎所有大市场都已经登陆Disney+流媒体平台，内地市场早就注定，且目前已经成为该片最大的票仓。

      《八佰》的走势几乎未受新片影响，在再次损失三分之一排映场次后，其单日票房仍比昨天上涨400余万，目前已经领先《信条》2300多万。截止本周五，影片累计综合票房也已成功超过《西虹市首富》的25.48亿，升居内地影史总榜第14位。

      《信条》在新片分流之下，周五票房较昨天下跌30万，受到的冲击在预期之内；本片即将成为今年首部破3亿的进口电影，其累计票房也即将超越导演前作《敦刻尔克》的最终收官成绩。

      《我的女友是机器人》首日票房突破千万，是七夕档之后开画最好的国产片，跟7月底上映的《妙先生》一样，本片的密钥期限暂时也只有7天。


作者：电影票房   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 花木兰 八佰
关注时光网微信

相关电影/影人

花木兰

花木兰 (2020)

5.1

导演：妮基·卡罗

主演：刘亦菲 安柚鑫

在线播放

八佰

八佰 (2020)

7.7

导演：管虎

主演：王千源 张译

在线播放

会员评论 (29)

发表

本周热读

1

三四线城市依旧没有诺兰现象

国内票房不敌《八佰》，这才是失利的关键

《信条》的失利是由于它在三四线城市的严重“失守”。
2

周杰伦MV女主新片"与我跳舞"引进内地

"生存家族"导演新作 三吉彩花挑战歌舞

8
日本电影《与我跳舞》确认引进内地，档期待定。
3

来了！科幻巨制《沙丘》首曝中字预告

磅礴苍凉神秘厚重 甜茶张震全明星阵容登场

年度最佳预告之一锁定了。
4

《信条》男主角：我想拥有自己的"名字"

大器晚成的星二代—约翰·大卫·华盛顿

虎父无犬子。
5

阿汤哥疯了！"碟中谍7"再玩高难度动作

挪威拍摄摩托车飞跃悬崖+空中跳伞戏份

真会玩，真敢玩！

查看更多